EURES celebra una feria online para trabajar en Alemania el 28 de octubre con ofertas de varios sectores

Make it in Germany mantiene abierta la inscripción y reúne oportunidades sanitarias, técnicas y de servicios. Cada puesto exige revisar idiomas, experiencia y titulación.

La jornada Make it in Germany se celebrará online el 28 de octubre de 2026, con inscripción abierta y ofertas ya consultables. La Autoridad Laboral Europea sitúa el inicio a las 13:00, hora peninsular española. El encuentro permite acercarse a empresas y resolver dudas sobre trabajar en Alemania desde casa. Sin embargo, participar en la feria y presentar una candidatura son pasos diferentes. Los requisitos cambian según el empleador y la profesión.

La plataforma reúne ofertas de empleo y orientación sobre el traslado

La página del encuentro mostraba 72 anuncios y 27 empleadores en la consulta del 26 de octubre. Son cifras de ese momento, que pueden variar. Un anuncio tampoco equivale necesariamente a una sola plaza, porque algunas fichas buscan varias personas. La convocatoria menciona sanidad, informática, hostelería, turismo, ingeniería, oficios técnicos y educación infantil. European Job Days combina información sobre movilidad con herramientas de contacto y selección. Las entrevistas de trabajo online forman parte de este tipo de encuentros europeos.

El programa incorpora orientación sobre vivir y trabajar en Alemania, preparar solicitudes y acceder a formación profesional. También presenta servicios de apoyo a la movilidad. Conviene consultar la agenda actualizada antes de conectarse y comprobar el horario mostrado por la plataforma. La sesión informativa puede servir para preparar preguntas sobre incorporación, idioma o documentación. Asistir a una charla no reserva una entrevista ni asegura un contrato. La selección depende de cada empresa y del encaje entre la experiencia del candidato y las funciones anunciadas.

Dos ofertas muestran por qué hay que comparar requisitos y unidades salariales

Ledeco anuncia tres puestos de trabajo del metal en Hamburgo, con una horquilla de 22 a 28 euros brutos por hora. La ficha pide formación relacionada, experiencia en estructuras metálicas y soldadura, además de acreditación para manejar grúas. Contempla turnos de mañana y tarde y jornada completa presencial. En idiomas figuran alemán e inglés de nivel B1. Se trata de una oportunidad para personal cualificado; el importe anunciado no permite deducir por sí solo una nómina mensual neta.

Physio am Feld publica dos plazas de fisioterapia en Ilsede, con contrato indefinido y posibilidades de jornada completa o parcial. Indica entre 3.100 y 3.800 euros brutos mensuales y alemán B2. Exige formación en fisioterapia y autorización profesional válida para ejercer y atender pacientes del sistema legal de seguros sanitarios alemán. Admite personas sin experiencia previa. La ficha no detalla cómo cambia esa horquilla con cada jornada. Por ello, el candidato debe confirmar las horas contratadas y la remuneración correspondiente antes de comparar propuestas.

El formulario y el currículum ayudan a preparar la candidatura

La convocatoria enlaza un formulario de la agencia federal alemana y pide enviarlo con el currículum actualizado en un único correo a take-your-chance@arbeitsagentur.de. El documento debe completarse en alemán o inglés. Recoge el puesto deseado, los datos de contacto, la formación de interés, los idiomas y los permisos de conducción. También permite indicar interés en reconocimiento de cualificaciones o estudios. Incluye información sobre el tratamiento de datos para orientación e intermediación laboral, que conviene leer antes de firmar y remitirlo.

Las ofertas consultadas permiten solicitar el puesto mediante una cuenta de candidato en European Job Days. Por tanto, debe revisarse también el procedimiento de la vacante elegida y conservar la confirmación de cada trámite. Como preparación, resulta útil adaptar el currículum a las tareas concretas y describir el nivel de idioma con precisión. Si se menciona una acreditación, conviene tenerla localizada. La experiencia de trabajar en Alemania también muestra la importancia de estudiar el coste del alojamiento y la localidad de destino.

Una feria por internet no convierte las vacantes en teletrabajo

Los dos ejemplos consultados son empleos presenciales en Alemania, aunque el encuentro se desarrolle online. Antes de solicitar una entrevista interesa comprobar ubicación, jornada, contrato, salario e idioma. Después deben revisarse las condiciones propias de la profesión. En fisioterapia, la autorización exigida aparece expresamente en la oferta. En el puesto del metal, destacan la experiencia y la acreditación técnica. Estos requisitos no pueden sustituirse por el simple registro en la feria ni extrapolarse a todos los anuncios del evento.

Una comparación útil separa remuneración bruta, horas de trabajo y gastos previstos del traslado. También identifica qué información falta y prepara preguntas para la empresa. La convocatoria oficial de EURES reúne el programa, los empleadores y las ofertas vinculadas. Las fichas individuales concretan las condiciones y el canal de candidatura. Quien encuentre una oportunidad compatible puede preparar esos documentos antes del 28 de octubre y aprovechar la jornada para aclarar las cuestiones pendientes.