Abierto el plazo para pedir el Bono Cultural Joven 2026 dirigido a los nacidos en 2008

El Ministerio de Cultura abre la quinta edición de esta ayuda, que podrá solicitarse hasta el 31 de octubre. La gran novedad es que también se podrá gastar en instrumentos musicales, material artístico y cursos culturales.

Las personas que cumplan 18 años en 2026 ya pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2026, una ayuda directa de 400 euros destinada al acceso y participación en actividades culturales. Según los datos difundidos por Cultura, hay 561.459 potenciales beneficiarios en toda España, todos ellos nacidos en 2008.

Cómo solicitar el Bono Cultural Joven 2026 antes del 31 de octubre

La solicitud debe realizarse en la web oficial del Bono Cultural Joven. El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, por lo que los jóvenes que hayan cumplido ya los 18 años o los cumplan a lo largo de 2026 podrán tramitarlo durante los próximos meses.

Para completar el proceso será necesario identificarse mediante Cl@ve con registro básico, Cl@ve con registro avanzado o certificado digital. El registro básico de Cl@ve puede obtenerse por videollamada, mientras que el avanzado puede hacerse de forma presencial, una opción especialmente importante para quienes todavía no hayan cumplido la mayoría de edad.

La solicitud puede presentarse en nombre propio o mediante la representación de una persona adulta. En este último caso, Cultura exige adjuntar el formulario de representación disponible en la web y firmado correctamente por el beneficiario. El libro de familia no sirve como documento acreditativo de esa representación.

En qué se pueden gastar los 400 euros del Bono Cultural Joven

La edición de 2026 incorpora cambios relevantes. Por primera vez, el Bono Cultural Joven podrá destinarse también a la compra de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales, además de los productos y actividades ya incluidos en convocatorias anteriores.

Los beneficiarios podrán escoger entre dos modalidades. La primera permite usar los 400 euros en una sola categoría: cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico. La segunda modalidad mantiene un reparto por bloques:

Hasta 200 euros para artes en vivo, audiovisuales, patrimonio cultural, cursos presenciales, instrumentos, partituras, cámaras fotográficas, programas de creación y otros materiales artísticos.

para artes en vivo, audiovisuales, patrimonio cultural, cursos presenciales, instrumentos, partituras, cámaras fotográficas, programas de creación y otros materiales artísticos. Hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, prensa, videojuegos, vinilos o CD.

para productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, prensa, videojuegos, vinilos o CD. Hasta 100 euros para consumo digital, entre ellos suscripciones a plataformas musicales, audiovisuales, lectura, audiolectura, prensa digital, audiolibros, libros electrónicos o cursos culturales en línea.

Con esta ampliación, Cultura busca que el bono no se limite al consumo cultural, sino que también sirva para impulsar la creación entre los jóvenes.

Quiénes pueden pedir la ayuda y cómo se cobrará el bono

Pueden solicitar esta ayuda los jóvenes que cumplan 18 años en 2026 y tengan nacionalidad española, residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros extutelados.

Una vez concedido, el beneficiario dispondrá de un año para gastar los 400 euros en las entidades adheridas al programa. Actualmente hay cerca de 4.000 establecimientos y entidades culturales participantes en toda España. El bono funciona mediante una tarjeta de prepago, que puede utilizarse en formato virtual desde el móvil o recibirse de forma física en el domicilio.

El Ministerio de Cultura también colaborará con la Plataforma del Tercer Sector para reforzar la difusión de la convocatoria y facilitar que esta ayuda llegue a jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.