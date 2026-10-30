El BOE publica 105 plazas para trabajar en los centros penitenciarios y sin puntos por experiencia previa

Las oposiciones de Interior separan 35 puestos de enfermería y 70 de medicina. Cada cuerpo exige pruebas diferentes y prácticas obligatorias.

El Ministerio del Interior ha abierto dos oposiciones que suman 105 plazas sanitarias en Instituciones Penitenciarias. El BOE publicó ambas convocatorias el 27 de octubre de 2026. El plazo termina el 26 de noviembre, según los portales oficiales del ministerio. Hay 35 puestos para enfermeros y 70 para médicos. La distribución también cambia la preparación: los primeros afrontan tres ejercicios, mientras los facultativos realizan dos. Estos últimos concentran dos tercios de la puntuación en una prueba práctica.

Las 105 plazas de Interior corresponden a dos oposiciones distintas

Las 35 plazas de enfermería pertenecen al subgrupo A2 y proceden de la oferta pública de 2026. Las 70 de medicina corresponden al A1: 55 admiten las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna. Las otras 15 son de Psiquiatría. En este segundo cuerpo, 40 plazas proceden de la oferta de 2026. Las 30 restantes quedaron sin cubrir en convocatorias vinculadas a las ofertas de 2024 y 2025. Por tanto, el 42,9% de los puestos médicos recupera vacantes anteriores, según el cálculo sobre las 70 plazas.

Ambos procesos utilizan el sistema de oposición, sin una fase que puntúe la experiencia profesional previa. Esa diferencia también resulta relevante en otras oposiciones sin méritos. Para enfermería se exige la diplomatura o el grado correspondiente. Medicina requiere la titulación médica y la especialidad admitida para cada modalidad. La convocatoria también contempla determinados certificados habilitantes de medicina general previstos en el Real Decreto 853/1993. Un grado en Medicina, por sí solo, no acredita todos los requisitos de estas plazas. Las titulaciones extranjeras necesitan el reconocimiento aplicable.

El ejercicio práctico tiene un peso diferente en cada cuerpo

En enfermería, el primer examen contiene 100 preguntas con cuatro alternativas y permite 105 minutos. Cada error descuenta un tercio del valor de un acierto; las respuestas en blanco no penalizan. Puede incorporar tres preguntas de reserva. El segundo ejercicio exige desarrollar tres temas durante tres horas y leerlos públicamente. El tercero consiste en resolver tres supuestos, elegidos entre cuatro, en 90 minutos. Las puntuaciones máximas son 10, 20 y 10 puntos, respectivamente. Todos son eliminatorios. Además, obtener cero en cualquiera de los temas del segundo ejercicio impide superarlo.

Los médicos comienzan con otro cuestionario de 100 preguntas, también de 105 minutos y con idéntica penalización por errores. Después deben redactar un informe médico sobre la documentación y las preguntas facilitadas por el tribunal. Disponen de dos horas y posteriormente lo leen públicamente. Puede haber un debate de hasta 15 minutos. El test vale hasta 10 puntos y el informe, hasta 20. Así, el ejercicio práctico representa el 66,7% de los 30 puntos posibles. En enfermería, sus supuestos prácticos representan el 25% de los 40 puntos máximos.

Aprobar los exámenes no evita el periodo de prácticas

Las dos convocatorias añaden prácticas obligatorias, con formación inicial y actividad en centros penitenciarios. Su duración conjunta máxima es de nueve meses. La fase formativa inicial no puede superar cuatro meses. Cada fase exige la calificación de apto y una asistencia mínima del 80% de sus jornadas lectivas. La ausencia de incorporación o una evaluación negativa provoca la exclusión del proceso. Quienes opten a Psiquiatría realizarán las prácticas en los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y/o Sevilla. Esa previsión formativa no equivale a adjudicar anticipadamente un destino definitivo.

Los aspirantes deben reunir los requisitos al cerrar el plazo y conservarlos hasta tomar posesión. Las bases incluyen capacidad funcional y ausencia de inhabilitación. También excluyen determinadas condenas por delitos dolosos con penas de prisión superiores a tres años, salvo cancelación o rehabilitación. La tasa ordinaria asciende a 23,33 euros en enfermería y a 31,10 euros en medicina. Para familias numerosas de categoría general baja a 11,67 y 15,55 euros, respectivamente. Existen exenciones sujetas a acreditación, entre ellas las previstas para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Cómo presentar la solicitud antes del 26 de noviembre

La inscripción se tramita electrónicamente mediante el modelo 790 del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas. Cada convocatoria exige su solicitud propia. Quien utilice un certificado digital de la FNMT debe disponer de él para identificarse y completar el trámite. El pago de la tasa no sustituye el registro de la solicitud. Las personas que aleguen una exención deben justificarla conforme a las bases. Estar desempleado no basta automáticamente: esa exención combina antigüedad como demandante y otras condiciones económicas y administrativas.

Interior fija el periodo de presentación entre el 28 de octubre y el 26 de noviembre de 2026, ambos incluidos. La fecha del primer examen se anunciará con la relación provisional de admitidos y excluidos. Esa publicación abrirá un plazo de subsanación de diez días hábiles. El detalle de los programas y las pruebas figura en las bases de enfermería y las bases de medicina penitenciaria. Son procesos independientes: una única inscripción no permite participar indistintamente en los dos cuerpos.