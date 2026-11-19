La empresa publica una banda bruta anual y proporciona vehículo. La rotación incluye sábados y no debe confundirse con otra selección de almacén.

Aquaservice mantiene una oferta de reparto en Catarroja, Valencia, con una banda de 23.000 a 25.000 euros brutos anuales. La oferta de empleo permite presentar candidatura sin exigir experiencia previa, pero sí permiso C y CAP. El trabajo es a jornada completa y alterna horarios que incluyen un sábado en una de las semanas.

El permiso C y el CAP son obligatorios aunque no se pida experiencia

La oferta oficial de reparto sitúa el puesto en la delegación de Catarroja. La tarea principal consiste en entregar garrafas de veinte litros a domicilios y empresas. La compañía contempla formación de acogida y acompañamiento profesional, además de facilitar vehículo, dispositivo PDA y tarjeta de combustible. También pide orientación al cliente y capacidad para trabajar en equipo.

La ausencia de experiencia exigida abre la selección a personas que todavía no han trabajado en reparto, siempre que ya reúnan las habilitaciones indicadas. No significa acceso con cualquier permiso de conducir. Tampoco equivale a que la empresa anuncie financiar la obtención inicial del CAP: el beneficio descrito se refiere a una subvención para renovarlo. La ficha no detalla una titulación académica mínima. Eso no elimina los permisos obligatorios ni permite asumir que el proceso carezca de entrevistas o comprobaciones documentales.

Al preparar un currículum claro y ordenado, resulta útil colocar esas acreditaciones junto a sus fechas y la experiencia de conducción que realmente se tenga. La atención al público o la organización de entregas pueden explicarse mediante tareas concretas. La oferta permite poner el foco en las habilitaciones y la disponibilidad para los turnos anunciados.

La rotación combina una semana de mañana con otra que incluye sábado

El anuncio distribuye una semana de lunes a viernes, de 7.00 a 14.00. La siguiente contempla de lunes a viernes, de 14.00 a 22.00, y sábado de 9.00 a 14.00. Estas ventanas suman, respectivamente, treinta y cinco y cuarenta y cinco horas de presencia anunciada. Su promedio aritmético es cuarenta horas semanales en ese ciclo de dos semanas.

Ese cálculo ayuda a entender la rotación, pero no identifica pausas ni sustituye el calendario que se acuerde al contratar. Una persona interesada debe confirmar cómo se organizan los descansos y el reparto efectivo. La comparación con otras ofertas con turnos fijos también exige distinguir un horario estable de una alternancia entre semanas.

El salario se expresa en bruto anual y los beneficios tienen condiciones propias

Los 25.000 euros son el extremo superior del intervalo publicado, no una cantidad garantizada para toda incorporación. La ficha no detalla el número de pagas ni descompone esa banda. Por ello, dividirla entre doce no permite afirmar qué importe aparecerá cada mes en la cuenta del trabajador. Tampoco se publica una estimación de salario neto.

Entre los beneficios figuran cheque guardería, descuentos para empleados y servicios de Aquasalud, como descuento en seguro médico y fisioterapia. Sus importes, cobertura y reglas de acceso deben concretarse durante la selección. El anuncio habla de un puesto estable, pero no identifica expresamente la modalidad contractual en su texto. No procede transformar esa descripción en una promesa de contrato indefinido.

La misma delegación busca personal de almacén con otro perfil

Catarroja aparece también en una ficha específica de almacén. Esta segunda selección requiere experiencia en ese entorno, carné de conducir y acreditación y manejo de carretilla frontal. Incluye organización de existencias, carga y descarga, así como higiene y mantenimiento de dispensadores. No debe confundirse con la oferta de reparto sin experiencia.

Sus turnos son de 7.00 a 15.00 o de 15.00 a 23.00, de lunes a viernes, y otra modalidad de martes a sábado, de 8.00 a 16.00. El candidato puede comparar ambas funciones antes de elegir la ficha correspondiente. La banda económica del almacén no especifica periodo ni carácter bruto o neto, por lo que no permite una comparación salarial homogénea.

Las solicitudes se presentan mediante el botón habilitado en cada anuncio corporativo. No consta una fecha límite pública ni un número determinado de incorporaciones. La disponibilidad comprobada corresponde al 19 de noviembre: estar inscrito permite participar en el proceso, pero no reserva una plaza ni acredita que la empresa haya aceptado al candidato.