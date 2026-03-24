El BOE anuncia nuevo alivio en la luz con el impuesto eléctrico al 0,5%: cómo afecta a hogares autónomos y empresas en la factura

El tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad baja del 5,11% al 0,5% y se aplica sin solicitud. La medida es temporal y beneficia a hogares y empresas en toda España.

El Gobierno ha aprobado una rebaja fiscal del Impuesto Especial sobre la Electricidad para aliviar el recibo de la luz. La decisión se incluye en el Real Decreto-ley 7/2026 y forma parte del paquete anticrisis para contener la subida de precios vinculada a la energía y los carburantes.

La rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad se aplica en la factura y sin trámites

El cambio es directo: el impuesto pasa del 5,11% al 0,5% de forma excepcional y temporal. Esto quiere decir que el ahorro se verá en la propia factura, sin que el consumidor tenga que presentar papeles ni hacer gestiones.

¿Hay que pedirlo por internet o ir presencialmente a alguna oficina? No. La reducción es general y alcanza a hogares, autónomos, pymes y grandes industrias. Vamos, que no hay que mover un dedo: se aplica automáticamente.

El BOE fija mínimos por megavatio hora para hogares y usos profesionales

La norma también marca un suelo por unidad de electricidad consumida. En consecuencia, existe un mínimo por debajo del cual no se puede pagar.

Tipo de uso Mínimo de tributación Empresas y usos profesionales 0,5 euros por MWh Hogares 1 euro por MWh

Con estos importes se establecen niveles mínimos de tributación. La reducción estará en vigor hasta el 30 de junio de 2026 y puede revisarse y la rebaja tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, el Gobierno podrá revisarla en función de la evolución de los precios de la energía. En principio, se mantiene hasta finales de junio de 2026.

Otras medidas del plan anticrisis sobre luz, gas y carburantes que acompañan la rebaja

Esta rebaja se enmarca en un plan más amplio. Entre las medidas incluidas están la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10%, la rebaja fiscal en el gas y los carburantes con IVA reducido y impuestos sobre hidrocarburos ajustados a los mínimos permitidos por la UE, el refuerzo del bono social aumentando su cuantía mínima y ayudas para transporte, agricultura y pesca.

El objetivo es reducir el impacto en la economía de los hogares y evitar nuevas subidas en bienes básicos y servicios esenciales. En este contexto, también conviene conocer cómo ahorrar en la factura de la luz para aprovechar al máximo estas medidas.