“Hata 20 euros de ahorro para el depósito”: el Gobierno aprueba es una rebaja fiscal del IVA al 10% sobre gasolina, gasóleo, luz y gas

Pedro Sánchez, en directo, acaba de cofirmar entre otras de las consecuencias de las medidas de este escudo social, que habrá un ahorro de hasta 20 euros para el depósito del coche. La medida aprobada este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario incluye cambios fiscales sobre los hidrocarburos, la electricidad y la producción eléctrica.

El Ejecutivo tiene una batería de rebajas fiscales con un objetivo claro: abaratar los combustibles y aliviar la factura energética de hogares y empresas en plena tensión en los mercados. La medida más destacada será la bajada del IVA de la gasolina y el gasóleo del 21% al 10%, a la que se sumará la reducción del IVA de la luz y el gas al mismo tipo.

Qué impuestos rebajará el Gobierno para aliviar gasolina, gasóleo, luz y gas

La decisión no se limitará a los carburantes. Según la información facilitada, el paquete incluirá también una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos y otra del impuesto especial sobre la electricidad.

Además, el Gobierno suspenderá el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Aunque este tributo lo pagan los productores de energía y no el consumidor de forma directa, la intención es reducir costes del sistema para evitar que acaben repercutiendo en la factura final. En otras palabras, se busca que el alivio llegue también al bolsillo del ciudadano.

Por qué el Ejecutivo aprueba estas medidas fiscales en plena crisis energética

El Gobierno justifica este movimiento por el encarecimiento de la energía y los carburantes tras la crisis internacional en Oriente Próximo. De hecho, la gasolina ha alcanzado un precio medio de 1,709 euros por litro en España, mientras que el diésel se sitúa en 1,837 euros.

Con este escenario, el Ejecutivo quiere frenar una posible subida de la inflación y proteger tanto a las familias como a las empresas. ¿La idea? Actuar con rapidez, pero sin desplegar un plan tan amplio como el que se puso en marcha al inicio de la guerra de Ucrania.

Qué otras medidas energéticas estudia el Gobierno y qué se descarta por ahora

Junto a las rebajas fiscales, el presidente Pedro Sánchez presentará después del Consejo otros cambios de carácter estructural vinculados al sector energético. Eso sí, todo apunta a que el paquete será más limitado que en 2022.

Según la información disponible, hay dos motivos principales. Por un lado, el impacto macroeconómico del conflicto actual es menor. Por otro, la situación parlamentaria del Gobierno obliga a plantear medidas más contenidas para asegurar apoyos en el Congreso. Por ahora, además, se descartan iniciativas relacionadas con la intervención del mercado del arrendamiento. Vamos, que el foco estará puesto sobre la energía y no sobre la vivienda.