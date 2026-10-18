Los estudiantes de Monforte pueden solicitar hasta 600 euros para desplazarse a clase durante este curso

Las ayudas de transporte de Monforte pueden solicitarse hasta el 30 de octubre. Los porcentajes del baremo impiden considerar 200 euros como mínimo garantizado.

El Ayuntamiento de Monforte de Lemos abrió este 14 de octubre las ayudas de transporte para estudiantes del curso 2026/2027. La convocatoria, anunciada el día 13, permite solicitar hasta 600 euros y termina el 30 de octubre. Sin embargo, las bases combinan porcentajes y límites, de modo que algunas concesiones pueden quedar por debajo de 200 euros. También excluyen los viajes urbanos dentro de la localidad donde se estudia.

Las ayudas de transporte de Monforte dependen del gasto y la puntuación

El baremo fija cuatro tramos. Con 15 puntos corresponde el 100% del importe solicitado, hasta 600 euros. Entre 11 y 14 puntos se aplica el 65%, con un máximo de 400 euros. Entre 8 y 10 puntos, el porcentaje baja al 50% y el techo queda en 300 euros. Con siete puntos se reconoce el 35%, hasta 200 euros. Esta diferencia entre porcentaje y máximo también resulta relevante al comparar otras becas de transporte público, cuyos requisitos pertenecen a cada municipio.

Un ejemplo permite entender el efecto del baremo. Si una persona solicita 300 euros y obtiene siete puntos, el cálculo inicial sería de 105 euros. Con nueve puntos, ese mismo gasto daría 150 euros. Incluso con la máxima puntuación, solicitar 450 euros no permitiría cobrar 600, sino 450. Son cálculos orientativos propios, anteriores a la valoración municipal. Además, las cantidades pueden reducirse proporcionalmente si las solicitudes admitidas superan el presupuesto. Por tanto, ni el techo anunciado ni la puntuación aseguran por sí solos una cantidad definitiva.

La renta familiar y el desempleo de los progenitores condicionan el importe

La convocatoria reserva 25.000 euros para desplazamientos entre septiembre de 2026 y julio de 2027. Pueden participar universitarios empadronados y alumnado de FP de grado medio, superior y Bachillerato que deba estudiar fuera. Para estos últimos, debe faltar la formación elegida en Monforte o no haberse obtenido plaza local. Se exige matrícula del curso vigente y estar al corriente de las obligaciones tributarias y sociales. La renta anual por miembro de la unidad familiar no puede superar 12.000 euros.

La renta por persona se calcula con las bases imponibles general y del ahorro del ejercicio anterior, divididas entre los miembros computables. No equivale al sueldo mensual aislado del solicitante. Por ejemplo, 32.000 euros computables entre cuatro integrantes darían 8.000 euros por persona; entre dos, serían 16.000. El primer supuesto queda bajo el límite y el segundo lo supera. La situación de desempleo de los progenitores añade puntuación. Las ayudas para estudiantes requieren identificar correctamente la unidad familiar, porque determina la valoración económica.

El formulario pide calcular los desplazamientos y declarar otras ayudas

Los anexos oficiales solicitan el destino, los estudios cursados y el coste estimado de los desplazamientos. También identifican a los integrantes de la familia. Hay que aportar matrícula, identificación, padrón colectivo, documentación fiscal de 2025 y certificado bancario. Si corresponde, se añaden acreditaciones de discapacidad, desempleo o pensión. Cuando el estudiante sea menor, deben figurar los datos de su representante y el libro de familia. Preparar el presupuesto del transporte evita confundir el máximo de la convocatoria con la cantidad realmente solicitada.

El anexo II pregunta expresamente por otras ayudas y sus importes. La compatibilidad está permitida siempre que la suma no supere el coste del transporte. Por ejemplo, para viajes valorados en 800 euros, una subvención previa de 500 deja solamente 300 euros de gasto sin cubrir. Esa diferencia no garantiza recibir otros 300, porque también se aplica el baremo municipal. Los formularios pueden descargarse en la página municipal de ayudas. La presentación se realiza en el registro general o mediante los canales legalmente habilitados.

El anticipo exige guardar billetes y justificar el dinero durante 2027

Las bases prevén resolver y anticipar el pago antes de finalizar 2026, con justificación hasta el 30 de julio de 2027. Deben conservarse billetes, bonos o facturas legibles donde consten fecha, recorrido e importe. El trayecto subvencionado une Monforte con el lugar de estudios. Los cambios de ruta requieren explicación y el transporte urbano del destino queda excluido. Recibir el dinero anticipadamente mantiene la obligación de acreditar el gasto. Las bases oficiales contemplan reintegro cuando proceda y recursos frente a la resolución.

La comparación con el curso anterior ayuda a dimensionar el programa. En diciembre de 2025 se concedieron 14.994 euros entre 55 estudiantes, según el Ayuntamiento. El promedio resultante fue de 272,62 euros por beneficiario, lejos del techo individual de 600. Ese promedio describe el reparto anterior y no anticipa el actual. También muestra por qué resulta más útil calcular el gasto y la puntuación que quedarse únicamente con la cuantía máxima. La convocatoria municipal vigente mantiene abierto el registro hasta el 30 de octubre.