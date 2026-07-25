Airbus diseña un avión para unir continentes sin escalas con el objetivo de revolucionar los vuelos de larga distancia

El nuevo avión desarrollado por Airbus para Qantas permitirá conectar Sídney con Londres y Nueva York sin paradas intermedias. La primera ruta comercial comenzará en octubre de 2027.

Airbus ha entrado en una etapa decisiva de la certificación del A350-1000ULR, una versión de ultra largo alcance preparada para operar los vuelos comerciales más extensos del mundo. El proyecto permitirá reducir hasta cuatro horas de viaje entre Australia y Europa al eliminar la escala obligatoria.

El Airbus A350-1000ULR completa sus primeras pruebas antes de la certificación

El primer ejemplar, identificado como MSN 707, despegó de Toulouse el 2 de junio de 2026. Permaneció en el aire durante tres horas y 43 minutos y superó los 41.000 pies de altitud mientras la tripulación comprobaba el rendimiento general y el nuevo sistema de combustible.

Ese vuelo abrió una campaña de dos meses que sumará alrededor de 80 horas en el aire, además de numerosos controles en tierra. Airbus ha instalado más de 1.000 sensores para medir el flujo y la temperatura del combustible, así como la concentración de oxígeno en el depósito adicional. También se certificará un sistema de refrigeración más ligero para las cocinas del avión.

El siguiente gran examen está previsto para el 24 de julio, salvo cambios de última hora. La aeronave recorrerá sin escalas unos 17.000 kilómetros entre Toulouse y Melbourne durante aproximadamente 22 horas. Los ingenieros utilizarán el trayecto para recopilar datos sobre su comportamiento en una misión próxima a sus límites operativos.

Un depósito adicional permitirá vuelos directos de hasta 22 horas

La principal modificación frente al A350-1000 convencional es un depósito central trasero con capacidad para 20.000 litros. Este cambio amplía la autonomía en 1.000 millas náuticas, unos 1.852 kilómetros, y eleva el alcance total hasta casi 10.000 millas náuticas, cerca de 18.500 kilómetros.

La autonomía no permite enlazar literalmente cualquier par de aeropuertos del planeta. Sí hace posibles rutas inéditas desde la costa este de Australia hacia grandes ciudades que hasta ahora exigían una parada, manteniendo la reserva necesaria para posibles desvíos al final del trayecto.

Sídney-Londres será la primera gran ruta comercial del Proyecto Sunrise

Qantas ha confirmado que el primer servicio del denominado Proyecto Sunrise enlazará Sídney y Londres desde octubre de 2027. Los billetes saldrán a la venta en febrero de ese año y la compañía calcula que el enlace directo ahorrará hasta cuatro horas frente a las conexiones más rápidas con escala. Nueva York también formará parte de la futura red del A350-1000ULR.

No será el primer servicio ultralargo sin paradas de la aviación comercial. Singapore Airlines ya utiliza el A350-900ULR para enlazar Singapur y Nueva York. La novedad del A350-1000ULR reside en combinar una mayor capacidad con el alcance necesario para operar el Sídney-Londres, destinado a convertirse en el vuelo comercial regular más largo.

Una cabina de baja densidad busca aliviar los vuelos ultralargos

Qantas ha configurado cada avión con 238 plazas distribuidas en primera clase, clase ejecutiva, turista prémium y turista. Es la menor densidad de asientos de cualquier A350, según la aerolínea, e incluye una zona de bienestar donde los viajeros podrán levantarse y estirar durante el trayecto.

La compañía ha encargado 12 unidades. Airbus atribuye a la familia A350 una reducción del 25% en consumo de combustible y emisiones de dióxido de carbono frente a aeronaves competidoras de la generación anterior, gracias a sus materiales ligeros, aerodinámica y motores Rolls-Royce Trent XWB.

Eliminar la escala reducirá los tiempos de tránsito y evitará cambios de avión y nuevas esperas en aeropuertos. Pasajeros y tripulaciones afrontarán, sin embargo, jornadas de hasta 22 horas dentro de la aeronave, por lo que la certificación y el diseño de la cabina tendrán un papel esencial antes de su entrada en servicio.