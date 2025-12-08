Fábrica de Airbus en España vista aérea, instalaciones industriales donde la compañía ofrece 121 nuevas ofertas de empleo.

Airbus lanza 121 ofertas de empleo para trabajar en sus fábricas españolas: requisitos a cumplir

por

Airbus, compañía que se define como pionera de una industria aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido, mantiene abiertos procesos de selección en España. La empresa, con actividad en aviación comercial, defensa, espacio, conectividad y helicópteros civiles y militares, reúne 121 puestos publicados durante el último mes, con vacantes tanto para perfiles técnicos como para áreas de soporte y gestión. Toda la información sobre cómo mandar el currículum a Airbus, la puedes encontrar en esta noticia.

Cuáles son las vacantes de Airbus: así se reparten algunos de estos 121 puestos

El grueso de oportunidades se concentra en Ingeniería (55) y Gestión (30), seguidas por Fabricación, Ensamblaje, Integración y Prueba (13). También hay necesidades en P&PM y Gestión de Configuración (4), Gestión de la información (4), Gestión de Suministros (4) y Soporte y Atención al Cliente (3). Completan el listado Gestión Corporativa (2), Finanzas (2), Calidad (2), Marketing, Ventas y Contratos Comerciales (1) y Health & Safety (1).

1. Operario Técnico Especialista en Cableado Aeroespacial (Harness Technician)

Ubicación: Área de Getafe

Requisitos:

  • Formación técnica en fabricación, cableado o mantenimiento aeronáutico.
  • Conocimientos en interpretación de planos y trabajo con mazos eléctricos.
  • Experiencia previa en tareas de cableado o ensamblaje (valorada).

Condiciones:

  • Trabajo 100% presencial en entorno industrial.
  • Jornada completa.
  • Contrato según proyecto y normativa interna del centro.

2. Ingeniería de procesos de fabricación en serie – Línea de ensamblaje final C295

Ubicación: Área de Sevilla

Requisitos:

  • Ingeniería Industrial, Aeroespacial o similar.
  • Conocimientos en procesos de fabricación en serie.
  • Capacidad para trabajar en entornos productivos y de mejora continua.

Condiciones:

  • Jornada completa presencial.
  • Participación directa en la industrialización del C295.
  • Contrato adaptado a proyecto y plan de producción.

3. Ingeniero/a de análisis de fatiga y tolerancia a daños

Ubicación: Área de Getafe (algunas con 2 ubicaciones posibles)

Requisitos:

  • Titulación en Ingeniería Aeronáutica, Mecánica o equivalente.
  • Conocimientos en análisis estructural, fatiga y métodos FEM.
  • Nivel de inglés técnico.

Condiciones:

  • Trabajo técnico especializado en proyectos aeronáuticos.
  • Jornada completa presencial.
  • Contratación asociada a programas en curso.

4. Ingeniero/a de Propiedades de Masa

Ubicación: Área de Getafe

Requisitos:

  • Formación superior en ingeniería.
  • Conocimientos de masas, cargas, centros de gravedad y normativas asociadas.
  • Manejo de herramientas de cálculo y software especializado.

Condiciones:

  • Jornada completa.
  • Trabajo en coordinación con equipos de diseño y certificación.
  • Contrato ligado a proyectos aeronáuticos de gran envergadura.

5. Ingeniero/a de Cabina y Bodega de Carga

Ubicación: Área de Getafe

Requisitos:

  • Ingeniería (preferentemente Aeroespacial o Diseño).
  • Conocimientos en integración de sistemas interiores.
  • Capacidad de gestión técnica multidisciplinar.

Condiciones:

  • Jornada presencial completa.
  • Participación en programas de aeronaves comerciales.
  • Condiciones laborales según convenio del grupo.

6. Ingeniero/a – Pruebas de integración EF-2000

Ubicación: Área de Getafe

Requisitos:

  • Ingeniería Electrónica, Aeroespacial o similar.
  • Conocimiento de sistemas del Eurofighter.
  • Experiencia en pruebas, integración y validación (valorada).

Condiciones:

  • Jornada completa.
  • Rol técnico dentro de programas de defensa.
  • Contrato vinculado al desarrollo del EF-2000.

7. Ingeniero/a de Seguridad

Ubicación: Área de Getafe

Requisitos:

  • Ingeniería Aeroespacial, Industrial o equivalente.
  • Formación en safety, análisis de riesgos y normativa aeronáutica.
  • Inglés técnico.

Condiciones:

  • Trabajo en proyectos de certificación y seguridad funcional.
  • Jornada completa.
  • Incorporación a equipos de programas militares.

8. Ingeniero/a de Estrés – Eurodrone, UAVs y Derivados

Ubicación: Varias localizaciones (2 ubicaciones en la mayoría de las vacantes)

Requisitos:

  • Ingeniería Aeronáutica, Mecánica o similar.
  • Experiencia en análisis FEM, cargas y cálculos estructurales.
  • Conocimiento de normativa militar y civil.

Condiciones:

  • Jornada completa.
  • Participación en programas Eurodrone, MRTT y derivados.
  • Contrato orientado al desarrollo de plataformas no tripuladas y militares.

9. Ingeniero/a de Diseño – Integración de enlaces de datos tácticos

Ubicación: Área de Getafe

Requisitos:

  • Ingeniería de Telecomunicaciones, Aeroespacial o similar.
  • Experiencia en datalinks y comunicaciones tácticas.
  • Conocimiento de integración en plataformas A/C.

Condiciones:

  • Jornada completa.
  • Participación en programas avanzados de defensa.
  • Contratación asociada al calendario tecnológico.

Cómo presentar la candidatura y enviar el currículum

La inscripción se realiza a través del portal de empleo de Airbus donde publica cada vacante. Para encontrarlas, basta con buscar por empresa y filtrar por país y localización (como Getafe o Sevilla), o introducir directamente la referencia del anuncio (códigos JR como JR10355068 o JR10365830).

Una vez dentro de la ficha, el proceso suele ser el habitual: registro o inicio de sesión, cumplimentación de datos personales y profesionales y subida del currículum. Antes de enviar, conviene revisar los requisitos y adaptar el CV a la función (proyectos, herramientas y experiencia relacionada). Las condiciones concretas, tipo de contrato, jornada, turnos o retribución, se detallan en cada oferta.

