Airbus lanza 121 ofertas de empleo para trabajar en sus fábricas españolas: requisitos a cumplir

Airbus, compañía que se define como pionera de una industria aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido, mantiene abiertos procesos de selección en España. La empresa, con actividad en aviación comercial, defensa, espacio, conectividad y helicópteros civiles y militares, reúne 121 puestos publicados durante el último mes, con vacantes tanto para perfiles técnicos como para áreas de soporte y gestión. Toda la información sobre cómo mandar el currículum a Airbus, la puedes encontrar en esta noticia.
Cuáles son las vacantes de Airbus: así se reparten algunos de estos 121 puestos
El grueso de oportunidades se concentra en Ingeniería (55) y Gestión (30), seguidas por Fabricación, Ensamblaje, Integración y Prueba (13). También hay necesidades en P&PM y Gestión de Configuración (4), Gestión de la información (4), Gestión de Suministros (4) y Soporte y Atención al Cliente (3). Completan el listado Gestión Corporativa (2), Finanzas (2), Calidad (2), Marketing, Ventas y Contratos Comerciales (1) y Health & Safety (1).
1. Operario Técnico Especialista en Cableado Aeroespacial (Harness Technician)
Ubicación: Área de Getafe
Requisitos:
- Formación técnica en fabricación, cableado o mantenimiento aeronáutico.
- Conocimientos en interpretación de planos y trabajo con mazos eléctricos.
- Experiencia previa en tareas de cableado o ensamblaje (valorada).
Condiciones:
- Trabajo 100% presencial en entorno industrial.
- Jornada completa.
- Contrato según proyecto y normativa interna del centro.
2. Ingeniería de procesos de fabricación en serie – Línea de ensamblaje final C295
Ubicación: Área de Sevilla
Requisitos:
- Ingeniería Industrial, Aeroespacial o similar.
- Conocimientos en procesos de fabricación en serie.
- Capacidad para trabajar en entornos productivos y de mejora continua.
Condiciones:
- Jornada completa presencial.
- Participación directa en la industrialización del C295.
- Contrato adaptado a proyecto y plan de producción.
3. Ingeniero/a de análisis de fatiga y tolerancia a daños
Ubicación: Área de Getafe (algunas con 2 ubicaciones posibles)
Requisitos:
- Titulación en Ingeniería Aeronáutica, Mecánica o equivalente.
- Conocimientos en análisis estructural, fatiga y métodos FEM.
- Nivel de inglés técnico.
Condiciones:
- Trabajo técnico especializado en proyectos aeronáuticos.
- Jornada completa presencial.
- Contratación asociada a programas en curso.
4. Ingeniero/a de Propiedades de Masa
Ubicación: Área de Getafe
Requisitos:
- Formación superior en ingeniería.
- Conocimientos de masas, cargas, centros de gravedad y normativas asociadas.
- Manejo de herramientas de cálculo y software especializado.
Condiciones:
- Jornada completa.
- Trabajo en coordinación con equipos de diseño y certificación.
- Contrato ligado a proyectos aeronáuticos de gran envergadura.
5. Ingeniero/a de Cabina y Bodega de Carga
Ubicación: Área de Getafe
Requisitos:
- Ingeniería (preferentemente Aeroespacial o Diseño).
- Conocimientos en integración de sistemas interiores.
- Capacidad de gestión técnica multidisciplinar.
Condiciones:
- Jornada presencial completa.
- Participación en programas de aeronaves comerciales.
- Condiciones laborales según convenio del grupo.
6. Ingeniero/a – Pruebas de integración EF-2000
Ubicación: Área de Getafe
Requisitos:
- Ingeniería Electrónica, Aeroespacial o similar.
- Conocimiento de sistemas del Eurofighter.
- Experiencia en pruebas, integración y validación (valorada).
Condiciones:
- Jornada completa.
- Rol técnico dentro de programas de defensa.
- Contrato vinculado al desarrollo del EF-2000.
7. Ingeniero/a de Seguridad
Ubicación: Área de Getafe
Requisitos:
- Ingeniería Aeroespacial, Industrial o equivalente.
- Formación en safety, análisis de riesgos y normativa aeronáutica.
- Inglés técnico.
Condiciones:
- Trabajo en proyectos de certificación y seguridad funcional.
- Jornada completa.
- Incorporación a equipos de programas militares.
8. Ingeniero/a de Estrés – Eurodrone, UAVs y Derivados
Ubicación: Varias localizaciones (2 ubicaciones en la mayoría de las vacantes)
Requisitos:
- Ingeniería Aeronáutica, Mecánica o similar.
- Experiencia en análisis FEM, cargas y cálculos estructurales.
- Conocimiento de normativa militar y civil.
Condiciones:
- Jornada completa.
- Participación en programas Eurodrone, MRTT y derivados.
- Contrato orientado al desarrollo de plataformas no tripuladas y militares.
9. Ingeniero/a de Diseño – Integración de enlaces de datos tácticos
Ubicación: Área de Getafe
Requisitos:
- Ingeniería de Telecomunicaciones, Aeroespacial o similar.
- Experiencia en datalinks y comunicaciones tácticas.
- Conocimiento de integración en plataformas A/C.
Condiciones:
- Jornada completa.
- Participación en programas avanzados de defensa.
- Contratación asociada al calendario tecnológico.
Cómo presentar la candidatura y enviar el currículum
La inscripción se realiza a través del portal de empleo de Airbus donde publica cada vacante. Para encontrarlas, basta con buscar por empresa y filtrar por país y localización (como Getafe o Sevilla), o introducir directamente la referencia del anuncio (códigos JR como JR10355068 o JR10365830).
Una vez dentro de la ficha, el proceso suele ser el habitual: registro o inicio de sesión, cumplimentación de datos personales y profesionales y subida del currículum. Antes de enviar, conviene revisar los requisitos y adaptar el CV a la función (proyectos, herramientas y experiencia relacionada). Las condiciones concretas, tipo de contrato, jornada, turnos o retribución, se detallan en cada oferta.