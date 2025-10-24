Se buscan 20 personas sin experiencia para trabajar en el Aeropuerto de Barcelona: pasos para enviar el CV

Groundforce ha lanzado una nueva oferta de empleo para incorporarse como Agente de Rampa en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat (El Prat de Llobregat). La compañía, con más de 20 años en el sector del handling y más de 80 aerolíneas confiando en sus servicios en España, ofrece 20 vacantes en modalidad presencial. No se requiere experiencia previa. El contrato es a tiempo parcial (base de 15 horas semanales, ampliables según disponibilidad y temporada), con turnos de mañana, tarde o noche, descansos reglamentarios y salario según convenio propio, con pluses asociados a la operativa. En esta noticia te contamos en qué consiste el trabajo, los requisitos y cómo inscribirte.

Trabajar en Groundforce: qué harás como Agente de Rampa en el aeropuerto de Barcelona‑El Prat

El/la agente de rampa es clave para que las operaciones con las aeronaves se realicen de forma eficiente y segura. Entre tus funciones diarias están la carga y descarga de equipajes y/o mercancías (en contenedores o directamente en bodega), la clasificación y gestión del equipaje según vuelo y protocolos de cada aerolínea, y la asistencia a la aeronave (colocación de calzos y conos, y posicionamiento de equipos como escaleras, cintas portaequipajes, grupo eléctrico o aire acondicionado). También prestarás apoyo en operaciones auxiliares propias del entorno aeroportuario.

Barcelona‑El Prat es un entorno operativo 24/7, dinámico y con alto volumen: 55.037.892 pasajeros en 2024, 347.978 operaciones y 181.723 toneladas de carga. En este marco, Groundforce ofrece formación previa y continua antes de tu incorporación para que puedas desempeñar el puesto con seguridad y confianza, además de oportunidades reales de crecimiento dentro de la compañía.

Requisitos para optar a estos puestos de trabajo

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

No se requiere experiencia previa (se ofrece formación).

Compromiso, compañerismo, puntualidad y responsabilidad.

Capacidad física acorde a un trabajo activo, en movimiento durante gran parte de la jornada.

Disponibilidad para turnos de mañana, tarde o noche, de lunes a domingo.

Carné de conducir B en vigor (español u homologado) y permiso de trabajo válido en España.

Valorable: experiencia previa en rampa u operativa similar; carné D y ADR; certificado de discapacidad ≥33 %.

Groundforce indica salario no disponible en la publicación, pero especifica convenio propio, salario fijo según horas realizadas y pluses, además de un entorno colaborativo e inclusivo.

Cómo inscribirse en la oferta de empleo

Prepara tu currículum actualizado (incluye ESO, carné B y disponibilidad horaria). A continuación, accede a la plataforma laboral donde Groundforce ha publicado la vacante “Agentes de Rampa – Aeropuerto de Barcelona” y pulsa en “Inscribirme en esta oferta”. Completa tus datos, adjunta la documentación solicitada y envía tu candidatura. Si cumples el perfil, el equipo de selección se pondrá en contacto contigo para continuar el proceso.

No dejes pasar esta oportunidad de unirte a una empresa de referencia en el sector aeroportuario, con formación desde el primer día, contrato parcial ampliable y posibilidades de desarrollo profesional en un aeropuerto de primer nivel.