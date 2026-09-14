Canarias abre el 15 de septiembre bonos de hasta 450 euros para renovar electrodomésticos

El Plan Renove reserva la ayuda máxima a frigoríficos combi de clase A para consumidores vulnerables. El bono debe obtenerse antes de comprar.

Cambiar la lavadora o el frigorífico en Canarias podrá costar menos desde el 15 de septiembre de 2026. El Gobierno autonómico abrirá las solicitudes del Plan Renove de Electrodomésticos, con descuentos de entre 70 y 250 euros para consumidores generales. Las personas que acrediten vulnerabilidad accederán a importes superiores, hasta 450 euros en determinados equipos. La ayuda se descontará al pagar en una tienda adherida, sin adelantar esa parte del precio.

Cuánto paga el Plan Renove de Canarias por cada electrodoméstico

Estas ayudas para cambiar electrodomésticos se aplican en Canarias y no ofrecen la misma cantidad para todos los aparatos. La tabla publicada en la web del programa vincula cada importe al equipo, su eficiencia y el perfil del comprador. El máximo de 450 euros corresponde exclusivamente al frigorífico combi de clase A para consumidores vulnerables. Los incentivos anunciados quedan distribuidos de la siguiente manera:

Electrodoméstico Clase energética Ayuda general máxima Ayuda vulnerable máxima Frigorífico combi A 250 € 450 € Frigorífico combi B 200 € 350 € Frigorífico combi C 120 € 230 € Lavavajillas A 180 € 330 € Lavavajillas B 120 € 230 € Secadora A 190 € 350 € Secadora B 120 € 230 € Lavadora A 120 € 230 € Placa de inducción No indicada en la tabla 70 € 140 €

Una lavadora de clase A tiene asignados hasta 120 euros en el tramo general y 230 en el vulnerable, no 450. En un ejemplo con un precio de 600 euros y la ayuda máxima, el comprador pagaría 480 o 370 euros, respectivamente. Son 110 euros de diferencia por el mismo equipo. El cálculo supone que el modelo está admitido y no incluye otros gastos que pueda tener la operación.

Qué documentos permiten acreditar la vulnerabilidad al solicitar el bono

La condición de consumidor vulnerable se acredita durante el registro, no después de pasar por caja. El Gobierno de Canarias admite un certificado de vulnerabilidad, una factura acreditativa del bono social eléctrico o una resolución de concesión del ingreso mínimo vital. Para la factura y la resolución del IMV establece una antigüedad máxima de tres meses. Son vías alternativas de acreditación, no tres documentos que deban presentarse juntos.

Quien no reúna esa condición puede participar como consumidor general, siempre que cumpla las restantes exigencias del plan. Ser beneficiario de otra ayuda tampoco sustituye la solicitud del bono para el electrodoméstico. Cada trámite tiene su función: la documentación acredita el perfil del comprador y el bono permite aplicar el descuento en tienda. La compra deberá ajustarse al equipo autorizado y al importe concedido.

Cómo pedir el bono y evitar que caduque antes de utilizarlo

A partir del 15 de septiembre, el interesado deberá registrarse en la plataforma de gestión y solicitar el bono correspondiente al aparato que quiere sustituir. Una vez emitido, dispondrá de 15 días para canjearlo. Si vence sin utilizarse, perderá validez. Comprar antes de obtenerlo no equivale a una solicitud válida: el descuento se aplica durante la operación, no como reembolso de compras anteriores.

Antes de desplazarse, puede consultarse el listado de tiendas adheridas, con filtros por isla, provincia y localidad. También está disponible el catálogo de modelos, que identifica marca, referencia y eficiencia energética. Debe comprobarse el aparato concreto, no solo que la marca participe. Las fichas incorporan enlaces al registro europeo EPREL para consultar información del equipo. Ambos buscadores permiten preparar la elección antes de acudir al establecimiento.

Un aparato por categoría y un presupuesto limitado para cada isla

El límite de cinco electrodomésticos no permite comprar cinco lavadoras: la web del programa precisa que solo se admite uno por categoría. Además, la renovación exige entregar el aparato antiguo del mismo tipo. La tienda deberá retirarlo y enviarlo a un circuito autorizado de gestión de residuos eléctricos y electrónicos. Por tanto, la ayuda financia una sustitución, no la compra de un equipo adicional sin retirar el anterior.

El programa moviliza dos millones de euros, de los que 1,6 millones se destinan directamente a bonos. Ese dinero se reparte inicialmente entre las islas, por lo que interesa consultar el saldo correspondiente antes de planificar la compra.

La información oficial del Gobierno de Canarias sitúa el cierre previsto el 15 de diciembre de 2026, salvo agotamiento de fondos. Esa fecha general no alarga la vigencia individual de 15 días de un bono.