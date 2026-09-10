Eurowings pagará hasta 225.000 euros a pilotos que pierdan su licencia

El nuevo convenio fija compensaciones económicas para comandantes y copilotos cuando la pérdida de licencia provoque la salida de la compañía.

Los pilotos de Eurowings Europe destinados en España podrán recibir una compensación económica si pierden la licencia o el certificado médico necesario para volar y esa situación provoca la extinción de su contrato. El convenio publicado por el BOE el 4 de septiembre fija hasta 225.000 euros para comandantes y 127.500 euros para copilotos, con requisitos y exclusiones específicas.

La compensación cubre la pérdida de licencia no imputable al piloto

El convenio permite elegir la cantidad más favorable entre la indemnización legal por extinción objetiva y el denominado pago de apoyo. Para acceder a esta segunda opción, la retirada de la licencia o del certificado médico deberá prolongarse durante al menos doce meses o tener carácter permanente.

La cuantía máxima disminuye progresivamente durante los diez años anteriores a la jubilación. Además, la pérdida no puede deberse a una conducta imputable al trabajador.

El texto excluye, entre otros supuestos, los relacionados con consumo no prescrito de sustancias, embriaguez, conductas intencionadas o la asunción voluntaria de riesgos extraordinarios. Por tanto, la compensación no se genera automáticamente ante cualquier pérdida de aptitud para volar.

El nuevo convenio también establece pagos extraordinarios

Los comandantes tienen derecho a dos pagos brutos de 1.000 euros, abonados con las nóminas de mayo y noviembre. En el caso de los copilotos, cada uno de esos pagos asciende a 800 euros.

El convenio establece inicialmente dos pagos a tanto alzado, en mayo y noviembre, de 1.000 euros cada uno para los comandantes y de 800 euros para los copilotos. No obstante, también prevé que, si el programa de retribución flexible no podía implantarse antes del 1 de julio de 2026, estas cuantías pasarían a 2.500 euros anuales para comandantes y 2.000 euros para copilotos, manteniendo las condiciones y el calendario de abono previstos.

Un traslado obligatorio de base da derecho a 10.000 euros

Cuando Eurowings obligue a un piloto a cambiar de base, deberá abonar un paquete de movilidad de 10.000 euros brutos. La cantidad aumenta en otros 5.000 euros cuando el traslado tenga origen o destino en un territorio insular.

El pago deberá realizarse como máximo un mes antes del cambio. Sin embargo, el trabajador tendrá que devolverlo si abandona la compañía durante los tres meses siguientes por dimisión o por un despido imputable.

No se exigirá el reintegro en determinados despidos objetivos ni cuando un despido disciplinario sea declarado improcedente o nulo. La calificación del cese también influye en la indemnización laboral correspondiente.

Vacaciones, gastos médicos y vigencia del convenio

Los pilotos disponen de un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año. La compañía reembolsará hasta 350 euros por el reconocimiento médico ordinario y hasta 300 euros por revisiones adicionales.

La empresa también reembolsará, hasta un máximo de 2.000 euros, los gastos de los reconocimientos requeridos oficialmente para recuperar la capacidad para volar, siempre que ninguna otra aerolínea los esté sufragando.

El convenio colectivo de Pilotos de Eurowings Europe Limited se aplica exclusivamente a comandantes y copilotos cuya base laboral esté situada en España. Sus efectos se retrotraen al 1 de enero de 2025 y su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque determinadas materias cuentan con fechas y reglas específicas.