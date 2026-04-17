Cuál es la pensión de jubilación que te queda en 2026 con 15 años cotizados

Desde el 1 de enero de 2026 conviven dos sistemas para calcular la base reguladora. La cuantía final dependerá del método más favorable. Cotizar 15 años da acceso a la jubilación contributiva, pero calcular cuánto se cobra exige revisar la base reguladora y el porcentaje aplicable en 2026.

¿Quién puede acceder a la pensión contributiva de jubilación en 2026? Para tener derecho a esta prestación hay que acreditar 15 años cotizados. Además, al menos dos deben estar dentro de los 15 años anteriores al momento de causar el derecho, pero recuerda que no es automática aunque tengas los años necesarios. ¿Es suficiente? Sí para cobrar la pensión, pero no para saber su importe exacto.

Así cambia el cálculo de la base reguladora de la pensión en 2026

Hasta 2025 solo existía el método tradicional: dividir las bases de cotización de los últimos 300 meses entre 350. Desde 2026 también podrá aplicarse el nuevo sistema, que permite tomar las últimas 302 bases de cotización y dividirlas entre 352,33. La Seguridad Social escogerá automáticamente el cálculo más beneficioso para el interesado. De ahí que la cuantía final pueda variar aunque se tengan los mismos años cotizados.

¿Qué ocurre si faltan meses cotizados para calcular la pensión? Cuando no se han cotizado todos los meses exigidos, la Seguridad Social integra lagunas, salvo en los autónomos. En los hombres, los primeros 48 meses sin cotizar se rellenan con el 100% de la base mínima y desde el mes 49 con el 50%. En las mujeres, los primeros cinco años se cubren con el 100%, el sexto y séptimo con el 80% y, a partir del octavo, con el 50%. Además, la base reguladora se actualiza con la inflación, excepto en los dos últimos años.

Cuánto se cobra de pensión en 2026 con solo 15 años cotizados

Tras calcular la base reguladora, queda aplicar el porcentaje. En 2026, los primeros 15 años cotizados dan derecho al 50% de esa base. En otras palabras, quien se jubile con ese mínimo cobrará la mitad de su base reguladora. Así de claro.

Si el resultado queda por debajo de la pensión mínima, podrá solicitarse el complemento por mínimos, siempre que la persona resida en España y no supere el límite de ingresos fijado por otras actividades.

¿Cómo evolucionará el cálculo de la pensión de jubilación hasta 2044? Entre 2026 y 2040 convivirán ambos métodos y se elegirá el más favorable. Entre 2041 y 2043 se podrá optar entre el modelo nuevo y el anterior ajustado. A partir de 2044, se usarán por defecto los 27 mejores años de los últimos 29.