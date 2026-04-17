Pescado fresco, cartuchitos y marisco desde 9 euros: así es este restaurante que atrae a vecinos y visitantes al mercado municipal

El Quintero, ubicado dentro del mercado municipal de Torre del Mar, combina puesto de pescadería y mesas para sentarse a comer fritura, marisco y ensaladas. Abre todos los días salvo el lunes, en horario de 9:00 a 17:00 horas.

En Torre del Mar hay un local que permite hacer la compra y, de paso, sentarse a comer producto fresco en el mismo espacio. Se trata de El Quintero, un referente de kilómetro cero dentro del mercado municipal, en calle del Río 28, donde es posible pedir desde un cartuchito de pescaíto frito hasta marisco y pescados frescos. Nada mal, ¿verdad? Por otro lado, si vas de visita por Madrid o vives alli, no olvides visitar la Feria del Marisco y saborear productos gallegos.

Dónde está El Quintero y qué se puede comer en este puesto del mercado municipal

El mercado municipal se encuentra a solo 10 minutos andando de la playa y a 25 minutos en coche del centro de Málaga. Allí, El Quintero no funciona como un simple puesto más: cuenta con mesas para que el cliente pueda hacer una parada, tomar algo y repasar una carta que mezcla ensaladas, entrantes marineros, lo que llaman fritura de oro y diferentes pescados y mariscos del día. Entre las opciones más destacadas de la carta, aparecen las siguientes:

Cartuchito de pescaíto frito y fritura de verano.

Camarón de cristal con huevo, boquerones abiertos, vitorianos y pescadillas.

Cogollos de lechuga con gambas de la Caleta al pil pil, pipirrana de pulpo y tomate Huevo de Toro con aguacate.

Croquetas de carabineros y tartar de atún rojo .

. Almejas, coquinas, navajas, quisquillas, carabineros, gambas, cigalas, calamares, pulpo a la gallega, lubina, rodaballo, lenguado y rape.

Además, de la sartén también salen berenjenas y pimientos fritos. Vamos, que hay donde elegir para una comida rápida o para sentarse con más calma. ¿Lo mejor? Que el cliente prueba, en buena medida, lo que ve.

Precios, horario y opiniones de los clientes sobre El Quintero de Torre del Mar

Los precios dependen del plato elegido, pero algunos importes concretos permiten hacerse una idea bastante clara antes de sentarse a la mesa.

Concepto Precio o dato Media de pulpo frito 9 euros Almejas salteadas 14 euros Rape 35 euros el kilo Horario 9:00 a 17:00 horas Cierre semanal Lunes Valoración media 4,2 sobre 5

En cuanto a las opiniones, El Quintero suma 44 reseñas a fecha de 13 de abril de 2026. Algunos usuarios aseguran que «se come muy bien todo, rico y fresco», mientras otros destacan un «trato amabilísimo y eficiente». También señalan como punto fuerte que el establecimiento tenga su propia pescadería.

Eso sí, no todas las valoraciones son iguales. Hay comentarios que apuntan a «precios no acordes con el platillo servido» o a un servicio correcto, pero más lento cuando hay mucha gente y poco personal. Aun así, para quienes busquen pescado fresco dentro del mercado municipal de Torre del Mar, este espacio se presenta como una opción a tener en cuenta.