La base reguladora más baja y un 26 por ciento menos de pensión: el doble castigo que denuncian algunos jubilados

En España se exige un mínimo de 38 años y 3 meses de cotización para cobrar el 100% de la pensión. Quienes no alcanzan esa cifra ven fijada la edad legal en 66 años y 10 meses, con dos meses más desde el 1 de enero de 2026, y si se jubilan antes, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores sobre la prestación.

Quién puede jubilarse anticipadamente con coeficientes reductores en España hoy

La jubilación anticipada puede pedirse por distintos motivos, pero solo es posible adelantarla como máximo dos años respecto a la edad legal. Esto quiere decir que, en el escenario actual, la retirada se puede solicitar a partir de los 64 años y 10 meses.

La Seguridad Social ajusta la cuantía aplicando un coeficiente reductor según el tiempo que falte para la edad mínima ordinaria: cuanto más se adelante la jubilación, mayor será la rebaja sobre la base reguladora y menor la pensión mensual.

100% de pensión: 38 años y 3 meses cotizados.

Edad legal: 66 años y 10 meses, más 2 meses desde 2026.

Jubilación anticipada: hasta dos años antes, desde 64 años y 10 meses.

Con estos datos, es clave calcular bien antes de pedir la jubilación anticipada.

La historia de Francisco Javier y la penalización del 26 por ciento

Francisco Javier comenzó a trabajar con 16 años, en 1968. Pasó 15 meses en Francia, dos años en Inglaterra y, ya de vuelta en España, otros 15 meses en el Servicio Militar. A lo largo de su carrera ocupó puestos como recepcionista de hotel, cajero de banca y export manager por más de 40 países.

Su trayectoria se vio golpeada por dos grandes crisis: en 1992 perdió su empleo pero logró reincorporarse como comercial durante casi 18 años, hasta que la crisis de 2008 acabó con el cierre definitivo de la empresa en 2010.

Con 58 años, la empresa suscribió un convenio especial con la Seguridad Social para mantener sus cotizaciones hasta los 61. A esa edad no encontró nuevo empleo y, con 42 años cotizados más el Servicio Militar, tuvo que acogerse a la jubilación anticipada. En sus propias palabras: “Con 42 años cotizados tuve que acogerme a la jubilación anticipada y fui penalizado con el 26%”.

La diferencia entre su edad de retiro y la edad mínima ordinaria hizo que su pensión quedara recortada un 26% sobre una base reguladora que, además, es la más baja de toda su carrera profesional. ¿Cuántos pensionistas se ven en una situación similar, con vidas laborales largas y prestaciones mermadas por haberse retirado antes de tiempo? Al final la cuenta no sale para quienes han cotizado durante décadas y deben asumir una reducción permanente en su prestación.