Correos mantiene abierta la inscripción para trabajar en Navidad: requisitos según el puesto de trabajo

El empleo de Navidad en Correos incluye oficinas, clasificación y reparto. La inscripción está dirigida a nuevos candidatos y no supone entrar en sus bolsas.

Correos mantiene abierta la inscripción para optar a empleo durante la campaña de Navidad de 2026, iniciada el pasado 1 de octubre. Su oferta oficial contempla cuatro perfiles y exige permiso para conducir motos de 125 centímetros cúbicos únicamente en reparto motorizado. Los otros destinos son atención en oficinas, clasificación logística y reparto a pie. CSIF sitúa el cierre del registro el 1 de noviembre. La solicitud permite participar en la selección, pero no garantiza un contrato ni incorpora al aspirante a las bolsas ordinarias.

El empleo de Navidad en Correos tiene requisitos diferentes según el puesto

La ficha pide tener 18 años cumplidos, graduado escolar o estudios equivalentes oficialmente reconocidos, y nacionalidad española o permiso de trabajo vigente. También exige no mantener actualmente una relación laboral fija con Correos. Estos requisitos fueron difundidos el 1 de octubre por la Bolsa de Empleo Municipal de San Martín de la Vega. La convocatoria permite buscar oportunidades sin titulación universitaria, pero sí establece una formación mínima. Esa distinción evita confundirla con una oferta que admita candidatos sin ningún estudio acreditado.

El permiso de moto se limita al reparto motorizado. Por tanto, quien no disponga de esa habilitación puede examinar los demás perfiles y comprobar si cumple sus condiciones. También debe tener disponibilidad dentro de la provincia y zona que indique al inscribirse. La elección geográfica afecta a los desplazamientos posteriores, por lo que interesa ajustarla a posibilidades reales. Como sucede en otros empleos sin carrera universitaria, los requisitos específicos siguen siendo relevantes aunque no se exija una titulación superior.

Quienes ya están en las bolsas conservan la prioridad de los llamamientos

La información publicada por CSIF el 1 de octubre diferencia tres grupos. Primero se recurre al personal disponible en las bolsas de empleo. Después se contempla a quienes ya han trabajado en Correos, aunque no pertenezcan a esas listas. Finalmente aparecen los nuevos candidatos que se registran en el portal. El sindicato indica que los dos primeros colectivos no necesitan hacer esta inscripción. El formulario difundido por Correos se dirige expresamente a personas que todavía no han trabajado allí ni forman parte de las bolsas.

Esta secuencia significa que apuntarse no sitúa automáticamente al aspirante por delante del personal que ya tiene prioridad. Tampoco convierte la fecha de registro en una promesa de llamada. CSIF recuerda que las inscripciones caducan con cada convocatoria, por lo que una candidatura antigua no equivale necesariamente a participar ahora. Para una persona que nunca haya trabajado en Correos, el paso útil consiste en formalizar el registro correspondiente a esta campaña. Quienes pertenecen a otro colectivo deben comprobar el procedimiento que les corresponde.

Los contratos son temporales y los turnos dependen del servicio

La oferta corporativa vincula los contratos a la campaña específica y contempla horarios de mañana, tarde o noche según las necesidades operativas. La provincia y zona seleccionadas sirven como referencia geográfica para la candidatura. No se publica un sueldo único, una duración común para todos los contratos ni un número cerrado de vacantes. Esos datos deberán concretarse cuando exista una propuesta. El candidato no puede deducir una mensualidad a partir del nombre del puesto ni asumir que trabajará durante toda la campaña.

Correos también contempla realizar pruebas para comprobar conocimientos, aptitudes y competencias relacionadas con las funciones. La empresa exige información auténtica y advierte de que los datos falsos pueden provocar la exclusión. Esto afecta tanto a los estudios como a permisos y otros datos declarados. Antes de aceptar una contratación, la persona deberá cumplir las exigencias legales y convencionales aplicables. La oferta temporal debe valorarse con sus condiciones concretas, igual que otras oportunidades de empleo disponibles, sin confundir candidatura, selección e incorporación efectiva.

Cómo localizar el proceso correcto dentro del portal oficial

La web corporativa de Correos separa el Portal de Empleo del espacio destinado a convocatorias públicas y movilidad. Este último incluye procesos de ingreso, estabilización, bolsas y traslados. El portal de selección organiza sus accesos en perfiles operativos, corporativos y jóvenes talentos. La campaña navideña aparece desde el apartado operativo y dispone de una opción de inscripción. Esa organización permite localizar el proceso adecuado sin mezclar una solicitud de refuerzo temporal con las convocatorias que tienen sus propias bases y requisitos.

Quien quiera presentar la candidatura puede acceder a la ficha, leer sus condiciones y utilizar el botón de inscripción para continuar el registro. Resulta útil preparar la información sobre estudios, documentación laboral, permisos y disponibilidad geográfica que deba declarar. También debe comprobar que ha elegido la campaña correcta y conservar la información de su solicitud. El acceso se encuentra en la oferta oficial de Navidad de Correos, desde donde pueden consultarse las condiciones y cualquier modificación que incorpore la empresa.