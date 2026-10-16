Un mecánico reduce un Fiat Panda a 50,2 centímetros de ancho y logra un récord Guinness, pero solo alcanza 15 km/h

El Fiat Panda transformado pierde el 65,6 % de su anchura original. El récord corresponde a 2025 y aparece en Guinness World Records 2027.

Un Fiat Panda de 1993, transformado por el mecánico italiano Andrea Marazzi, figura en Guinness World Records con solo 50,2 centímetros de ancho. La ficha oficial fecha el récord el 21 de junio de 2025, en Bagnolo Cremasco. Su inclusión en el libro de 2027, difundida por Guinness en septiembre de 2026, devuelve protagonismo a una creación que alcanza 15 km/h. La reducción de anchura llega al 65,6 %, aunque el reconocimiento no acredita autorización para circular.

El Fiat Panda redujo su anchura un 65,6 %

El Panda de primera generación utilizado como referencia medía 146 centímetros de ancho, una medida recogida también por Xataka. La transformación elimina 95,8 centímetros. El cálculo de dividir esa diferencia entre 146 y multiplicarla por cien arroja una reducción del 65,6 %. El resultado conserva aproximadamente un tercio de la anchura inicial. Esta comparación permite entender cuánto se ha estrechado la carrocería, sin confundir anchura con longitud o superficie de aparcamiento.

La categoría reconocida distingue al coche conducible más estrecho, no al automóvil más pequeño en todas sus dimensiones. Tampoco certifica que sea apto para los desplazamientos diarios. Xataka, que recuperó la historia el 14 de octubre, señala que carece de homologación para circular por carretera. Esta distinción afecta a las reformas que requieren homologación. Que un vehículo se mueva no demuestra, por sí solo, que cumpla las exigencias para circular.

Una carrocería reconstruida alrededor de su creador

El proyecto comenzó cuando un Panda llegó en 2024 al desguace familiar donde trabaja Marazzi. Conocía bien aquel modelo, pero necesitaba reconstruirlo con una referencia poco habitual. En una entrevista publicada por Cremaoggi el 27 de junio de 2025, explicó que empezó tomando las medidas de su torso. A partir de ahí, adaptó el resto del vehículo. El trabajo se prolongó alrededor de un año y exigió desmontar, cortar y volver a montar componentes del coche. Lo presentó en la concentración Panda a Pandino.

Para estrecharlo retiró puertas y paneles laterales, intervino sobre la zona central y volvió a unir las partes de la estructura. También adaptó elementos como el capó, el techo, el portón y los cristales. Según Guinness, el 90 % del vehículo procede de piezas del Panda original. Una de las mayores dificultades consistió en conseguir que ambas mitades quedaran simétricas. El resultado recibió el nombre de Panda per Uno, que puede traducirse como Panda para uno.

Del estreno en 2025 al libro Guinness de 2027

Cuando explicó su funcionamiento en junio de 2025, Marazzi detalló que había instalado un motor eléctrico de 24 voltios. Situó su velocidad máxima alrededor de 15 km/h. El vehículo puede avanzar, retroceder, frenar y girar; también dispone de iluminación operativa. Esas funciones permiten entender por qué se reconoce como un coche conducible. Sin embargo, Guinness advierte de su escasa estabilidad en las curvas, una limitación relevante al valorar lo que puede hacer esta construcción.

El calendario del reconocimiento explica por qué se vuelve a hablar del coche más de un año después de su presentación. En otra entrevista con Cremaoggi, publicada el 10 de septiembre de 2026, Marazzi explicó que Guinness había contactado con él tras mostrar el proyecto. La placa llegó meses antes del anuncio, pero tuvo que esperar a la publicación del libro para divulgarlo. La novedad de septiembre fue esa difusión, mientras la ficha mantiene la fecha de 2025.

Qué exige España para circular con un coche reformado

Para un conductor español, una transformación semejante exige atender a la normativa sobre reformas, con independencia de cualquier récord. El Real Decreto 866/2010 regula los cambios efectuados después de la matriculación y contempla modificaciones de carrocería, motor, dirección o frenos. Si una intervención reúne varias reformas, deben cumplirse los requisitos correspondientes a cada una. Según el trabajo realizado, pueden exigirse proyecto técnico, certificación final, informe de conformidad y certificado del taller. La documentación concreta depende del Manual de Reformas de Vehículos.

La DGT indica que los trabajos deben realizarse en un taller autorizado y someterse después a una inspección. El artículo 8 del real decreto establece un plazo máximo de quince días para presentar el vehículo reformado a la ITV. Un resultado favorable permite anotar los cambios en la tarjeta técnica o expedir otra. La guía de Tráfico también contempla renovar el permiso de circulación para recoger las modificaciones correspondientes. Estos trámites, recogidos en el procedimiento oficial de reformas, explican por qué un reconocimiento Guinness no sustituye la legalización.