Cómo solicitar el Informe de Vida Laboral totalmente gratis: así puedes planificar tu jubilación

El certificado se pide gratis y en cualquier momento. Te contamos dónde hacerlo, qué necesitas y cómo descargarlo o recibirlo en casa sin complicarte.

El Informe de Vida Laboral se puede pedir en cualquier momento, sin coste ni requisitos adicionales. Este documento es clave para comprobar tus periodos cotizados y organizar la fecha de jubilación. A continuación, explicamos el procedimiento desde la Seguridad Social, con opciones online y envío a domicilio. ¿Listo para dar el paso?

Qué es el Informe de Vida Laboral

La Seguridad Social define el Informe de Vida Laboral como “un documento que contiene información sobre todos los períodos cotizados por el trabajador a la Seguridad Social española”. Con él podrás revisar las altas y bajas, y calcular con más precisión tu futura pensión. De ahí que sea tan útil para planificar a tiempo. ¿Quieres saber si cumples los años cotizados necesarios?

Además, el contexto lo vuelve aún más relevante: a diciembre de 2024 se estiman 9,3 millones de pensionistas en España (4,6 millones de mujeres y 4,7 millones de hombres). Por tanto, tener controlada la vida laboral se ha convertido en una herramienta práctica para millones de personas.

Si estás dado de alta en la Seguridad Social o lo has estado con anterioridad, puedes pedir el informe en cualquier momento. Sirve para consultar el período cotizado o acreditar estas situaciones cuando te lo soliciten en un trámite. No hay plazos de apertura ni convocatorias: está disponible todo el año y sin pagar nada.

En consecuencia, es especialmente útil si te acercas a la jubilación, si necesitas justificar cotizaciones o si quieres verificar que no falte ningún periodo. Una duda frecuente: ¿tengo que cumplir requisitos adicionales? No; basta con identificarte en la sede electrónica.

Cómo pedir el Informe de Vida Laboral por internet

El camino es directo. Accede a la sede electrónica de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y entra en la categoría “Vida laboral e informes”. Dentro, selecciona “Informe de tu vida laboral”. Verás dos posibilidades: “Consultar vida laboral” (si eres el titular) o “Consultar como apoderado” (si actúas en representación). Elige la que corresponda. ¿Cuál te conviene más?

Para entrar, la sede te pedirá identificarte. Estos son los métodos disponibles (elige el que uses habitualmente):

Cl@ve Permanente

Cl@ve PIN

Vía SMS

DNIe o certificado

Una vez dentro, podrás consultar todos tus periodos cotizados, verlos empresa por empresa, descargar un PDF con la información e incluso informar de un error si detectas alguna incidencia. En definitiva, es un trámite rápido que te deja todo guardado al instante. Por otro lado, recuerda revisar que los datos estén completos antes de cerrar la sesión.

Otras opciones alternativas para solicitar la vida laboral

Si prefieres el papel o no puedes acceder online, también es posible solicitar el envío del informe a domicilio comunicándolo a la TGSS desde la categoría “Recibir Informe en mi domicilio”. Es una opción útil para quien prefiere conservar el documento impreso o tiene dificultades con la identificación digital. ¿Te viene mejor recibirlo por correo? Entonces esta alternativa es para ti.

A continuación, un resumen de los canales y lo que permite cada uno:

Canal Dónde y qué seleccionar Resultado principal Sede electrónica TGSS “Vida laboral e informes” → “Informe de tu vida laboral” → “Consultar vida laboral” Consulta detallada y descarga del PDF Representación (apoderado) “Informe de tu vida laboral” → “Consultar como apoderado” Acceso con autorización en nombre de otra persona Envío a domicilio Categoría “Recibir Informe en mi domicilio” Recepción del informe en papel en tu dirección

En todos los casos, el trámite es gratuito y disponible en cualquier momento. Consejo final: guarda el PDF y revísalo con calma; detectar y comunicar un error a tiempo te evitará problemas cuando llegue la jubilación. ¡Mejor hacerlo hoy que dejarlo para mañana!