Se busca personal urgente en Madrid para trabajar en el Aeropuerto de Barajas: contrato indefinido

¿Buscando un trabajo para empezar cuanto antes? La empresa Select Service Partner (SSP), multinacional de hostelería especializada en el sector de viajes y restauración, está en pleno proceso de expansión en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y busca 2 ayudantes de camarero/a para incorporarse de manera inmediata a sus locales. Si quieres participar en este proceso de selección, no dudes en verificar los requisitos, condiciones laborales y sobre todo, cómo puedes enviar el currículum, una información que detallamos en esta noticia.

Importante empresa de hostelería lanza una oferta de empleo con 2 vacantes para trabajar como ayudante de camarero/a en el Aeropuerto de Madrid

Trabajar en el Aeropuerto Internacional de Madrid, es sinónimo de estabilidad laboral, donde sus instalaciones están operativas las 24 horas del día, y las cuales son destino de miles de viajeros al día. De hecho, es el primer aeropuerto de España, en cuanto a número de pasajeros. Bien, actualmente, desde SSP existe una nueva oferta de empleo, donde se valorará positivamente que los candidatos tengan experiencia previa de entre 6 meses y 1 año en hostelería, preferiblemente en locales de comida rápida o de gran volumen de ventas. Entre los requisitos principales se encuentran:

Estudios mínimos de Bachillerato.

Experiencia mínima de un año en puestos similares.

Nivel de inglés intermedio.

Conocimientos en hostelería, ventas y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo, orientación al cliente y ganas de aprender.

Imprescindible contar con medio de transporte propio para desplazarse al aeropuerto.

La compañía ofrece contrato indefinido con 45 días de periodo de prueba, jornada parcial de 30 horas semanales (con posibilidad de ampliación), turnos rotativos y jornada continua, siempre con días libres consecutivos. Además, los empleados disfrutarán de 30 días de vacaciones anuales más 14 festivos, un beneficio que mejora notablemente las condiciones habituales del sector.

Los horarios de trabajo se ajustan a la operativa de los locales del aeropuerto, desde las 05:00 hasta las 02:00, incluyendo un turno de producción nocturno de 00:00 a 08:00.

Cómo enviar el currículum para esta oferta en el Aeropuerto de Madrid

Si quieres formar parte de la plantilla de Select Service Partner y trabajar en el Aeropuerto de Madrid-Barajas como ayudante de camarero/a, debes acceder al portal de empleo donde la compañía ha publicado la vacante. Una vez dentro, solo tendrás que pulsar el botón de “Inscribirme en esta oferta”, registrarte con tus datos personales y adjuntar tu currículum para finalizar el proceso.

Tras este paso, solo quedará esperar a ser contactado por el equipo de selección en caso de que tu perfil encaje con los requisitos de la empresa.