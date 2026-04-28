Carolina, electricista en España, asegura que como autónoma gana 1.100 euros más que cuando era asalariada

La electricista venezolana trabaja en España y ha explicado cómo sus ingresos cambiaron al pasar del empleo asalariado al autoempleo. Su caso refleja una tendencia creciente entre profesionales de oficios técnicos que buscan más independencia y mejores condiciones.

España comenzó el año con más de 3,4 millones de autónomos afiliados, una cifra impulsada en gran parte por el alto porcentaje de ciudadanos extranjeros. En este contexto se encuentra Carolina, una electricista venezolana que ha reabierto el debate sobre si trabajar por cuenta propia puede ser una salida para ganar más dinero.

Durante su etapa como asalariada en el sector eléctrico cobraba unos 1.400 euros mensuales. Después decidió darse de alta como autónoma y sus ingresos pasaron a ser de unos 2.500 euros limpios por proyecto. La diferencia, desde luego, no es poca cosa.

Por qué el autoempleo en electricidad puede elevar los ingresos mensuales

En sectores técnicos como la electricidad, la fontanería o las reformas, la demanda de profesionales ha crecido con fuerza en los últimos años. Esto ha llevado a muchos trabajadores a preguntarse algo muy directo: ¿compensa seguir como asalariado o merece la pena lanzarse por cuenta propia?

Una de las grandes ventajas de ser autónomo es el control sobre el trabajo. En este caso, el profesional puede fijar sus tarifas, elegir proyectos, negociar condiciones y organizar su jornada con más flexibilidad.

Además, al eliminar intermediarios, el autónomo cobra directamente al cliente final. Esto puede traducirse en presupuestos más altos, especialmente en un mercado donde hacen falta manos cualificadas.

Situación laboral Ingresos citados Clave del cambio Asalariada en el sector eléctrico 1.400 euros mensuales Trabajo por cuenta ajena Autónoma 2.500 euros limpios por proyecto Cobro directo al cliente final

Este salto de ingresos explica por qué su testimonio ha llamado la atención de miles de trabajadores, especialmente en oficios donde la demanda sigue creciendo.

Los gastos que debe asumir un autónomo antes de mejorar su sueldo

Ahora bien, ser autónomo no significa que todo lo que se ingresa sea beneficio. Y aquí está la parte que conviene mirar con lupa.

A diferencia de un asalariado, el trabajador por cuenta propia debe asumir costes que pueden reducir de forma importante sus ganancias reales. Entre ellos se encuentran:

Cuotas mensuales.

Impuestos como el IVA o el IRPF.

Compra de materiales, herramientas, transporte y seguros.

Gestión de la contabilidad y obligaciones fiscales.

Por tanto, aunque la cifra de ingresos pueda parecer muy atractiva, hay que tener claro que el autónomo también carga con más responsabilidades. No hay vacaciones pagadas, pagas extra ni la misma estabilidad que ofrece una nómina fija.

Un oficio técnico en auge por la demanda de profesionales cualificados

Pese a estos riesgos, el contexto actual favorece el crecimiento del autoempleo en los oficios técnicos. La falta de profesionales cualificados se ha convertido en uno de los grandes retos del mercado laboral español.

Además, la eficiencia energética y la electrificación del hogar han abierto nuevas oportunidades. Instalaciones de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos o reformas orientadas al ahorro energético necesitan trabajadores especializados.

Frente a salarios por cuenta ajena como los 1.400 euros que percibía Carolina, muchos profesionales ven en el autoempleo una forma de mejorar sus ingresos y ganar independencia. Eso sí, los especialistas insisten en planificar antes de emprender: calcular costes, fijar bien los precios y contar con un colchón económico.

Al final, la conclusión es clara: ser autónomo puede abrir la puerta a ganar más, pero también exige más gestión, más previsión y más responsabilidad.