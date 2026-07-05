Cierra uno de los restaurantes más conocidos de Manolo León en Sevilla tras 32 años

El grupo hostelero pone fin a la actividad del local de la calle Juan Pablos, abierto en 1994, aunque ya busca un nuevo emplazamiento en el barrio. Sus restaurantes del centro de Sevilla seguirán abiertos.

El grupo Manolo León ha cerrado su restaurante del barrio de El Porvenir, uno de los establecimientos más reconocibles de la firma en Sevilla. El local, situado en la calle Juan Pablos, fue inaugurado en 1994 y ha permanecido abierto durante 32 años, hasta convertirse en una referencia para varias generaciones de clientes.

La empresa ha comunicado el final de esta etapa con un mensaje de agradecimiento a clientes, proveedores y trabajadores, destacando los encuentros, celebraciones y momentos vividos en este espacio. El cierre afecta solo a esta ubicación, ya que el grupo mantiene su actividad en los otros restaurantes que posee en la capital hispalense.

Manolo León busca una nueva ubicación en El Porvenir tras cerrar Juan Pablos

El cierre del restaurante de Juan Pablos no supone la salida definitiva del grupo Manolo León del barrio de El Porvenir. La compañía ha señalado que se encuentra a la espera de un nuevo emplazamiento, con la intención de continuar vinculada a esta zona de Sevilla.

El establecimiento clausurado fue uno de los locales más emblemáticos de la firma. Su apertura en 1994 marcó la llegada del grupo a Sevilla capital después de iniciar su trayectoria en Matalascañas, en 1986. Desde entonces, el nombre de Manolo León ha quedado asociado a una propuesta gastronómica basada en la cocina andaluza, el producto y el servicio cuidado.

La despedida ha tenido también un componente sentimental. Fue Manolo León Leal, fundador de la marca y fallecido en 2015, quien impulsó este restaurante hace más de tres décadas. La firma ha querido recordar su figura en el comunicado, al tratarse de un local con un peso especial dentro de la historia del grupo.

Los restaurantes de Manolo León que seguirán abiertos en Sevilla

Aunque el cierre de El Porvenir supone la clausura de una etapa importante, el grupo mantiene abiertos sus otros dos negocios en Sevilla. Uno de ellos se encuentra en la calle Guadalquivir, en el barrio de San Lorenzo, dentro del Casco Antiguo.

El segundo está situado en la Plaza del Duque, dentro del espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés. La propia web del grupo recuerda que Casa Manolo León abrió en la calle Guadalquivir en 1999 y que Manolo León Plaza del Duque se incorporó en 2019, consolidando la presencia de la firma en el centro de la ciudad.

Estos dos establecimientos continuarán prestando servicio mientras la empresa avanza en la búsqueda de una nueva ubicación para su proyecto en El Porvenir.

Un restaurante clave en la historia gastronómica del grupo sevillano Manolo León

El restaurante de Juan Pablos fue el primero que el grupo abrió en Sevilla capital y durante más de tres décadas formó parte de la vida social y gastronómica del barrio. Su cierre se suma a los movimientos que está viviendo la hostelería sevillana, un sector marcado por cambios de ubicación, nuevos formatos y la adaptación de negocios históricos.

La continuidad de la marca en la ciudad queda garantizada por sus locales del centro y por la intención de regresar a El Porvenir con otro espacio. Para muchos clientes, el cierre de Juan Pablos supone la pérdida de un lugar ligado a comidas familiares, celebraciones y reuniones que formaban parte de la identidad del restaurante.