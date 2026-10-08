China usa 27 espejos para ganar tres horas de obra al día en la presa de 315 metros que busca el récord mundial

Shuangjiangkou ya tiene tres de sus cuatro turbinas en servicio, con 1,5 GW operativos. Los heliostatos reflejan el Sol sobre el núcleo de la presa cuando el frío impide compactarlo.

El 31 de agosto de 2026, la central hidroeléctrica de Shuangjiangkou completó la puesta en servicio de tres grupos de 500 MW. Eso deja 1,5 GW operativos de los 2 GW previstos. La presa, situada en Sichuan, sigue creciendo hacia una altura de diseño de 315 metros. Para mantener la obra durante el invierno, los equipos usan 27 heliostatos que reflejan el Sol sobre el núcleo de arcilla y grava. Las temperaturas pueden bajar hasta −20 °C. El sistema eleva unos 3 °C la zona de trabajo y añade alrededor de tres horas útiles al día.

Los 27 heliostatos no generan electricidad, calientan el núcleo de la presa

El problema aparece cuando el material del núcleo se congela y ya no puede compactarse con la calidad exigida. Los heliostatos siguen el movimiento solar y redirigen la radiación hacia el área donde se extiende y compacta el relleno. Su función no es producir electricidad para la central. Actúan como un sistema térmico de apoyo a la construcción. Las fuentes chinas sitúan el emplazamiento a unos 2.200 metros de altitud y describen inviernos con temperaturas cercanas a −20 °C.

El sistema tampoco nació con 27 espejos. CHN Energy informó en 2022 de una primera instalación de 20 heliostatos. Sus mediciones registraron hasta 6 °C más en superficie, cerca de 1 °C a cinco centímetros de profundidad y 3,5 horas adicionales de trabajo. Las referencias de 2026 hablan de 27 unidades, unos 3 °C y tres horas. El número de espejos ha aumentado un 35 % frente al despliegue inicial. Las cifras térmicas no son directamente equivalentes porque las condiciones de medición descritas son diferentes. El frío extremo también condiciona otros desarrollos energéticos chinos, como esta batería para el frío extremo.

La presa aún no ha alcanzado los 315 metros y el récord mundial tiene un matiz

Los 315 metros corresponden a la altura final de diseño. A finales de junio de 2026, el relleno había alcanzado unos 260 metros. El responsable de construcción citado por People’s Daily situó la finalización del relleno en 2027. La ficha de Guinness World Records mantiene a Jinping-I, también en Sichuan, como la presa terminada más alta, con 305 metros. Si Shuangjiangkou alcanza su cota prevista, la superará en 10 metros, una diferencia cercana al 3,3 %.

Las fuentes oficiales chinas ya describen Shuangjiangkou como la presa más alta del mundo atendiendo a su altura de proyecto. El récord entre presas terminadas requiere ese matiz mientras continúen las obras. Además, Tayikistán construye Rogun con una altura prevista de 335 metros. Su contratista comunicó en agosto de 2026 que la estructura había superado los 190 metros. Si alcanza el diseño previsto, Rogun superaría a Shuangjiangkou en 20 metros.

Tres turbinas ya suman 1,5 GW y falta una cuarta para llegar a 2 GW

La primera unidad de Shuangjiangkou se conectó a la red el 26 de junio y la segunda lo hizo el 13 de julio. El 31 de agosto quedaron operativas las tres unidades previstas para la primera fase. Cada una aporta 500 MW, por lo que la potencia ya disponible alcanza 1,5 GW. CHN Energy asegura que el complejo suministró 500 millones de kWh durante los dos meses posteriores al primer arranque. La última nota oficial confirma cuatro grupos instalados y tres operativos, pero no concreta cuándo entrará en servicio el restante.

Con las cuatro turbinas Francis operativas, la potencia instalada llegará a 2 GW. La producción media prevista será de 7.700 millones de kWh anuales. El embalse tendrá una capacidad de unos 2.900 millones de metros cúbicos. El operador calcula además un aumento anual de 6.600 millones de kWh en las centrales situadas aguas abajo. Tomando 8.760 horas al año, esa producción supone un factor de utilización aproximado del 44 %. A otra escala, el aprovechamiento del agua también aparece en esta microcentral hidroeléctrica doméstica.

Más de 46 millones de metros cúbicos de material para completar la obra en 2027

La presa necesita más de 46 millones de metros cúbicos de material de relleno. El conjunto funciona como embalse regulador del curso alto del río Dadu y combina generación, control de inundaciones y gestión del agua. La producción eléctrica ya ha comenzado aunque la presa siga elevándose. Esa secuencia explica por qué tres turbinas pueden estar en servicio antes de que la estructura alcance los 315 metros previstos.

Los heliostatos son una solución de obra, no una fuente de generación de la central. Su utilidad consiste en facilitar la compactación del núcleo durante las horas frías con suficiente radiación solar. La electricidad procede del agua que mueve las cuatro turbinas Francis instaladas bajo tierra. La particularidad actual del proyecto es esa convivencia temporal. La presa continúa aumentando su altura mientras la central ya suministra electricidad a la red.