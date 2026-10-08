Una turista pide dos bebidas y algo de comer en Venecia y le cobran un extraño suplemento de 7 euros por escuchar música en directo

La clienta reconoció que había un aviso sobre el suplemento musical. Las consumiciones sumaban 65 euros antes de añadir el cargo.

Una turista de Lucca pagó un suplemento musical de 7 euros en el Caffè Florian, situado en la plaza de San Marcos de Venecia. La visita ocurrió el 15 de septiembre de 2026, según La Repubblica. Corriere Fiorentino publicó el caso al día siguiente y cifró la cuenta completa en 72 euros para dos personas. Ese total ya incluía la música, un detalle necesario para interpretar correctamente la factura.

Los 7 euros de música estaban incluidos en los 72 euros

El desglose recogido por Corriere Fiorentino permite comprobar la suma. Un sándwich tostado costó 15 euros; un cruasán con tomate y mozzarella, 16 euros. Los dos Aperol Spritz se cobraron a 17 euros cada uno. Las consumiciones sumaron 65 euros, que alcanzaron los 72 euros con el suplemento. The Sun difundió el episodio el 18 de septiembre, pero mencionó 73 euros y presentó la música como un añadido. Esa cifra contradice el desglose de la fuente italiana.

El cargo elevó un 10,8 % el coste de la comida y las bebidas, calculado dividiendo 7 entre 65 y multiplicando por cien. Fue un importe separado de las consumiciones, aunque integrado en el total final. Por eso, revisar el ticket exige comprobar tanto los conceptos como su suma. El recibo descrito recoge 7 euros de música para aquella cuenta. Ese dato, por sí solo, no permite establecer cuánto tendría que pagar otra mesa ni cómo se calcularía su suplemento.

El suplemento musical acompaña una tradición del Florian

La música forma parte de la oferta del establecimiento desde hace más de un siglo, según explica su propia web. El Florian sitúa las actuaciones de su orquesta entre abril y octubre. Su repertorio abarca romanzas, piezas de ópera, música clásica y éxitos antiguos y contemporáneos. El café presenta estas actuaciones como una característica de su servicio durante esa temporada. Esa información permite situar el episodio dentro de una actividad habitual del local, sin atribuirle una tarifa recién creada.

La dirección también defendió su sistema de información en una respuesta publicada en Tripadvisor el 28 de mayo de 2026. Allí afirmó que el suplemento figura en el menú, en un folleto específico y en el listado de precios exterior. Explicó que actúan músicos profesionales con pausas programadas. Es una declaración del establecimiento sobre su funcionamiento, anterior al episodio de septiembre. La turista relató a Corriere Fiorentino que había un folleto sobre el posible cargo y que la anotación le hizo reír.

Qué información debe recibir el cliente sobre los cargos adicionales

El portal oficial Your Europe explica que los consumidores deben recibir información clara sobre el precio total de los bienes y servicios. Ese importe incluye impuestos y recargos. También señala que los pagos por servicios adicionales requieren el consentimiento del cliente. Estas orientaciones ayudan a identificar qué información debe solicitar un viajero antes de consumir. No constituyen una resolución sobre la factura del Florian. Para valorar un cobro concreto, habría que examinar lo anunciado, las condiciones aplicables y cómo se aceptó el servicio.

CEC-España recordó el 11 de febrero de 2026 que los precios de los restaurantes deben aparecer de forma clara, visible y accesible. Pueden figurar en cartas, carteles o pizarras, e incluir cualquier gasto adicional. También recomienda comprobar que el ticket corresponde con lo consumido. Ante conceptos poco claros, como las propinas añadidas sin avisar, resulta útil pedir una explicación antes de pagar. En una terraza con música, se puede preguntar el importe, cuándo se aplica y si depende del número de clientes.

Cómo reclamar desde España por una factura en Italia

Si existe una discrepancia, el primer paso para acudir a CEC-España es reclamar por escrito al establecimiento. Su formulario solicita la reclamación previa, los comprobantes de compra y pago, cuando proceda, y la correspondencia intercambiada. También permite aportar otras pruebas. Una fotografía de la carta o del aviso puede ayudar a documentar qué información se ofrecía. La petición debe concretar el concepto discutido, la fecha y el importe cuya devolución se solicita, para que la empresa pueda responder sobre ese cobro.

CEC-España puede intervenir en reclamaciones de particulares residentes en España contra empresas de otro Estado de la Unión Europea, Islandia o Noruega. Por tanto, esa vía puede servir a un residente español que tenga un conflicto de consumo con un establecimiento italiano. La competencia depende de la residencia y del carácter transfronterizo de la reclamación. Presentarla no equivale a obtener automáticamente un reembolso. El formulario oficial de reclamación permite aportar la documentación para que el centro estudie el caso e intermedie con la empresa.