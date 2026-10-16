Carrefour prepara entrevistas para más de 100 empleos en Madrid: se exige cita para acudir a la selección

La Agencia para el Empleo organiza la jornada en Los Cármenes. Los candidatos deberán confirmar su inscripción antes de desplazarse.

Carrefour y la Agencia para el Empleo de Madrid preparan entrevistas para incorporar a más de cien personas en establecimientos de la comunidad. La jornada será los días 21 y 22 de octubre de 2026. Esther Bartolomé, jefa del Departamento de Orientación de la Agencia, explicó el proceso en Madrid Trabaja el 9 de octubre. Se exige inscripción previa y cita confirmada. Presentarse directamente en el centro no permite participar en la selección.

Qué perfiles busca la jornada de empleo de Carrefour

La selección corresponde a puestos polivalentes de tienda. Incluye atención al público, caja, reposición, gestión de existencias y preparación de pedidos. Se solicita tener más de 18 años y la ESO o una titulación equivalente finalizada. No se exige experiencia previa. Los contratos anunciados son temporales, de tres meses y 20 horas semanales, con turnos principalmente de tarde de lunes a domingo. La ampliación se plantea como posibilidad. Estas ofertas de empleo no deben confundirse con una incorporación indefinida garantizada.

El carácter polivalente coincide con las funciones que Carrefour describe para sus auxiliares de cajas y reposición. Su portal corporativo menciona atención al cliente, organización del almacén, cobro y mantenimiento de la imagen de tienda. Esa descripción ayuda a preparar la entrevista: el candidato puede explicar su disposición para combinar tareas y trabajar en equipo. No se trata únicamente de permanecer en una caja. La empresa también anuncia formación y posibilidades de promoción interna en esas fichas, sujetas al desarrollo de cada persona dentro de la organización.

Dónde se celebrará la selección y qué comprobar antes del desplazamiento

La jornada se realizará en el Centro de Formación Los Cármenes. La ficha del Ayuntamiento sitúa el edificio en la calle Alhambra, 89, dentro del distrito de Latina. Como transporte próximo, el consistorio identifica Metro Laguna y las líneas de autobús 138, 31 y 25. El teléfono del centro es 914 666 137. Es recomendable organizar el trayecto después de recibir la citación, conservando la confirmación para identificar el día y la hora asignados. El lugar de entrevista no determina el supermercado de incorporación.

La página municipal incorpora una advertencia relevante para personas con movilidad reducida: describe la instalación como no accesible. Quien necesite apoyo debe consultar esa circunstancia con la organización antes de acudir. El contacto publicado es aecarmenes@madrid.es. Esa comprobación evita desplazamientos sin conocer las condiciones del edificio. Tampoco debe confundirse el horario administrativo habitual del centro con una cita de selección. La comunicación individual del proceso permitirá saber cuándo corresponde presentarse y qué indicaciones debe seguir cada candidato para participar.

Cómo tramitar la candidatura y preparar la entrevista

La información de la jornada remite a la oferta número 24966 en Salta Empleo. El portal municipal permite registrarse y consultar sus ofertas desde el apartado de empleo y formación. Quien no encuentre esa referencia puede pedir orientación a la Agencia antes de desplazarse al centro. Un perfil creado en la plataforma no sustituye la confirmación de participación. Son actuaciones diferentes: una permite identificarse como candidato y la otra acredita la cita. La confirmación debe obtenerse por el canal establecido para ese proceso concreto.

La Agencia ofrece además orientación laboral gratuita para mejorar la búsqueda de trabajo. Su Aula de Entrenamiento incluye simulaciones de entrevistas y apoyo con las herramientas digitales utilizadas en la selección. El servicio Conéctate Empleo facilita ordenadores y conexión a internet en agencias de proximidad, con horarios sujetos a disponibilidad. Estos recursos pueden resultar útiles para preparar un currículum profesional y completo. También permiten practicar cómo explicar la experiencia, las habilidades y la disponibilidad, especialmente cuando se busca acceder al primer trabajo.

Otras candidaturas de Carrefour siguen un procedimiento diferente

La compañía mantiene su propio portal de contratación, enlazado desde su web corporativa. El catálogo consultado incluye auxiliares de cajas y reposición en Badajoz, pescadería en Castellón y platos preparados en Leganés. También aparecen charcutería en Elche y frutería en Siero. Cada anuncio tiene un contenido diferente. Las secciones de productos frescos incorporan labores específicas de preparación, exposición, conservación y asesoramiento. Esas candidaturas se tramitan desde el canal empresarial y deben estudiarse por separado, sin trasladarles automáticamente las condiciones de la jornada madrileña.

Para quien busca empleo, la distinción permite elegir la vía adecuada. Una persona interesada en la selección presencial necesita resolver su inscripción y recibir la citación correspondiente. Quien prefiera otro destino puede consultar los anuncios corporativos según ubicación y funciones. Antes de aceptar una incorporación debe conocer el centro asignado, el salario y la distribución concreta de la jornada. El acceso municipal para consultar la referencia y gestionar el perfil está en Salta Empleo del Ayuntamiento de Madrid.