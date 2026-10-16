Clece busca personal de limpieza en cuatro provincias con contratos indefinidos y temporales

Las siete ofertas publicadas en su portal de empleo incluyen contratos temporales, jornadas parciales y puestos con distintos requisitos de experiencia.

Clece tiene publicadas siete ofertas de empleo relacionadas con la limpieza en cinco provincias españolas este 16 de octubre de 2026. La compañía y otras empresas de su grupo buscan trabajadores para limpiar aviones, realizar tareas de mantenimiento, atender domicilios y supervisar equipos. Las oportunidades se reparten entre Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Madrid y Barcelona, con contratos temporales y diferentes horarios. Algunas vacantes exigen experiencia previa, mientras que en otras se valora sin establecerla como requisito obligatorio.

Clece busca personal para limpiar aviones en tres aeropuertos de Canarias

Una de las principales oportunidades se encuentra en el sector aeroportuario. Multiservicios Aeroportuarios, empresa integrada en el canal de contratación de Clece, busca limpiadores con permiso de conducir para trabajar en Arrecife, Telde y Puerto del Rosario. Los tres anuncios ofrecen contratos temporales a jornada parcial, con turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Las personas seleccionadas se encargarán de limpiar y desinfectar el interior de las aeronaves, incluidos asientos, mesas, baños y otras superficies, además de retirar residuos.

Para participar es necesario disponer del permiso de conducir B en vigor, aunque en las ofertas de Arrecife y Fuerteventura también se admiten permisos superiores. La experiencia aeroportuaria, la ESO y las acreditaciones PCP y AVSEC aparecen como requisitos valorables. Esto significa que las fichas no presentan la experiencia anterior en aeropuertos como una condición imprescindible. Las referencias son 74318 para Arrecife, 74314 para Gran Canaria y 74317 para Fuerteventura. Los anuncios no concretan el salario ni la duración exacta de los contratos.

Zaragoza y Tenerife ofrecen puestos de limpieza con distintas responsabilidades

En Zaragoza capital, Clece necesita auxiliares de limpieza y mantenimiento para uno de sus servicios. La oferta 73461 contempla un contrato temporal a jornada parcial, con horarios que dependerán de los eventos que deban cubrirse. Entre las funciones figuran la limpieza de suelos, paredes, techos y mobiliario, así como la colaboración en el montaje y desmontaje de instalaciones. La empresa solicita experiencia previa en trabajos similares y disponibilidad horaria. También valora conocimientos de prevención de riesgos laborales, calidad y medioambiente.

En Santa Cruz de Tenerife, Lirecan Servicios Integrados busca un responsable de equipo de limpieza mediante la oferta 73513. El contrato es temporal, con jornada parcial de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 13:00 horas. La persona contratada deberá supervisar al personal asignado y aplicar los procedimientos de prevención, calidad y gestión de equipos. Se solicita experiencia en posiciones similares, mientras que la EGB o la ESO y la formación preventiva aparecen como valorables. Es una oportunidad dirigida a perfiles con capacidad de organización y supervisión.

Madrid y Barcelona también necesitan trabajadores para limpieza técnica y domicilios

En Madrid, Multiservicios Aeroportuarios publica la oferta 74184 para incorporar un operario de taller de limpieza técnica. El puesto comprende la limpieza de piezas mediante productos químicos, desengrasantes, agua a presión y otros procedimientos especializados. Se exige permiso de conducir B y conocimientos de mecánica, electrónica e hidráulica. La formación profesional relacionada con mecánica, electricidad o mantenimiento aeronáutico se considera valorable. La compañía anuncia incorporación inmediata, contrato eventual inicialmente prorrogable y salario según convenio en 14 pagas más complementos.

Esta vacante contiene un detalle que conviene consultar antes de aceptar las condiciones: la ficha clasifica la jornada como completa, pero indica 20 horas semanales. La distribución prevista es de lunes a viernes, con disponibilidad para recibir formación por las mañanas. Por su parte, en Barcelona, Clece ofrece un puesto de auxiliar de limpieza a domicilio, referencia 69992, con contrato temporal de tres a seis meses y posibilidad de continuidad. La jornada oscila entre 25 y 35 horas semanales, con disponibilidad de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00 horas. Se valora la experiencia en domicilios y disponer de vehículo propio, aunque este último no figura como obligatorio.

Cómo enviar el currículum a Clece para trabajar en limpieza

Las siete oportunidades pueden consultarse desde el portal oficial de contratación. Cada anuncio cuenta con una referencia identificativa y un acceso para enviar la candidatura. El procedimiento permite seleccionar el puesto que mejor encaje con la experiencia, la ubicación y la disponibilidad del aspirante. Quienes ya tengan una cuenta pueden acceder a su perfil para actualizar el currículum. El portal también dispone de una opción para recuperar la contraseña y configurar alertas de nuevas vacantes.

Para facilitar la búsqueda, estos son los enlaces directos a las siete ofertas consultadas:

Puesto y localidad Localidad Responsable de limpieza Tenerife Auxiliar de limpieza Zaragoza Limpieza de aviones Arrecife Limpieza de aviones Gran Canaria Limpieza de aviones Fuerteventura Operario de limpieza técnica Madrid Auxiliar de limpieza a domicilio Barcelona

Antes de inscribirse, conviene comprobar la jornada, el tipo de contrato y los requisitos particulares. Ninguna de las siete fichas consultadas establece una fecha límite de inscripción. Esto no garantiza que las vacantes permanezcan disponibles indefinidamente, ya que pueden retirarse cuando finalice la selección. Todas las candidaturas se gestionan desde el Canal de Empleo de Clece.