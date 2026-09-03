Cabra dará hasta 200 euros al mes a jóvenes de 16 a 40 años para pagar el alquiler

La convocatoria se dirige a personas de 16 a 40 años y cubrirá el 75% de las mensualidades justificadas. El plazo aún no está abierto y durará 15 días hábiles tras su publicación en el BOP.

El Ayuntamiento de Cabra presentó el 1 de septiembre de 2026 una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para personas de 16 a 40 años. El programa contará con 300.000 euros, un 20% más que en 2025. Cada beneficiario podrá recibir hasta 200 euros mensuales y 2.400 euros anuales. No obstante, las solicitudes todavía no pueden presentarse. El plazo comenzará al día siguiente de publicarse la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

La ayuda cubrirá el 75% del alquiler hasta 2.400 euros al año

La subvención financiará el 75% de las mensualidades que queden debidamente justificadas. El límite será de 200 euros al mes y 2.400 euros durante el año. Solo podrá concederse una ayuda por unidad de convivencia. Por ejemplo, el 75% de un alquiler mensual de 200 euros serían 150 euros. Para una renta de 300 euros, el cálculo daría 225 euros, pero actuaría el límite mensual de 200 euros. Son ejemplos orientativos y la cuantía final dependerá de las bases y del gasto admitido.

La dotación municipal aumenta desde los 250.000 euros de 2025 hasta los 300.000 euros previstos para esta edición. Son 50.000 euros adicionales y un incremento presupuestario del 20%. Ese presupuesto constituye el fondo total disponible, no la cantidad que recibirá cada solicitante. El programa se suma a otras ayudas para jóvenes impulsadas por distintas administraciones.

Dos líneas permitirán acceder a residentes y nuevos empadronados en Cabra

El plan incluye una línea para quienes ya estuvieran empadronados en Cabra antes de publicarse la convocatoria. La segunda se dirigirá a personas que cumplan las condiciones y se empadronen en el municipio. El comunicado municipal no detalla todavía todos los requisitos económicos, contractuales o documentales. Esos puntos deberán comprobarse en la convocatoria publicada en el BOP. Estar dentro del tramo de edad no bastará por sí solo. También será necesario cumplir el resto de las condiciones que publique el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento vincula este programa con la emancipación y la permanencia de la población joven en la localidad. El acceso al alquiler puede condicionar incluso a quienes tienen empleo. Talent24h contó el caso de una joven que volvió con sus padres al no poder mantener su independencia. Esa situación individual no determina el acceso a la ayuda de Cabra, que dependerá de sus propias bases.

El plazo será de 15 días hábiles y todavía no está abierto

Las peticiones podrán registrarse durante 15 días hábiles desde el día posterior a la publicación en el BOP de Córdoba. El Ayuntamiento recalcó que el plazo no estaba abierto cuando presentó el programa. La edición del BOP publicada el 3 de septiembre tampoco recoge esta convocatoria de alquiler. Sí contiene otro anuncio del Ayuntamiento de Cabra, referido a ayudas para pequeñas y medianas empresas.

Las ayudas se tramitarán mediante concurrencia no competitiva. Las solicitudes que acrediten los requisitos se atenderán por orden de entrada hasta agotar los 300.000 euros disponibles. Los interesados deberán seguir el BOP y la web municipal para conocer la fecha exacta. Presentar la petición con rapidez será relevante, pero siempre después de que se abra oficialmente el plazo. Hasta entonces, no existe una fecha final cerrada que pueda anotarse en el calendario.

La solicitud podrá presentarse por internet o en dependencias municipales

Los modelos normalizados estarán disponibles en la web del Ayuntamiento y en la Delegación de Juventud, situada en la calle Palomas, 2. La documentación podrá entregarse mediante el Registro General, la Sede Electrónica de Cabra o los procedimientos admitidos por la legislación administrativa. El anuncio no enumera todavía los justificantes concretos que deberán acompañar la solicitud.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, relacionó el aumento presupuestario con el interés generado por anteriores ediciones. El Consistorio encuadra estas ayudas en una estrategia municipal más amplia sobre vivienda. Según el Ayuntamiento, entre sus actuaciones figura su primera promoción municipal de vivienda pública. La información y las actualizaciones deberán consultarse en el comunicado oficial y en la futura publicación del BOP.