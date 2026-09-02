Hasta 900 euros para sacarse el carné de conducir si tienes entre 18 y 30 años en Castilla y León

Las bases están vigentes desde el 29 de agosto, pero la convocatoria aún no está abierta. La Junta prevé publicarla en septiembre y pagar en 2027.

La Orden MTD/830/2026 se publicó el 28 de agosto en el BOCYL. Regula una ayuda de 450 a 900 euros para obtener el permiso B. La medida se dirige a jóvenes de 18 a 30 años que cumplan los requisitos de residencia y empadronamiento. Las bases entraron en vigor el 29 de agosto, aunque el plazo de solicitudes todavía no está abierto. La Junta prevé publicar la convocatoria durante septiembre. Esta línea se suma a otras ayudas para el carné planteadas por distintas administraciones.

Las cuantías bajan de 900 a 450 euros según la renta

La cantidad dependerá de la renta anual de la unidad de convivencia y del gasto acreditado. La orden utilizará el IPREM anual en 14 pagas correspondiente al año de la convocatoria. Para calcular los ingresos se tomarán las bases imponibles general y del ahorro del último periodo fiscal disponible. La unidad de convivencia incluye a quienes residan habitualmente en la misma vivienda y estén empadronados en ella. Los importes máximos quedan distribuidos así:

Renta de la unidad de convivencia Cuantía máxima Inferior a 1,5 veces el IPREM 900 euros Desde 1,5 y menos de 2,5 veces el IPREM 750 euros Desde 2,5 y menos de 3,5 veces el IPREM 600 euros Igual o superior a 3,5 veces el IPREM 450 euros

La ayuda no podrá superar el coste total pagado, ni sola ni sumada a otras subvenciones. El procedimiento será de concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenarán desde las rentas más bajas. Las familias numerosas tendrán una reducción del 20% sobre la renta computable, o del 30% cuando sean de categoría especial. En caso de empate, tendrá preferencia la solicitud completa registrada antes. El presupuesto se fijará en la convocatoria y podrá limitar el número final de beneficiarios. El permiso B también puede facilitar el acceso posterior a carnés profesionales C y D.

El empadronamiento deberá mantenerse durante tres años más

Los solicitantes deberán tener al menos 18 años y, como máximo, cumplir 30 durante el año natural de la convocatoria. También deberán acreditar cinco años de empadronamiento en Castilla y León antes de obtener el permiso. Después tendrán que mantener ese empadronamiento sin interrupciones durante tres años desde la solicitud. El permiso B deberá conseguirse dentro del periodo subvencionable que determine la convocatoria. Este requisito puede excluir a quienes aprueben antes o después de las fechas fijadas.

La fecha relevante será la expedición del permiso o, cuando corresponda, la aprobación del examen. La consejera Cristina Sanchidrián explicó que una matrícula anterior no impedirá acceder a la ayuda. Será necesario obtener el carné dentro del periodo fijado y solicitar la subvención después. La tramitación será electrónica mediante el formulario de la sede autonómica. Si faltan documentos, la Administración concederá diez días para corregir la solicitud. La convocatoria concretará los justificantes exigidos y el plazo completo.

Qué gastos de la autoescuela cubrirá la subvención

Podrán justificarse la matrícula, las clases teóricas, las prácticas, los derechos de examen y las tasas de Tráfico. La orden incluye también la renovación de tasas cuando resulte necesaria. La formación deberá realizarse íntegramente en autoescuelas homologadas con una sección abierta en Castilla y León. Además, los gastos deberán estar pagados cuando se presente la solicitud. Las facturas y justificantes de pago serán esenciales para acreditar cada desembolso ante la Administración.

Quedan excluidas las pruebas médicas y psicotécnicas necesarias para obtener el permiso. Tampoco se financiarán los gastos de gestión o tramitación relacionados con la propia solicitud. Las bases permiten que la convocatoria amplíe la elegibilidad de los gastos a una fecha anterior. Ese periodo deberá aparecer definido de forma expresa. La ayuda será compatible con otras subvenciones, pero nunca podrá generar una financiación superior al coste real. Tampoco cubrirá permisos distintos de la clase B.

El plazo se abrirá en septiembre y el pago se espera en 2027

Sanchidrián anunció que la convocatoria se publicará durante septiembre y que el plazo llegará hasta el 31 de diciembre de 2026. El pago se realizará previsiblemente durante los primeros meses de 2027, tras tramitar los expedientes. Todavía falta conocer el presupuesto disponible, la documentación final y el periodo exacto de gastos. Cumplir los requisitos tampoco garantiza cobrar, porque la renta decidirá el orden de acceso al crédito disponible.

La Junta vincula la medida con el empleo juvenil y la movilidad en los municipios rurales. Cada año se expiden alrededor de 27.000 permisos en Castilla y León. Cerca del 70% corresponde a personas de 18 a 30 años, unas 20.000 potenciales solicitantes. Facale también ha advertido de esperas de hasta cuatro meses para el examen práctico. En León habría unas 3.000 personas pendientes, aunque no todas estarían preparadas. Estas demoras pueden resultar relevantes porque el permiso deberá obtenerse dentro del periodo subvencionable. Los interesados pueden consultar la Orden MTD/830/2026 mientras esperan la convocatoria.