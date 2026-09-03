Domingo García cotizó más de 46 años y denuncia una penalización de por vida en su pensión

Los años cotizados permiten aplicar un coeficiente más favorable, pero la ley mantiene el recorte cuando se adelanta la jubilación.

Domingo García, un jubilado español, denuncia que su pensión quedó reducida pese a haber cotizado más de 46 años a la Seguridad Social. “Tengo una penalización de por vida”, asegura al explicar las consecuencias de haberse jubilado anticipadamente. El material disponible no precisa si su retiro fue voluntario o involuntario, cuántos meses lo adelantó ni el porcentaje que le aplicaron, por lo que no es posible calcular la pérdida exacta.

Por qué cotizar 46 años no borra el recorte por jubilarse antes

Para calcular una pensión se realizan operaciones diferentes. Primero se obtiene la base reguladora y se aplica el porcentaje correspondiente por los años cotizados. Después, cuando la persona accede a una jubilación anticipada, se descuenta el coeficiente reductor asociado a los meses de adelanto y a su carrera de cotización.

En 2026, el porcentaje comienza en el 50% de la base reguladora con 15 años cotizados y alcanza el 100% con 36 años y seis meses. Salvo en determinados supuestos de jubilación demorada, ese porcentaje no sigue aumentando simplemente por acumular más años de cotización. Las condiciones generales se encuentran reguladas en la Ley General de la Seguridad Social.

Tener derecho al 100% de la base reguladora no significa, por tanto, que se pueda adelantar el retiro sin consecuencias. Para las jubilaciones causadas en 2026, la edad ordinaria es de 65 años cuando se acreditan al menos 38 años y tres meses de cotización. Con menos tiempo cotizado, se sitúa en 66 años y diez meses.

Las reglas vigentes establecen estas condiciones máximas:

Modalidad Anticipo máximo Cotización mínima Reducción máxima con 44 años y 6 meses o más Jubilación anticipada voluntaria 24 meses 35 años 13% Jubilación anticipada involuntaria 48 meses 33 años 24%

Esos porcentajes corresponden al máximo adelanto permitido. Cuando faltan menos meses para alcanzar la edad ordinaria, el recorte también es menor. En el tramo de cotización más bajo, la reducción máxima puede llegar al 21% en la modalidad voluntaria y al 30% en la involuntaria.

Los años de Domingo García no fueron completamente irrelevantes para el cálculo. Si los más de 46 años fueron reconocidos íntegramente, lo situaron en el tramo con los coeficientes más favorables. Sin embargo, la tabla no incluye un beneficio adicional una vez superados los 44 años y seis meses. Esta distinción explica por qué puede existir un recorte al jubilarse antes, aunque se haya trabajado durante más de cuatro décadas.

El coeficiente reductor queda incorporado a la pensión reconocida

Los artículos 207 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social ordenan aplicar el coeficiente en el momento en que se causa la jubilación anticipada. La norma no contempla que el descuento desaparezca automáticamente cuando el pensionista alcanza posteriormente la edad ordinaria. La propia ley define la jubilación contributiva como una pensión vitalicia.

Por este motivo, la expresión “penalización de por vida” utilizada por García resume el efecto económico que mantiene sobre la cuantía reconocida. Jurídicamente, no obstante, se trata de un coeficiente reductor y su porcentaje depende de la legislación que estuviera vigente cuando nació el derecho a la pensión.

No todas las jubilaciones se rigen por las mismas condiciones. Los funcionarios incluidos en el Régimen de Clases Pasivas pueden retirarse voluntariamente desde los 60 años si acreditan 30 años de servicios al Estado. También existen reglas específicas para determinadas discapacidades y actividades especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. Estas excepciones dependen del régimen y de las circunstancias reconocidas legalmente.

La reforma de 2021 creó además un complemento limitado para algunas personas que se jubilaron anticipadamente entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021. Solo se concede en determinados supuestos de largas carreras de cotización y cuando las nuevas tablas resultan más favorables, por lo que no equivale a una eliminación general de los recortes.

El Congreso aprobó una moción, pero la reforma todavía no está vigente

El Congreso aprobó el 13 de noviembre de 2025 una iniciativa que instaba al Gobierno a impulsar los cambios necesarios para eliminar los coeficientes reductores a quienes hubieran cotizado 40 años. La moción salió adelante con 180 votos favorables y 170 abstenciones, pero era una iniciativa no legislativa y no modificó por sí misma la Ley General de la Seguridad Social.

Posteriormente, una enmienda presentada dentro de la proposición de ley sobre mutualidades alternativas planteó expresamente que no se aplicara reducción alguna con 40 años cotizados. También permitía que quienes ya estuvieran jubilados solicitaran al Instituto Nacional de la Seguridad Social el recálculo de la pensión.

Esa enmienda fue rechazada en el Pleno del 11 de junio de 2026 por 54 votos a favor, 260 en contra y 33 abstenciones. El rechazo afectó a esa modificación concreta incluida en la ley de mutualidades. La proposición de ley independiente presentada en mayo de 2024 para crear una jubilación sin penalización continúa registrada en situación de “Pleno, toma en consideración”.

Una respuesta oficial del Gobierno cifra en 881.736 las pensiones anticipadas en vigor cuyos beneficiarios acreditaron al menos 40 años cotizados. De ellas, 479.636 corresponden a jubilaciones voluntarias y 402.100 a involuntarias. El Ejecutivo estima que eliminar los coeficientes a todos esos pensionistas elevaría el gasto anual en 3.358 millones de euros.

Domingo García considera injusto que una carrera de más de 46 años no permita eliminar completamente el descuento y ha convertido su caso en una reclamación política. Quienes estén en una situación similar deben consultar la resolución del INSS e identificar la modalidad de jubilación, los meses de anticipo, el periodo cotizado reconocido y el coeficiente aplicado. Sin esos cuatro datos no puede determinarse si el cálculo fue correcto ni si resulta aplicable algún complemento.