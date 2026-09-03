Roban 300 metros de cable en Madring a menos de dos semanas del GP de España

El material estaba conectado a generadores destinados a abastecer varias instalaciones del circuito. La prueba se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026.

La Policía Nacional investiga la sustracción de cerca de 300 metros de cable en el circuito Madring, próximo a IFEMA Madrid. El robo se detectó el domingo 30 de agosto en una zona de túneles, menos de dos semanas antes del Gran Premio. Los cables estaban conectados a generadores preparados para suministrar electricidad durante el evento. Hasta ahora no se han comunicado detenciones ni una alteración del calendario oficial.

El cable robado estaba conectado a generadores del circuito

Según la información policial difundida, el material sustraído formaba parte de la infraestructura eléctrica vinculada a varios generadores. Fuentes policiales situaron el robo en una zona de túneles cercana al recinto ferial. La investigación deberá aclarar cómo se accedió al lugar, cuándo se retiraron los cables y quién participó en los hechos. La Policía Nacional no ha informado públicamente sobre posibles sospechosos. Tampoco se ha precisado si el acceso dejó daños adicionales.

La cifra de 300 metros es aproximada y todavía no ha trascendido un inventario detallado del material sustraído. Tampoco se conoce su valor económico, el coste de reposición ni el tipo exacto de cable. Las fuentes consultadas no han detallado qué instalaciones dependían de esos generadores. Por ese motivo, no puede afirmarse que el robo comprometa la celebración de la carrera. La consecuencia confirmada hasta ahora es la apertura de la investigación policial.

Madring mantiene los preparativos para el Gran Premio de España

El incidente se conoce mientras continúan los últimos trabajos de montaje para recibir al público. En el entorno del trazado se instalan gradas, pasarelas y elementos destinados a ordenar la asistencia. También se colocan barreras acústicas para reducir parte del ruido que llegará a las viviendas cercanas. El circuito se encuentra entre IFEMA y Valdebebas, en los distritos madrileños de Barajas y Hortaleza. El montaje debe estar terminado antes de las primeras sesiones del viernes 11.

Talent24h ya informó sobre el avance de las obras de Madring durante los meses anteriores. El trazado oficial tiene 5,4 kilómetros, 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas. La organización comunicó el 26 de agosto que había completado las primeras pruebas de Fórmula 3. Su emplazamiento coincide con otros proyectos de Valdebebas. La zona concentra nuevas infraestructuras y actuaciones urbanísticas alrededor del recinto ferial.

El robo se suma al conflicto vecinal y al procedimiento judicial

La llegada de la Fórmula 1 ha provocado quejas de asociaciones vecinales por el ruido, la movilidad y el impacto ambiental. Las pruebas realizadas antes de la carrera incrementaron ese malestar. Los organizadores han anunciado medidas de reducción acústica y gestión de accesos para los días del evento. Cerca de 500 viviendas próximas deberán emplear acreditaciones para acceder en vehículo durante el Gran Premio. El robo añade una investigación de seguridad a una fase marcada por la controversia. En abril, una furgoneta accedió a las obras y terminó accidentada.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid rechazó las medidas cautelares solicitadas por una asociación ambiental. La petición pretendía suspender la licencia vinculada a las gradas, las pasarelas y los espacios de hospitalidad. La decisión permitió mantener estos trabajos, pero no resolvió el fondo del procedimiento judicial. El recurso principal continúa su tramitación pese a la negativa a paralizar las instalaciones.

El calendario oficial continúa sin cambios tras el incidente

El calendario oficial de Madring mantiene el Gran Premio de España entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La actividad deportiva comenzará el viernes a las 9:55 horas con los entrenamientos de Fórmula 3. La primera sesión de Fórmula 1 empezará a las 13:30 horas y la segunda está anunciada para las 17:00. El sábado habrá una tercera sesión a las 12:30 y la clasificación comenzará a las 16:00. La carrera principal se disputará el domingo a las 15:00 horas.

El programa incluye también pruebas de Fórmula 2 y Fórmula 3 durante el fin de semana. La agenda oficial contempla actividad en pista durante los tres días del evento. No existe ningún comunicado que modifique ese calendario por el robo. La investigación deberá determinar el alcance real de la sustracción y si afectó a algún sistema imprescindible. Hasta que se conozcan esos datos, cualquier cálculo sobre retrasos, daños o riesgos carecería de confirmación. Madring afronta su última semana completa de preparativos con el programa intacto.