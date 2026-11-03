Bonpreu busca personal con turnos fijos sueldos de hasta 2.202 euros brutos

Hay opciones sin experiencia en tienda y logística. Las nuevas fichas de oficina incluyen teletrabajo, pero tienen requisitos profesionales diferentes.

Bonpreu mantiene procesos de selección para tiendas, almacenes, reparto y oficinas. Su portal corporativo reúne 177 anuncios activos donde poder inscribirse actualmente. Entre las condiciones comprobadas aparecen turnos fijos, formación sin experiencia y 2.202 euros brutos mensuales para un turno nocturno concreto de Hostalets de Balenyà. Bien, a continuación vamos a dar más detalles sobre estas ofertas de empleo de Bonpreu.

Los salarios de almacén dependen del turno y de los productos

La ficha de preparación de pedidos diferencia el almacén online de los dedicados a productos secos y frescos. En el primero publica 1.837 euros brutos mensuales para mañana o tarde y 2.127 para noche. En secos y frescos, las referencias ascienden a 1.912 y 2.202 euros, respectivamente. La diferencia entre día y noche es de 290 euros en ambos casos. Cambiar de almacén supone otros 75 euros dentro del mismo horario. Son comparaciones de las cantidades anunciadas, no complementos que deban sumarse otra vez.

Los turnos ordinarios son de 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 6:00. Las opciones nocturnas pueden organizarse de domingo a jueves o de lunes a viernes. También aparecen modalidades específicas de fin de semana y jornadas reducidas. El anuncio ofrece formación sin experiencia previa y contempla contratación indefinida o temporal según la opción acordada. El salario máximo citado corresponde a trabajar de noche en secos y frescos. No debe trasladarse a una jornada reducida ni a cualquier establecimiento de la cadena.

El reparto y las tiendas ofrecen otras combinaciones de jornada

En Cervelló, la oferta de reparto anuncia 1.909 euros brutos mensuales para mañana y 1.958 para tarde. Cada opción combina horarios de cuatro o cinco días, según la modalidad. Por ejemplo, la mañana puede distribuirse de lunes a jueves, entre 5:30 y 15:30, o de lunes a viernes, entre 6:30 y 14:30. Ambas ventanas suman cuarenta horas de presencia semanal. La diferencia está en concentrarlas en cuatro días o repartirlas entre cinco. El trabajo incluye entregar pedidos, cuidar los productos transportados y resolver incidencias del recorrido.

La ficha de dependiente de Olot plantea una jornada completa de cuarenta horas y parciales de treinta, veinticuatro o veinte. También incluye fines de semana. Estas últimas pueden ser de doce, quince o veintiuna horas semanales. La empresa indica horarios fijos e intensivos y formación para quienes no tengan experiencia. Entre las tareas figuran atención al cliente, disponibilidad de productos y colaboración en distintas secciones. La atención debe poder adaptarse al catalán o al castellano del cliente. El anuncio no publica un sueldo concreto para estas jornadas de tienda.

Las ofertas recientes de oficina incluyen teletrabajo y exigen otros perfiles

El 29 de octubre figura como fecha de publicación de técnico de aprovisionamiento en Hostalets de Balenyà. Ofrece contrato indefinido, dos días de teletrabajo y horario intensivo de 6:00 a 14:00. La persona seleccionada revisará pedidos automáticos, ajustará necesidades por promociones o festivos y atenderá aproximadamente diez tiendas. También realizará visitas presenciales, por lo que se solicita permiso de conducir y disponibilidad para desplazarse con coche de empresa. Se valoran formación en logística o administración, capacidad analítica y conocimientos de Excel y aprovisionamiento. Esta ficha no concreta la retribución.

Otro anuncio, fechado el 23 de octubre, busca un técnico júnior de comercio electrónico en Les Masies de Voltregà. Incluye dos días remotos, horario flexible y viernes intensivo. Pide formación universitaria relacionada o valora FP superior digital o comercial, además de inglés y manejo de datos. La experiencia aparece como valorable. Por su parte, ciberseguridad, publicada el día 20, ofrece tres días de teletrabajo y contrato indefinido. Exige formación informática o de telecomunicaciones, inglés y experiencia en entornos similares. Estas condiciones técnicas no deben confundirse con el acceso sin experiencia de tienda o almacén.

Los beneficios y el formulario completan la comparación de ofertas

El portal corporativo explica beneficios adicionales, como un 8% de descuento en compras y un vale navideño de cincuenta euros. También anuncia incentivos y una bonificación del 2% ligada a BonpreuEsclat Energia, con sus condiciones. No son cantidades que deban convertirse automáticamente en salario mensual en efectivo. Un descuento del 8% sobre una compra elegible de cien euros equivaldría a ocho euros de ahorro. Es un ejemplo de cálculo, no un ingreso fijo. El seguro médico se ofrece a precio reducido, sin presentarse como gratuito para todos.

Las solicitudes se tramitan desde el buscador oficial de Bonpreu. Allí pueden localizarse las referencias OW6000 para almacén, OW3996 para reparto, SSCC104 para aprovisionamiento y SSCC100 para comercio electrónico. Las fichas operativas analizadas conservan fechas anteriores, mientras las de oficina aportan novedades de octubre. Antes de completar el perfil, la consulta de contratos del SEPE ayuda a confirmar fechas del historial profesional. El portal permite presentar cada candidatura, pero no anuncia un plazo final común ni garantiza la incorporación por registrarse.