BOE y Sanidad lo confirman: disponible el formulario para solicitar la ayuda de 100 euros para gafas y lentillas

El Plan VEO del Ministerio de Sanidad ya está activo y financia con 100 euros la corrección visual de menores de 16 años. La ayuda se aplica a monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante; lentes graduadas orgánicas con antirreflejantes; lentes de contacto hidrofílicas o gas permeables; y la solución líquida necesaria para su mantenimiento. ¿Quieres saber si tu hijo puede pedirla y cómo tramitarla sin líos?

Quién puede pedir la ayuda de 100 euros del Plan VEO y en qué casos

Pueden acceder únicamente los menores de 16 años. Los de cinco años o menos deben acudir primero a un profesional de oftalmología u óptica‑optometría del SNS o privado para obtener la receta, y después ir a una de las 2.300 ópticas adheridas. Los de seis o más pueden seguir ese mismo itinerario o acudir directamente a una óptica del Plan para realizarse la prueba que determine la corrección. La receta debe incluir la identificación del profesional, el nombre del centro y la fecha de validez. A continuación, se resume el camino según la edad:

Edad Punto de partida ¿Receta previa? Continuación ≤ 5 años Profesional del SNS o privado Sí, con datos del profesional, centro y validez Óptica adherida (2.300) ≥ 6 años Profesional o directamente óptica adherida Si va al profesional, sí; en óptica, prueba allí Óptica adherida

Como ves, el procedimiento es claro y no tiene pérdida.

Pasos para solicitar la ayuda del Plan VEO y documentos necesarios

Para pedir la ayuda, el padre, madre o tutor debe rellenar la solicitud del Anexo I del convenio (publicado en el BOE) y presentarla en la óptica junto con la receta y los datos identificativos. ¿Qué te pedirán exactamente?

Solicitud Anexo I cumplimentada por padre, madre o tutor.

Receta con identificación del profesional, centro y fecha de validez.

Nombre y apellidos del menor y del responsable.

DNI del menor y del padre, madre o tutor.

Número de la Tarjeta Sanitaria Individual.

Con esa documentación, el profesional de la óptica introducirá todos los datos en la web del Plan VEO para continuar el trámite. Si se quiere acceder por segunda vez a la subvención, debe haber transcurrido un año desde la anterior concesión y realizar una nueva revisión con un profesional o en una óptica adherida.

Compatibilidad con otras ayudas y qué pasa si el coste supera los 100 euros

¿Qué ocurre si el sistema visual elegido cuesta más de 100 euros? En ese caso, la familia abonará la diferencia entre el precio y la ayuda. Por otro lado, el Plan VEO es compatible con otras subvenciones, siempre que la suma no exceda los 100 euros. Si ya se recibió otra ayuda, deberá declararse la cuantía y el Plan aportará la diferencia hasta completar los 100 euros. En consecuencia, nadie pierde: se completa lo que falte, pero sin superar el límite fijado.

El objetivo, por tanto, es facilitar el acceso a gafas y lentillas básicas para los menores, con un presupuesto total de 48.235.000 millones de euros frente a los 47.775.000 millones inicialmente previstos.