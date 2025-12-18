La Guardia Civil pide máxima precaución por el aumento de fraudes digitales en Navidad

La Navidad es una de las épocas favoritas de los ciberdelincuentes. Con el auge de las compras online, proliferan cupones, sorteos y premios falsos que suplantan a comercios reales para robar datos y dinero.
Durante estas fechas, los estafadores intensifican sus movimientos aprovechando las ofertas y descuentos. La ciberdelincuencia continúa al alza: en 2024 se registraron 464.801 ciberdelitos; el 89% fueron estafas informáticas, seguidas de falsificación informática, según el Ministerio del Interior.
Por qué la Guardia Civil advierte a los canarios sobre estafas navideñas online
El objetivo de los delincuentes es que la víctima “pique”. La Guardia Civil alerta: “Cuidado con los cupones, sorteos y premios navideños que recibas por email, SMS y apps de mensajería, durante estas fechas proliferan mensajes fraudulentos. No piques, es una técnica usada por los ciberdelincuentes para obtener datos personales y financieros”.
¿Has recibido un cupón con un descuento imposible o un premio sorpresa? Ojo: suelen replicar webs oficiales para generar una falsa sensación de seguridad. En resumen, que no te la cuelen.
Cómo identificar el phishing que suplanta comercios y bancos durante la Navidad
Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el phishing consiste en correos que suplantan a entidades legítimas, como redes sociales, bancos o instituciones públicas, para robar información privada, realizar cargos o infectar dispositivos, adjuntando archivos maliciosos o enlaces a páginas fraudulentas.
A continuación, las técnicas más habituales detectadas en estas fechas y cómo operan, de forma clara y comparada:
|Modalidad fraudulenta
|Cómo te intentan convencer
|Cupones con descuentos imposibles
|Ofrecen rebajas tan tentadoras que no pueden ser reales
|Sorteos de productos muy demandados
|Se aprovechan de artículos agotados para hacerte creer que podrás conseguirlos
|Premios con enlaces para “reclamar”
|Piden hacer clic en un link que dirige a una web falsa
|Réplicas de páginas oficiales
|Clonan el diseño de comercios o servicios para crear confianza
¿Dudas ante un mensaje inesperado? Desconfía si no has visitado antes esa web o si observas faltas de ortografía y errores extraños.
Pasos que recomienda la Guardia Civil para evitar caer en estas estafas
La clave está en la prevención. Antes de actuar impulsivamente, revisa estos consejos prácticos de seguridad:
- Nunca hacer clic en los enlaces ni descargar los archivos adjuntos.
- No responder a los mensajes.
- Eliminarlos siempre de manera inmediata para evitar caer en el fraude.
- Comprobar siempre los sorteos o promociones a través de las páginas oficiales.
- Nunca proporcionar datos personales ni bancarios en páginas web o direcciones de correo electrónico sospechosas.
- Revisar los mensajes; las estafas suelen contener errores gramaticales y faltas de ortografía. En caso de duda, comunicarse por los canales oficiales y contactar con la Guardia Civil para que investigue y alerte a otros ciudadanos.
Además, recuerda un punto esencial: las empresas no solicitan datos confidenciales por mensajería ni avisan sorteos fuera de sus canales oficiales. Por tanto, ante una notificación inesperada, toca desconfiar y verificar.