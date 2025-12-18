La Seguridad Social confirma la nueva edad legal de jubilación para 2026: consulta tu vida laboral

Desde el 1 de enero de 2026, la jubilación ordinaria pasa a 66 años y 10 meses para quienes no alcancen 38 años y 3 meses cotizados. Con esa cotización o más, se mantiene en 65 años.

La edad legal vuelve a subir en 2026 dentro del calendario que culmina en 2027: entonces la ordinaria será de 67 años para quienes no lleguen al periodo exigido. El cambio viene acompañado por ajustes en la jubilación anticipada y en el sistema de cómputo de la pensión.

Quiénes pueden jubilarse con 65 años en 2026 y requisitos de cotización

En 2026 podrán jubilarse con el 100% de la pensión a los 65 años quienes acrediten 38 años y 3 meses de cotización. En 2025 el umbral fue de 38 años exactos, y en 2027 subirá a 38 años y 6 meses. Si no se alcanza ese tiempo, la edad ordinaria será 66 años y 10 meses, dos meses más que en 2025 (66 y 8). ¿Te afecta este cambio? Revisa tu vida laboral: un par de meses de cotización pueden marcar la diferencia.

Cómo queda la jubilación anticipada en 2026 y qué recortes aplican

La retirada anticipada seguirá permitiéndose hasta dos años antes de la edad ordinaria. Quien pueda jubilarse a los 65 por tener 38 años y 3 meses, podrá hacerlo desde los 63 años, con la correspondiente reducción. Por su parte, quienes deban esperar a los 66 años y 10 meses podrán anticipar desde los 64 años y 10 meses si no alcanzan 38 años y 3 meses. En líneas generales, la reducción oscila entre el 21% y el 3,26% según se adelante 24 meses o un mes. Dicho rápido: cuanto antes te retires, mayor será el ajuste en la cuantía.

Tabla resumen de edades y años cotizados entre 2025, 2026 y 2027

Para situar de un vistazo las edades y los periodos de cotización, este cuadro reúne lo esencial:

Año Cotización mínima para jubilarse a 65 Edad ordinaria si no se alcanza 2025 38 años 66 años y 8 meses 2026 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 2027 38 años y 6 meses 67 años

En 2027, para mantener los 65 años habrá que cotizar 38 años y 6 meses; si no, la referencia serán los 67 años.

Cómo se calculará la pensión desde 2026 con el modelo dual

En 2026 entra la segunda fase de la reforma del Real Decreto-ley 2/2023, con un modelo dual de cálculo: la pensión se determinará por la opción más beneficiosa entre los últimos 25 años o los últimos 29, pudiendo excluir los 2 peores en esta segunda. El despliegue tiene hitos: en 2038 ya estarán operativos los 29 años (menos dos) y, hasta 2040, se podrá elegir. Entre 2041 y 2044, la opción de 25 años irá subiendo seis meses por año. Desde 2044, sólo regirá el sistema de 29 años, descontando los dos peores. ¿Cuál te conviene más? Dependerá de tu historial de cotización.

Para no perderse, apunta estas claves rápidas:

Desde el 1 de enero de 2026, 66 años y 10 meses si no se llega a 38 años y 3 meses.

Con 38 años y 3 meses o más, 65 años y 100% de la pensión.

Anticipada: hasta 2 años antes; 63 si tu ordinaria es 65, 64 y 10 si es 66 y 10.

Reducciones: entre 21% y 3,26% según los meses de anticipo.

Cálculo: 25 años o 29 excluyendo 2 peores, según resulte más favorable.

Por tanto, conviene planificar con tiempo: unos meses extra de cotización pueden evitar esperar casi un año.