Begoña, 31 años conduciendo camiones: tiene claro por qué no es un trabajo tan bien pagado ganando unos 3.000 euros

Hay sueldos que, vistos desde fuera, parecen más redondos que la rueda de un camión. Begoña, camionera con 31 años de experiencia, gana unos 3.000 euros al mes. Pero ella rechaza que sea un trabajo bien pagado si se mira el tiempo de dedicación. Su historia empezó acompañando durante seis años a su marido en la cabina, simplemente porque le gustaba el transporte.

Después arrancó desde cero en el puerto de Valencia, con transporte comarcal de contenedores y sin dominar siquiera las maniobras. Hoy da visibilidad en redes sociales a un oficio asociado tradicionalmente a los hombres y explica con números muy claros cómo son sus jornadas.

Quién es Begoña y cómo empezó en el mundo del camión

Begoña llegó al sector después de pasar seis años acompañando a su marido en la cabina. Aquella etapa le permitió vivir, según cuenta, los «últimos coletazos de la antigua de la antigua vida del camión», una forma de trabajar que ella recuerda como parte de sus inicios.

Su primer trabajo fue en transporte comarcal con contenedores en el puerto de Valencia, tal y como destaca en el podcast Rutas de Éxito. Empezó sin experiencia práctica y con la presión añadida de ser una mujer al volante de un camión en un entorno donde no era lo habitual.

Ella misma lo resume con una escena muy gráfica: «yo llegaba a cualquier fábrica de un almacén y como era la primera mujer que veían con un camión, salía todo el mundo a verme». Vamos, que discreta precisamente no pasaba.

Qué papel tuvo su marido en sus 31 años de experiencia

Begoña señala a su marido como su gran mentor. Fue quien le aconsejó en todo momento y quien le ayudó a quitar peso a las opiniones de quienes dudaban de ella. Uno de los mensajes que más recuerda de él es directo y sin florituras: «ellos saben menos que tú». Una frase sencilla, pero de esas que sirven para seguir adelante cuando alrededor hay más miradas que ayuda.

También reconoce que compaginar el trabajo con la vida familiar ha sido realmente difícil. Aun así, recuerda una anécdota de su hija cuando tenía cuatro años: la niña insistía en que de mayor quería ser «camionera como mamá». Cuando la profesora intentaba corregirla pensando que quizá se refería a su padre, la pequeña lo negaba con decisión. Y ahí está la gracia del asunto: para ella, el referente en la cabina era su madre.

Cuántas horas puede conducir una camionera a la semana

Begoña explica sus horarios porque muchos usuarios le preguntan por sus condiciones laborales. Según expone, la conducción diaria puede ser de un máximo de nueve horas, aunque hay una excepción: en 2 días a la semana puede ampliarse hasta 10 horas.

Además, no todo consiste en pisar carretera sin parar, aunque desde fuera a veces se vea así. La propia Begoña recuerda que «Tenemos que hacer pausas, porque la conducción diaria seguida no puede superar las cuatro horas y media».

Ese descanso debe ser de 45 minutos. También puede dividirse en dos pausas: primero una de 15 minutos y después otra de 30 minutos.

En cuanto al descanso diario, señala que para cualquier trabajador es de 11 horas, pero que tres días a la semana se les permite hacer un descanso reducido de nueve horas, sin necesidad de recuperar nada. También recuerda otro límite clave: «Hay que tener en cuenta que la conducción semanal no puede pasar de las 56 horas».

El control no se queda solo en una semana. Begoña explica que también hay un recuento bisemanal y que en ese periodo no se pueden superar las 90 horas de conducción.

Por qué 3.000 euros al mes no le parecen tanto a Begoña

La camionera gana unos 3.000 euros al mes, una cifra que a primera vista puede llamar la atención. Pero ella rechaza la idea de que sea un trabajo bien pagado si se tiene en cuenta el tiempo de dedicación.

Y ahí está el matiz importante, porque el sueldo no se entiende igual cuando se mira aislado que cuando se pone al lado de las horas, los descansos, las semanas acumuladas y la vida en la carretera. El dinero, como casi todo, cambia bastante cuando se le enseña la letra pequeña.

Según explica, después de conducir toda la semana se debe hacer un descanso de 45 horas. Aun así, ese descanso puede reducirse a 24 horas, otro dato que ayuda a entender por qué Begoña no compra la idea de que el oficio esté tan bien pagado como algunos creen.

Qué conviene tener en cuenta antes de juzgar este oficio

Antes de valorar desde fuera el trabajo de una camionera, Begoña deja varias claves prácticas. Sirven tanto para entender sus horarios como para no quedarse solo con la cifra de los 3.000 euros mensuales, que suena muy bien hasta que se empieza a sumar todo lo demás.

Mirar las horas reales de dedicación, no solo el sueldo mensual. Tener presente que la conducción diaria seguida no puede superar las cuatro horas y media. Recordar que dos días a la semana se puede llegar a 10 horas de conducción. Contar los descansos obligatorios: 45 minutos de pausa y 11 horas de reposo diario, salvo reducciones permitidas. No olvidar los topes semanales y bisemanales: 56 horas en una semana y 90 horas en dos semanas.

En consecuencia, su caso muestra que el salario solo cuenta una parte de la historia. La otra parte está en los horarios, las pausas, la conciliación familiar y una profesión que exige constancia durante años.

Cómo ha adaptado el camión a su familia, y no al revés

A pesar de las dificultades, Begoña no se arrepiente de su trayectoria. Al contrario, resume su camino con orgullo porque lo considera «el resultado de vivir su vida tomando sus propias decisiones».

Su idea final es clara: ha intentado adaptar el camión a su familia, y no su familia al camión. Después de 31 años en el sector, esa frase explica bastante bien una vida profesional hecha a base de kilómetros, horarios medidos al minuto y decisiones propias.