Así será el túnel submarino más grande de Europa que atravesará el puerto de esta ciudad a 45 metros de profundidad

Quien haya pasado un buen rato atrapado en un atasco sabe que una ciudad puede hacerse enorme en apenas unos kilómetros. En Génova, ese problema tiene ahora una respuesta de ingeniería con sabor a obra grande, de las que no se pagan con calderilla. Italia ha puesto en marcha la construcción del túnel submarino de mayor diámetro de Europa, una infraestructura que conectará el oeste y el este de la ciudad bajo el área portuaria.

El proyecto costará 1.000 millones de euros, tendrá una longitud de 3,4 kilómetros y llegará hasta los 4,2 kilómetros contando los enlaces con la red urbana. La obra forma parte de un plan de transformación urbana que prevé aliviar el tráfico, ganar hasta 10 hectáreas de zonas verdes y mejorar la movilidad. Se tratan de obras que ya se pueden ver en otras partes de Europa, como el túnel que existe por debajo de los Alpes, que reduce de 3 horas a 41 min el trayecto. Además, está vinculada a las obras compensatorias tras el colapso del viaducto de Morandi en 2018, una tragedia que dejó 43 fallecidos y un barrio aislado, con cientos de vecinos desplazados.

¿Dónde estará el túnel submarino de Génova y qué zonas conectará?

El nuevo túnel partirá desde la zona occidental de San Benigno, cerca de la histórica Lanterna de Génova. Desde ahí avanzará bajo el subsuelo portuario, incluido el paso bajo el Porto Antico, hasta llegar al este de la ciudad, con salida en Viale Brigate Partigiane.

La infraestructura contará con dos galerías paralelas, una para cada sentido de circulación. Dicho de forma sencilla: no será un simple agujero bajo el mar, sino un eje subterráneo diseñado para ordenar mejor los desplazamientos entre el oeste y el este de Génova.

¿Cuánto costará el túnel submarino de Génova y cuáles son sus cifras clave?

La obra está promovida por Autostrade per l’Italia, conocida como Aspi, y se mueve en cifras de esas que conviene leer dos veces. No todos los días se habla de 1.000 millones de euros para pasar bajo el mar y, de paso, intentar que la ciudad respire un poco mejor.

Dato clave Cifra o detalle Inversión total 1.000 millones de euros Longitud del túnel 3,4 kilómetros Longitud con enlaces urbanos 4,2 kilómetros Profundidad máxima 45 metros bajo el nivel del mar Diámetro aproximado 16 metros Finalización prevista 2029 Ahorro estimado de desplazamientos Más de un millón de horas al año Puestos de trabajo estimados Más de 5.000 directos e indirectos Nuevas zonas verdes previstas Hasta 10 hectáreas

La magnitud del proyecto explica por qué se presenta como una infraestructura estratégica para Génova. No se trata solo de abrir una nueva conexión viaria, sino de integrarla en una transformación urbana más amplia, con movilidad, seguridad y espacio público sobre la mesa.

¿Por qué este túnel busca aliviar la congestión del tráfico en Italia?

Uno de los objetivos principales es descongestionar arterias clave como la Sopraelevata, una vía elevada que actualmente soporta una alta densidad de tráfico. La promesa del proyecto es clara: cuando esté operativo, permitirá ahorrar más de un millón de horas de desplazamientos al año.

La obra también tiene una carga social importante. Forma parte de las actuaciones compensatorias tras el colapso del viaducto de Morandi en 2018, un suceso que dejó 43 fallecidos, aisló a un barrio entero y provocó el desplazamiento de cientos de ciudadanos.

Cómo funcionarán las tuneladoras TBM bajo el área portuaria de Génova

Para excavar el túnel se utilizarán tuneladoras TBM, que son grandes máquinas perforadoras capaces de abrir paso en distintos tipos de terreno con un alto nivel de precisión. En lenguaje de calle, son los conocidos topos mecánicos, pero con tecnología suficiente como para trabajar a gran profundidad y reducir riesgos estructurales.

El proyecto no se plantea únicamente como una carretera subterránea. También se concibe como un sistema inteligente e interconectado, preparado para integrar tecnologías avanzadas de gestión del tráfico y seguridad, dentro de la lógica de las smart cities, es decir, ciudades que usan digitalización y eficiencia energética para funcionar mejor.

¿Qué impacto ambiental y urbano tendrá el túnel submarino?

Las autoridades italianas sostienen que la nueva conexión reducirá de forma significativa las emisiones de carbono al optimizar los desplazamientos y rebajar la congestión del tráfico en superficie. Menos vueltas, menos atascos y menos tiempo parado: sobre el papel, la receta parece bastante directa.

Además, la liberación de espacio urbano permitirá crear hasta 10 hectáreas de zonas verdes. En una ciudad portuaria como Génova, donde cada metro cuenta, recuperar espacio para uso urbano y ambiental no es precisamente un detalle menor.

Qué debe tener claro el lector sobre fechas, recorrido y movilidad

Para entender bien el alcance de la obra, conviene quedarse con varias claves prácticas. Son datos que ayudan a situar el proyecto sin perderse entre ingeniería, millones y planes urbanísticos, que a veces tienen más capas que una lasaña administrativa.

La finalización de las obras está prevista para 2029.

El trazado conectará San Benigno, el área portuaria, el Porto Antico y Viale Brigate Partigiane.

La infraestructura busca aliviar la presión de vías como la Sopraelevata.

El proyecto forma parte de una reurbanización que prevé hasta 10 hectáreas de zonas verdes.

Por tanto, el túnel no debe leerse solo como una obra para coches. Su papel dentro de Génova será más amplio: redistribuir tráfico, mejorar conexiones urbanas y acompañar una transformación de la ciudad que viene planteándose desde hace años.

¿Qué enseña el precedente noruego del Ryfylketunnelen?

El caso del Ryfylketunnelen, en Noruega, sirve como referencia internacional para este tipo de infraestructuras. Ese túnel conecta Stavanger con Solbakk, cerca de Tau, atravesando el fiordo de Horgefjord, y está considerado el más largo del mundo con 14,4 kilómetros.

Sus cifras también impresionan: alcanza una profundidad máxima de 292 metros bajo el nivel del mar y tiene una pendiente de hasta el 7%. Antes de su apertura, el trayecto exigía un viaje en ferry de unos 45 minutos; con el túnel, el desplazamiento se redujo a unos 15 minutos.

¿Quién impulsa el proyecto y cuándo se relanzó definitivamente?

El túnel de Génova se integra en un plan urbanístico de largo recorrido, con orígenes en propuestas elaboradas en 2003 y aprobadas posteriormente por el Ministerio de Infraestructuras en 2005. Su relanzamiento definitivo llegó en 2024, después de años de planificación y coordinación institucional.

En esta fase participan distintas administraciones, entre ellas la Región de Liguria, el Ayuntamiento de Génova y el Gobierno italiano, junto con Aspi como principal ejecutor. La meta es que, en 2029, Génova tenga una conexión subterránea capaz de cambiar la movilidad entre el oeste y el este de la ciudad.