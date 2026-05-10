Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad, hace el cálculo de la Seguridad Social que pone en duda si merece la pena esperar para la jubilación

El funcionario de la Seguridad Social explica que el umbral de rentabilidad entre jubilarse antes o esperar a la edad ordinaria ronda los nueve años.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sostiene que la jubilación anticipada puede ser más rentable a corto y medio plazo para algunos trabajadores. Según sus cálculos, quienes deciden esperar a la edad ordinaria necesitan varios años cobrando una pensión más alta para recuperar el dinero que habrían percibido si hubieran adelantado el retiro.

En España, adelantar la jubilación sigue siendo una decisión delicada, sobre todo porque las penalizaciones se aplican de por vida. De acuerdo con la información aportada, 2,1 millones de personas cobran pensiones reducidas por dejar el mercado laboral antes de la edad ordinaria, con recortes que pueden llegar al 21% si el adelanto es de 24 meses y se acreditan pocos años cotizados.

Cuándo compensa esperar a la jubilación ordinaria según Alfonso Muñoz

El cálculo que plantea Muñoz pone el foco en una pregunta clave: ¿merece la pena esperar para cobrar más cada mes o conviene jubilarse antes y empezar a ingresar la pensión cuanto antes?

Según explica, el punto de compensación se sitúa en torno a los 75 años. Esto quiere decir que una persona que no solicita la jubilación anticipada necesita vivir varios años después de retirarse para que la pensión más alta compense el dinero que dejó de cobrar durante el tiempo de espera.

El funcionario calcula que el umbral de rentabilidad entre la jubilación demorada y la anticipada está actualmente alrededor de los nueve años. Por tanto, la decisión no debería tomarse “a ojo”, sino revisando ingresos acumulados, pensión futura y situación personal. Y es que, en estos casos, cada euro cuenta.

Qué deben valorar quienes cobran el subsidio para mayores de 52 años

Muñoz utiliza como ejemplo a los perceptores del subsidio para mayores de 52 años. Según detalla, durante esta ayuda se cotiza por el 125% de la base mínima, fijada en 1.726 euros en 2026, mientras que la cuantía recibida es de 480 euros mensuales sin pagas extra.

En su comparación, una persona que anticipa dos años su jubilación con una pensión de 1.300 euros en 14 pagas acumula 24.800 euros más durante ese periodo que otra que espera para cobrar 1.550 euros. Para recuperar esa diferencia con 250 euros más al mes, quien esperó tendría que vivir 99 meses tras jubilarse, unos siete años.

De ahí que Alfonso Muñoz resuma que “a partir de los 75 años es cuando compensa económicamente no haber solicitado nuestra jubilación anticipada”.

Su recomendación depende del tiempo que falte para jubilarse: si quedan dos años, normalmente puede interesar anticipar; si queda un año, conviene estudiar el caso concreto; y si solo faltan seis meses, suele compensar mantener el subsidio hasta la edad ordinaria.