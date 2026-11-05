Primark deberá pagar atrasos desde mayo de 2024 a sus trabajadoras de Bizkaia por aplicar salarios inferiores

ELA anuncia una sentencia recurrible que reconoce las tablas del comercio textil de Bizkaia. Los atrasos deben calcularse por categoría, jornada y periodo.

Primark deberá abonar diferencias salariales a sus trabajadoras de Bizkaia desde el 23 de mayo de 2024, según anunció ELA el 2 de noviembre. El TSJ del País Vasco reconoce la aplicación salarial del convenio territorial frente al de empresa. La resolución admite recurso. La consulta de las tablas oficiales permite concretar una referencia: el salario anual de dependiente alcanza 22.284,25 euros en 2026. Esa cifra corresponde al convenio, no al importe de los atrasos reconocidos individualmente.

El conflicto de Primark enfrenta dos convenios con salarios diferentes

ELA había reclamado que la plantilla cobrase conforme al convenio del comercio textil de Bizkaia. El Juzgado de lo Social número 11 rechazó inicialmente su pretensión y el sindicato recurrió. Según su comunicado, la Sala le da la razón porque Primark utilizaba un convenio empresarial con salarios inferiores. No publica una cantidad individual ni una fecha común de ingreso. Por ello, el resultado debe trasladarse a cada nómina, identificando qué conceptos se pagaron y cuáles correspondían.

Ese examen exige conservar la documentación salarial. La nómina como justificante permite distinguir salario base, complementos, pagas extraordinarias y deducciones. Comparar únicamente dos ingresos bancarios puede ocultar diferencias importantes. Un mes puede incluir atrasos, una paga adicional o una modificación de jornada. El artículo 29 del Estatuto exige documentar el pago mediante un recibo individual. Para reconstruir varios ejercicios, también hacen falta el contrato y sus modificaciones, especialmente cuando hubo ampliaciones o reducciones de horas.

Las tablas oficiales permiten situar el salario de una dependienta

El convenio provincial publicado en septiembre de 2023 incorpora tablas para los cuatro ejercicios comprendidos entre 2023 y 2026. Para la categoría de dependiente fija 21.005,54 euros anuales en 2024, 21.740,73 en 2025 y 22.284,25 en 2026. Son importes brutos de tabla para la jornada completa, anteriores a retenciones y cotizaciones. La diferencia entre las referencias de 2024 y 2026 asciende a 1.278,71 euros anuales. Es un cálculo propio sobre el convenio, no una estimación de lo adeudado por Primark.

Las cantidades cambian según la categoría: en 2026, dependiente mayor figura con 24.526,69 euros anuales y ayudante con 17.237,93. El salario mensual de dependiente aparece fijado en 1.485,62 euros, dentro de una estructura que incluye gratificaciones extraordinarias. No debe multiplicarse por doce para compararlo con una retribución anual completa. Tampoco procede atribuir la misma categoría a todas las personas de la tienda. Las funciones, la clasificación reconocida y las reglas del convenio determinan qué referencia sirve para cada comparación salarial.

La prioridad del convenio empresarial no abarca cualquier materia

El artículo 84 del Estatuto delimita qué materias tienen prioridad en un convenio de empresa frente al sectorial. Actualmente incluye, entre otras, horarios, distribución del tiempo de trabajo y planificación de vacaciones. También contempla la compensación de horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos. El salario base dejó de figurar en esa relación tras la reforma laboral de 2021. Por tanto, tener un convenio propio no basta para justificar cualquier diferencia retributiva frente al sector aplicable.

Esto tampoco permite escoger libremente las cláusulas más favorables de varios convenios. La concurrencia tiene reglas sobre ámbitos, vigencia y materias, que deben aplicarse al conflicto concreto. Además, la disposición transitoria sexta de aquella reforma protege derechos y condiciones más beneficiosas frente a su desaparición por el cambio. Distinguir salario base y complementos de antigüedad resulta útil al ordenar una reclamación. Cada concepto requiere comprobar su origen y tratamiento, sin trasladar automáticamente una conclusión sobre salarios a vacaciones o jornada.

Cómo separar el periodo reconocido de la cantidad que corresponde

Una liquidación de atrasos debe comparar, para cada periodo, la retribución exigible con la efectivamente abonada. Si cambió la jornada durante el año, resulta necesario separar los tramos. También importa cuándo comenzó la relación laboral y qué categoría correspondía entonces. Aplicar la tabla de 2026 a todos los meses anteriores daría un resultado incorrecto, porque existen importes distintos para cada ejercicio. Del mismo modo, las cifras brutas del convenio no equivalen al dinero neto que finalmente aparece en la cuenta.

El artículo 59.2 establece, como regla general, un año para reclamar percepciones económicas desde que pudieron exigirse. Los efectos de actuaciones anteriores deben examinarse en cada expediente. Que este litigio alcance mayo de 2024 no amplía automáticamente el plazo de cualquier otra reclamación salarial. Para entender el alcance anunciado y contrastar importes están disponibles el comunicado de ELA y el convenio publicado en el BOB. Son referencias diferentes: una informa del fallo y otra contiene las tablas.