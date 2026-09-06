Android recordará dónde dejaste el pasaporte aunque no tenga ningún rastreador

La función llegará a móviles con Android 16 o posterior y guardará en Find Hub una ubicación indicada por el usuario, con una fotografía opcional.

Google anunció el 1 de septiembre de 2026 una función de Android para guardar en Find Hub dónde se dejó un objeto importante. No será necesario que el pasaporte, las llaves u otra pertenencia lleven una etiqueta de rastreo. El usuario podrá decírselo a Gemini, añadir una fotografía opcional y recuperar después el dato preguntando al asistente. La herramienta llegará próximamente a dispositivos con Android 16 o posterior en los países donde funcionen Gemini y Find Hub.

Cómo recordará Find Hub dónde guardaste el pasaporte

El funcionamiento parte de una instrucción sencilla. Una persona podrá indicar que guardó el pasaporte en el cajón superior del dormitorio. Gemini enviará ese dato a Find Hub, donde quedará registrado junto a una fotografía si decide incorporarla. Cuando necesite el documento, podrá preguntar por él o abrir la pestaña de objetos recordados.

La diferencia frente a un localizador compatible con Find Hub resulta importante. Esta novedad no exige enganchar un accesorio al pasaporte, cambiar una pila ni mantener una etiqueta asociada. Tampoco detecta por sí sola dónde está el objeto. Guarda la ubicación que comunique el usuario y funciona como una memoria digital vinculada a su cuenta.

La ubicación guardada no se actualizará en tiempo real

Google exige un dispositivo con Android 16 o una versión posterior. También será necesario iniciar sesión tanto en Find Hub como en Gemini. La disponibilidad dependerá del país, del dispositivo y de que ambos servicios estén habilitados. La compañía todavía no ha publicado una fecha única para todos los usuarios y presenta la función como una novedad que llegará próximamente.

La pestaña de objetos recordados no rastreará la posición real del pasaporte. Su precisión dependerá de la información introducida. Si otra persona cambia el documento de cajón y nadie actualiza el registro, Gemini seguirá mostrando la ubicación anterior. Por ello, será especialmente útil para llaves de repuesto, documentos o pertenencias que suelen permanecer durante meses en el mismo sitio.

Motion Assist y Guided vision completan la actualización de Android

El Android Drop de septiembre incorpora además Motion Assist, destinado a reducir el mareo al utilizar el teléfono como acompañante en un vehículo. La herramienta añade burbujas que se mueven con el trayecto y llegará a teléfonos con Android 17. Google advierte de que no debe usarse al conducir y de que puede no aliviar los síntomas en todas las personas. Una minoría podría notar más malestar y debería dejar de utilizarla. La actualización se suma a otras novedades de Android Auto que Google está activando de forma gradual.

Guided vision permitirá compartir la cámara con Gemini Live para escuchar descripciones de textos, menús u objetos situados delante del usuario. Está diseñada junto a comunidades de personas ciegas y con baja visión. Llegará próximamente a móviles compatibles con Android 9 o posterior. Google señala que puede equivocarse y que no debe utilizarse para navegar, detectar obstáculos o sustituir ayudas de movilidad.

Google Messages integra Keep y permite cambiar el fondo de cada chat

Google Keep también comienza a integrarse dentro de Google Messages. Los participantes podrán crear y editar listas de la compra o notas de viaje sin abandonar el chat. Será necesario tener activado RCS, además de disponer de la aplicación y la extensión de Keep. Chat theme, por su parte, ya permite asignar fondos y colores diferentes a cada conversación. El tema solo será visible para la persona que lo configure.

El despliegue de un Android Drop puede realizarse mediante actualizaciones de aplicaciones o de los servicios de Google Play. Esto explica que dos móviles compatibles no reciban una función el mismo día. La distribución es gradual y puede variar según el fabricante, la región, el operador y el modelo. Google reúne las condiciones de las cinco herramientas en su anuncio oficial del Android Drop de septiembre. La función para recordar objetos prescinde del rastreador, pero no sustituye una localización en directo.