Dos novedades de Google Maps empiezan a aparecer en Android Auto sin descargar versiones beta

Las funciones se activan desde los servidores de Google y ya aparecen en versiones estables, aunque todavía no existe un despliegue general.

Google Maps está ampliando a más usuarios de Android Auto la nueva navegación inmersiva y el velocímetro en tiempo real, según las pruebas y reportes publicados por 9to5Google el 25 de julio de 2026. Las dos funciones ya aparecen en algunos dispositivos con versiones estables, sin necesidad de participar en programas beta. La activación se realiza desde los servidores de Google, por lo que su llegada todavía puede variar según la región y el teléfono.

La navegación inmersiva convierte el mapa en una guía 3D más detallada

Google presentó Immersive Navigation el 12 de marzo de 2026 como la mayor renovación de la navegación de Maps en más de una década. La interfaz muestra edificios, pasos elevados y terreno en tres dimensiones, y puede resaltar carriles, pasos de peatones, semáforos y señales de stop para facilitar la interpretación de giros e incorporaciones. La compañía explica que esta representación utiliza modelos Gemini sobre imágenes recientes de Street View y fotografías aéreas.

El despliegue comenzó en Estados Unidos y Google anunció que se ampliaría durante los meses siguientes a dispositivos compatibles con iOS y Android, CarPlay, Android Auto y vehículos con Google integrado. El anuncio oficial no fijó una fecha común de activación para todos los países y equipos.

A principios de julio, una encuesta de 9to5Google entre sus lectores situaba el acceso en algo más del 10 %. No es un dato oficial ni representativo del conjunto de usuarios, pero refleja que la distribución era todavía muy limitada. Dos semanas después, el medio detectó más activaciones fuera de las versiones beta, aunque todavía no considera que exista un lanzamiento general.

El cambio coincide con la evolución de las pantallas táctiles del coche, que concentran cada vez más funciones de navegación y asistencia. La nueva vista intenta presentar más información espacial sin obligar al usuario a abandonar la ruta principal.

El velocímetro muestra la velocidad del vehículo junto al límite de la vía

La segunda novedad es un velocímetro en directo dentro de Google Maps para Android Auto. No debe confundirse con el indicador del límite máximo de la carretera, que ya estaba disponible. La nueva lectura añade la velocidad estimada a la que circula el vehículo en la pantalla central y permite consultar en una misma interfaz la ruta, el límite y la velocidad calculada por Maps.

9to5Google ha observado la función en equipos que no participan en las versiones beta de Google Maps ni de Android Auto. El medio señala que la activación también se realiza desde el servidor y que aún no está claro si su despliegue está vinculado al de la navegación inmersiva.

Google advierte de que el velocímetro de Maps tiene carácter informativo y puede mostrar diferencias respecto a la velocidad real por factores externos. El conductor debe utilizar el velocímetro del propio vehículo para confirmar el dato. La función actúa, por tanto, como lectura complementaria dentro de la pantalla donde también aparecen sistemas avanzados de asistencia.

Por qué las novedades todavía no aparecen en todos los coches

Un despliegue desde el servidor permite a Google habilitar una función sin exigir una descarga específica desde Google Play. También explica que dos usuarios con la misma versión de la aplicación puedan ver interfaces distintas. 9to5Google apunta a la región y al dispositivo como factores que influyen en la activación, mientras que la información facilitada también contempla el modelo de vehículo.

La sustitución del icono del Asistente por el de Gemini en la esquina superior derecha es una de las señales visibles de la interfaz renovada. No obstante, recibir ese cambio no garantiza que el velocímetro y la navegación inmersiva aparezcan al mismo tiempo. El medio reconoce que ambos procesos podrían avanzar por separado.

Por ahora, actualizar las aplicaciones no fuerza la llegada inmediata de estas funciones. Los conductores pueden recibir las dos novedades, solo una o ninguna hasta que Google amplíe la activación a su región y combinación de dispositivos.