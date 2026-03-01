Busca competir con Apple para encontrar objetos rápido, sin complicaciones y con seguridad

El nuevo Xiaomi Tag ya se ha presentado para los mercados internacionales como un localizador Bluetooth resistente, económico y compatible tanto con móviles Android como con iPhone. Llega dispuesto a convertirse en una alternativa real al AirTag para quienes no quieren perder de vista llaves, cartera o maletas.

El dispositivo se engancha a cualquier objeto personal y permite localizarlo desde el móvil en cuestión de segundos. Con una batería que promete alrededor de un año de uso, certificación IP67 y un precio que en Europa parte de los 17,99 euros, el planteamiento es claro: utilidad diaria sin disparar el presupuesto.

Xiaomi Tag: localizador Bluetooth compatible con Apple y Google para no perder nada

El Xiaomi Tag es el primer rastreador de Xiaomi pensado para competir de tú a tú con el AirTag de Apple. Se conecta mediante Bluetooth 5.4 y NFC, y puede integrarse tanto en la red Apple Find My como en Google Find Hub, lo que multiplica las posibilidades de encontrar un objeto perdido al aprovechar los móviles cercanos de ambos ecosistemas.

Eso sí, el usuario debe elegir una de las dos redes: o bien lo configura con la app Buscar de Apple, o bien con el sistema de Google para Android. No es posible utilizar las dos a la vez en un mismo Xiaomi Tag, aunque siempre se puede desvincular y volver a emparejar si se cambia de plataforma.

En cuanto a compatibilidad, el fabricante indica que funciona con móviles y tablets Android con versión 9 o superior, a través de Google Find Hub, y con iPhone y iPad que tengan instalado iOS 14.5 o iPadOS 14.5 en adelante mediante la app Buscar. De esta forma, un mismo accesorio sirve para familias donde conviven usuarios de Android y de iPhone sin necesidad de duplicar rastreadores.

Cómo funciona el Xiaomi Tag para localizar llaves, maletas y otros objetos

El funcionamiento es similar al de otros localizadores: el Xiaomi Tag emite una señal Bluetooth que es captada de forma anónima por los dispositivos cercanos conectados a la misma red (Apple o Google). Esa información se envía cifrada a la nube y el propietario puede ver la ubicación aproximada desde la aplicación correspondiente, con historial y avisos cuando se aleja demasiado del objeto.

Para situaciones en las que alguien encuentre el objeto, está el Modo Perdido. Al activarlo, el usuario añade sus datos de contacto y un breve mensaje. Si el rastreador está vinculado a Google Find Hub, al detectarse cerca de otro móvil compatible aparece una ventana emergente con la información del propietario. Si está registrado en Apple Find My, basta con acercar un teléfono con NFC al Xiaomi Tag para mostrar esos datos en pantalla.

La privacidad se ha convertido en un punto clave en este tipo de productos. Xiaomi indica que la localización se transmite cifrada y solo el dueño puede ver la posición del accesorio. Además, si un Tag desconocido acompaña a una persona durante demasiado tiempo, el sistema puede generar una alerta de seguimiento no deseado para evitar usos abusivos, en la misma línea de lo que ya hacen otros rastreadores del mercado.

Batería, resistencia y precio del Xiaomi Tag frente al Apple AirTag

En el interior encontramos una pila de botón estándar CR2032, extraíble por el propio usuario y fácil de encontrar en tiendas. Xiaomi habla de alrededor de un año de autonomía con un uso normal, y la aplicación envía avisos cuando la carga se acerca al final para poder reemplazarla a tiempo.

El cuerpo del dispositivo tiene un grosor de unos 7,2 milímetros, pesa en torno a 8‑10 gramos y llega con certificación IP67 frente al polvo y al agua, por lo que puede soportar lluvia ocasional o una salpicadura sin problemas. Aun así, el fabricante desaconseja su uso continuado en playa o piscina y recuerda que golpes, caídas o un mal cierre tras cambiar la pila pueden ir reduciendo esa protección con el tiempo.

Donde el Xiaomi Tag quiere marcar diferencias es en el precio. En la zona euro, las primeras tiendas y la propia web de la marca lo sitúan en 17,99 euros por unidad y 59,99 euros el paquete de cuatro, por debajo de lo que suele costar un pack equivalente de AirTag. Se espera que, cuando desembarque oficialmente en España, se mantenga en cifras muy similares, consolidándolo como una opción económica para quienes quieren varios rastreadores en casa.

A cambio de este precio ajustado, el modelo prescinde de la tecnología de banda ultraancha (UWB) que sí ofrecen los AirTag de última generación, lo que hace que la búsqueda cercana dependa del sonido y de la señal Bluetooth, sin la flecha de precisión que aparece en algunos iPhone. Pese a ello, su combinación de compatibilidad cruzada, buena resistencia y coste contenido lo coloca como un candidato serio para convertirse en el rastreador “para todo” del día a día.