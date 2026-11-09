El alquiler se dispara en España y un piso de 70 metros ya supera los 1.000 euros al mes

Los precios del alquiler publicados por idealista permiten comparar presupuestos. La revisión anual de un contrato depende de otras reglas.

El alquiler anunciado en España alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado en octubre, según los datos de idealista publicados el 3 de noviembre. La subida interanual fue del 5,6%, mientras que el avance mensual quedó en el 0,1%. Aplicar esa referencia a una vivienda hipotética de 70 metros arroja 1.057 euros mensuales. Esa cuenta orienta una búsqueda, pero no determina cuánto puede aumentar la renta de quien ya tiene un contrato.

Los precios del alquiler cambian según la ciudad y el periodo comparado

El informe sitúa Madrid en 23,4 euros por metro cuadrado, frente a los 20,5 de Barcelona y los 16,7 de Málaga. La diferencia territorial influye en la búsqueda de alquiler asequible. También importa el periodo: el precio nacional baja un 1,1% respecto a tres meses antes, aunque aumenta frente a octubre de 2025. Por tanto, una variación trimestral negativa puede convivir con un encarecimiento anual. Ninguna de esas tasas describe por sí sola el precio final de todos los contratos firmados.

Para trasladar los datos a euros, puede mantenerse constante una superficie de 70 metros cuadrados. Multiplicada por las referencias anteriores, daría 1.638 euros mensuales en Madrid, 1.435 en Barcelona y 1.169 en Málaga. Son cálculos ilustrativos sobre precios anunciados por metro, sin identificar una vivienda disponible con esas características. La diferencia entre Madrid y Málaga sería de 469 euros al mes, o 5.628 euros durante doce mensualidades. Barrio, estado del inmueble y superficie pueden alterar el presupuesto real de cualquier oferta concreta.

Comparar el coste anual evita quedarse solamente con la mensualidad

Los 1.057 euros del ejemplo nacional sumarían 12.684 euros en un año completo. Si un hogar dispusiera de 2.400 euros netos mensuales, esa renta absorbería aproximadamente el 44% de sus ingresos. Quedarían 1.343 euros para suministros, alimentación, transporte y otros gastos. Es un supuesto calculado para dimensionar el desembolso, sin atribuir esos ingresos a los hogares españoles. Tampoco convierte ese porcentaje en un límite legal. Con la misma superficie, pero usando la referencia madrileña, quedarían 762 euros mensuales de ese presupuesto hipotético.

Al comparar dos anuncios también hay que separar la renta de las cantidades exigidas al entrar. El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece una mensualidad de fianza para el arrendamiento de vivienda. Con una renta hipotética de 1.057 euros, primer mes y fianza sumarían 2.114 euros, antes de otros conceptos válidamente pactados. La fianza garantiza obligaciones contractuales; no constituye otra mensualidad consumida. Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corresponden al arrendador, según el artículo 20 de esa ley.

La subida de los anuncios no fija la actualización del contrato

El 5,6% del informe describe la evolución del mercado anunciado. Para actualizar una renta vigente, el artículo 18 exige atender al aniversario del contrato y al pacto de actualización. Sin pacto expreso, no procede esa revisión. Su redacción vigente fija el IRAV como límite del incremento anual. El último dato disponible el 4 de noviembre corresponde a septiembre: un 2,54%, publicado por el INE el 14 de octubre. El porcentaje aplicable debe comprobarse en la fecha de actualización, utilizando el último índice publicado entonces.

Un ejemplo permite ver la diferencia entre ambas referencias. Sobre una renta de 900 euros, aplicar un 2,54% supondría 22,86 euros adicionales y una mensualidad resultante de 922,86 euros. Aplicar un 5,6% llevaría la renta a 950,40 euros, con una diferencia de 27,54 euros mensuales entre ambos cálculos. Durante doce meses serían 330,48 euros. La segunda operación ilustra una confusión. Una tasa sobre anuncios no autoriza a trasladar ese incremento a un contrato sujeto al límite legal.

Qué comprobar antes de aceptar una nueva renta o reservar una vivienda

La comunicación de actualización debe hacerse por escrito e indicar el porcentaje aplicado. El artículo 18 dispone que la renta actualizada resulta exigible desde el mes siguiente a la notificación. También permite solicitar la certificación correspondiente del INE. Comparar el recibo anterior, la cláusula contractual y el cálculo recibido ayuda a identificar qué se está cobrando. Una modificación del precio por obras de mejora tiene reglas propias, recogidas en el artículo 19, y exige justificar su cálculo. No debe confundirse con la actualización anual ordinaria.

Para quienes buscan vivienda, el informe permite construir un presupuesto territorial y comparar ofertas con una referencia común. La metodología de idealista excluye los alquileres vacacionales y de temporada desde julio de 2026, con revisión de la serie histórica. Aun así, cada anuncio exige comprobar la vivienda y las condiciones ofrecidas. Las alertas sobre falsos alquileres recuerdan por qué un precio atractivo merece verificaciones adicionales. Antes de entregar dinero, la identificación de la parte arrendadora y la visita permiten contrastar la oferta anunciada.