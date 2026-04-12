Miles de desempleados mayores de 52 años pueden perder temporalmente su subsidio si superan este límite

El motivo no es otro que incumplir la carencia de rentas, una condición obligatoria para mantener esta ayuda. Si el beneficiario supera el tope de ingresos permitido, el SEPE paraliza tanto el pago como la cotización hasta que vuelva a cumplir el requisito y pida la reanudación.

El subsidio para mayores de 52 años garantiza 480 euros al mes y una cotización del 125% sobre la base mínima. Ahora bien, este apoyo no se mantiene de forma automática si cambian los ingresos. Ahí está la clave y, ojo, puede traer consecuencias durante más tiempo del que parece.

El requisito de rentas que el SEPE exige para mantener el subsidio activo

Para seguir cobrando esta ayuda hay que respetar un límite de rentas de 888 euros mensuales, equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Si la suma de ingresos y patrimonio del beneficiario supera esa cantidad, el SEPE suspende el subsidio.

No se analiza solo un ingreso aislado. Lo que cuenta es el conjunto de rentas. Por eso, si se recibe un ingreso puntual o se tienen bienes que generan rendimientos, hay que comunicarlo cuanto antes. ¿La razón? Evitar problemas posteriores y posibles devoluciones. Antes de ver cómo se calcula, conviene tener claro qué situaciones son las más habituales. Este es el resumen:

Rendimientos efectivos: se suma directamente lo obtenido.

Rendimientos presuntos: se aplica el interés legal del dinero y se divide entre 12 meses.

Vivienda habitual: no genera rendimiento presunto.

Planes de pensiones: no computan mientras no se rescaten.

Después de esta comprobación, el SEPE decide si se sigue cumpliendo o no la carencia de rentas. Y ahí es donde muchos se llevan la sorpresa.

Por qué el SEPE puede suspender la ayuda durante al menos dos meses

Cuando se supera el límite, el beneficiario está obligado a comunicarlo al SEPE de forma inmediata. Si no lo hace y espera, por ejemplo, a la Declaración Anual de Rentas, el organismo podría reclamar la devolución de lo cobrado indebidamente.

Aunque muchas veces se habla de una suspensión de un mes, en la práctica el parón puede ser de al menos dos meses. ¿Qué ocurre exactamente? Si en un mes se rebasa el tope de 888 euros, ese mes ya se considera incumplido. Después, hay que esperar al siguiente para volver a acreditar que las rentas están otra vez dentro del límite.

Por tanto, no basta con que el exceso de ingresos sea puntual. El efecto real puede alargarse. Así, el subsidio queda suspendido hasta que se vuelva a cumplir la carencia de rentas y se solicite su reanudación. Vamos, que no se reactiva solo.

Antes de terminar, este cuadro resume cómo se computan algunos ingresos y bienes:

Tipo de renta o bien Cómo lo computa el SEPE Ejemplo mencionado Rendimiento efectivo Se suma directamente la cantidad obtenida Vivienda alquilada o fondo con intereses mensuales Rendimiento presunto Se aplica el interés legal del dinero y se prorratea entre 12 meses Segunda residencia, aunque no esté alquilada Bien excluido del presunto No se aplica rendimiento presunto Vivienda habitual Planes de pensiones No computan si no se rescatan Planes de pensiones sin rescate

Además, las rentas del trabajo a través del CAE no se computan para la carencia de rentas, aunque existe un salario máximo de 2.225 euros brutos al mes, o 31.500 euros brutos al año en 14 pagas para compatibilizarlo con el subsidio.