Bruselas abre una nueva convocatoria con 40.000 bonos gratuitos de tren para viajar por Europa

Bruselas ha lanzado una nueva convocatoria de DiscoverEU con pases gratuitos para recorrer Europa. La medida está dirigida a jóvenes de 18 años y busca impulsar la movilidad, la cultura y la identidad europea.

Viajar por Europa sin pagar el billete ya vuelve a ser una opción real para miles de jóvenes. La Unión Europea ha activado una nueva edición de DiscoverEU, un programa incluido en Erasmus+ con el que repartirá 40.000 bonos gratuitos de tren para recorrer el continente. Una oportunidad muy llamativa, sobre todo para quienes quieren conocer otros países y no lo tienen fácil por motivos económicos, más aún en un momento en que también cambian las normas europeas para volar, algo que conviene tener presente al planificar cualquier escapada.

Quiénes pueden pedir los bonos gratis de DiscoverEU para viajar por Europa

La convocatoria está pensada para jóvenes que tengan 18 años en el momento de solicitarla. En esta edición, pueden participar los nacidos entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, siempre que residan en un país de la Unión Europea o en uno de los Estados asociados al programa Erasmus+.

Para optar a uno de estos pases, los interesados deben completar un cuestionario en el Portal Europeo de la Juventud con preguntas relacionadas con la UE. Así de claro. Las solicitudes ya están abiertas, por lo que conviene revisar bien los datos antes de enviarlas.

Cómo funcionan los viajes gratis de DiscoverEU y qué ventajas incluyen

Las personas seleccionadas podrán viajar en tren durante un máximo de 30 días entre julio de 2026 y septiembre de 2027. Además, tendrán libertad para diseñar su propia ruta por Europa, lo que convierte esta ayuda en una experiencia muy flexible. ¿Lo mejor? No se limita solo al transporte. Entre las ventajas incluidas están las siguientes:

descuentos en transporte, alojamiento y actividades culturales

apoyo previo al viaje

encuentros con otros jóvenes europeos

La Comisión Europea también ha previsto ayudas adicionales para que nadie se quede fuera. De hecho, habrá apoyo específico para jóvenes con discapacidad o problemas de salud, así como una ayuda económica extra para quienes procedan de entornos más vulnerables.

En algunos casos, incluso se permite viajar acompañado. Por otro lado, también se han contemplado medidas para quienes viven en islas, regiones ultraperiféricas o zonas con menos conexiones de transporte.

DiscoverEU se puso en marcha en 2018 y, desde entonces, ha permitido que cientos de miles de jóvenes conozcan Europa de una forma distinta. No solo promueve el tren como forma de movilidad sostenible, sino que también impulsa el aprendizaje, las conexiones entre países y una visión más abierta del continente. Y, hablando en plata, no todos los días sale una oportunidad así.