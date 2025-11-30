El algoritmo 24 horas de Hacienda: 6 conductas que te colocan directamente en su radar de investigación

Hacer la declaración de la renta es ese trámite que cada año pone a prueba la paciencia y el bolsillo. Unos pagan, otros esperan devolución y todos, sí o sí, pasan por el aro. Lo que a menudo se olvida es que la Agencia Tributaria tiene cuatro años para revisar los datos que entregaste. Y ahora esas revisiones ya no dependen solo de una mesa con papeles.

Emilio Baena, exfuncionario de la Agencia Tributaria durante más de una década y hoy mentor de fiscalidad, resume que el sistema ha cambiado de arriba abajo. Su aviso es directo: hay señales concretas que, si las haces, “100 % te van a investigar”.

¿Qué ha cambiado en las revisiones de Hacienda con la IA?

Baena explica que las reclamaciones que antes se gestionaban manualmente han dado paso a otro escenario. Lo resume sin rodeos: “Ya no hace falta que un inspector te revise. Lo hace un algoritmo 24/7”.

Aspecto Antes Ahora Revisión Inspector Algoritmo 24/7 Gestión de reclamaciones Manual Big Data e inteligencia artificial analizan millones de datos a diario Criterio de selección — Perfil de riesgo con puntuación dinámica en tiempo real

En su análisis, la Agencia Tributaria aplica Big Data e inteligencia artificial para cribar millones de datos cada día; por tanto, cada contribuyente (persona o empresa) tiene un perfil de riesgo, es decir, una puntuación dinámica que se actualiza en tiempo real según parámetros definidos. De ahí que Baena insista en que “hoy la realidad es otra”: el filtro ya no se cansa, no hace pausas y, por supuesto, no olvida.

¿Qué señales activan el perfil de riesgo según Emilio Baena?

Baena detalla en su perfil de LinkedIn las seis señales que simplifican esos parámetros de selección. En otras palabras, son los comportamientos que colocan a un contribuyente en el radar del sistema de control automatizado.

“los gastos que no coinciden con tus ingresos”

“los movimientos de dinero entre cuentas sin justificar”

“operaciones internacionales o el uso de criptomonedas”

“El exceso de efectivo o facturas con patrones anómalos”

“la aparición en registros internacionales de sociedades”

“incongruencias con la información que reportan bancos y plataformas”

Dicho de forma clara: si tu actividad no guarda coherencia con lo que declaras o con lo que terceros reportan, el algoritmo lo verá. Por consiguiente, conviene tener en cuenta que el cruce de datos opera de manera continua y automatizada.

¿Cuánto tiempo puede revisarte la Agencia Tributaria y qué implica?

La Agencia Tributaria dispone de cuatro años para revisar los datos aportados en la declaración. Esto quiere decir que una revisión puede llegar dentro de ese plazo, incluso si ya diste por cerrado aquel ejercicio hace tiempo.

En consecuencia, la consistencia a lo largo del tiempo es clave: lo que hoy no cuadra puede aparecer en un análisis posterior. Por eso, además de presentar correctamente, importa mantener la coherencia entre lo que ingresas, gastas y lo que terceros informan.

¿Cómo evitar problemas con Hacienda según Baena?

El ahora mentor de fiscalidad recuerda la obligación de no solo ser legal, “sino también parecerlo”. Esto implica cuidar la coherencia documental y la transparencia de lo que se comunica a la Agencia Tributaria.

Baena añade que la estrategia fiscal no debería ser opcional, porque actúa como defensa de la propia transparencia. En la práctica, significa anticiparse: si hay movimientos entre cuentas, operaciones internacionales, uso de criptomonedas, efectivo o facturas atípicas, o si apareces en registros internacionales, lo sensato es que todo encaje con lo que declaras y con lo que bancos y plataformas reportan. De hecho, con un algoritmo vigilando 24/7, la mejor “astucia” es que no haya nada que explicar a posteriori.