Adiós a la inducción y la vitrocerámica: la nueva alternativa llega a las tiendas, más rápida, más segura y con menos gasto energético

Si alguna vez has reformado una cocina (o has mirado cocinas en catálogos), sabes que la placa de inducción era casi “la opción por defecto”. Era lo típico: segura, rápida y vendida como el gran salto frente a la vitrocerámica de toda la vida. Pero en este 2026, y con la factura energética mirando por encima del hombro, el guion empieza a cambiar.

Ya no se trata solo de que hierva antes el agua, sino de no desperdiciar calor donde no toca. Y ahí es donde aparecen alternativas que ya están llegando a las tiendas, no como prototipo ni experimento. Entre las que más ruido están haciendo destacan las placas por infrarrojos ocultas bajo piedra o cerámica, y también las placas híbridas.

¿Por qué la inducción ya no es la opción automática en muchas cocinas?

Durante años, prácticamente todas las reformas de cocina pasaban por instalar una placa de inducción. Se convirtió en una elección estándar, casi automática, porque se percibía como una opción segura, que calienta rápido y que la industria presentaba como el gran salto respecto a la vitrocerámica tradicional.

Sin embargo, en 2026 se nota un giro: muchas familias están mirando alternativas que sean más eficientes, más rápidas y con menos impacto en la factura energética. En ese cambio de chip influye el encarecimiento del gas y, sobre todo, la llegada de nuevas tecnologías que buscan aprovechar mejor la energía en el día a día, no solo “tener mucha potencia” sobre el papel.

¿Qué son las placas por infrarrojos bajo piedra o cerámica y cómo aprovechan mejor la energía?

Entre las novedades de 2026, destacan las placas por infrarrojos que pueden ir ocultas bajo encimeras de piedra natural o cerámica, además de modelos híbridos pensados para ajustar mejor el consumo sin perder precisión. La clave, según se describe, está en que el calor no se reparte por toda la superficie ni se queda “atrapado” en zonas que no intervienen en la receta.

La energía se envía directamente al recipiente, lo que permite aprovechar mejor cada vatio consumido. Para aterrizarlo mejor, aquí va una comparativa basada únicamente en lo que se explica sobre estas placas frente a los modelos convencionales:

Aspecto Placas por infrarrojos bajo piedra o cerámica Placas convencionales (vitrocerámica o inducción, según el texto) Dónde va el calor Se dirige al recipiente para aprovechar mejor la energía Puede repartirse por la superficie y quedarse en zonas que no intervienen Calor alrededor de la zona No habría “manchas calientes” alrededor del fuego Puede haber calor alrededor de la zona de cocción Calor residual tras cocinar El calor queda donde tiene que estar Puede quedar cristal ardiendo durante varios minutos Integración en la encimera Puede instalarse bajo piedra natural o cerámica, con superficie uniforme Suele ir montada sobre un cristal tradicional Limpieza y comodidad Superficie continua, más fácil de limpiar Puede haber bordes o zonas que retengan calor

Además de lo funcional, hay un cambio estético claro: al ir bajo la encimera, la superficie puede quedar completamente uniforme, sin cortes ni bordes, y sin la sensación de estar cocinando sobre un aparato “aparte”. Y como no hay que ir esquivando zonas que retienen calor, la limpieza se vuelve más directa.

¿De verdad se cocina hasta un 50 % más rápido con infrarrojos?

Uno de los argumentos más repetidos por quienes han probado esta tecnología es la velocidad: en determinadas recetas, la cocción se reduce hasta un 50 % respecto a una vitro o incluso frente a algunas placas de inducción. El motivo que se da es sencillo: si no se pierde energía alrededor, todo el calor se dirige al fondo del recipiente.

Ese recorte de tiempo tiene una consecuencia bastante terrenal: menor consumo acumulado. Aunque el sistema funciona con electricidad, al tardar menos, la energía total empleada se reduce. Y en casas donde se cocina a diario, esos minutos “tontos” acaban sumando horas al final de mes, que es justo cuando la factura decide recordarte que no entiende de buenas intenciones.

¿Es más seguro y da menos calor en la cocina?

La seguridad aparece como otro gran motivo del auge de estas placas por infrarrojos. Se explica que la superficie donde se cocina se mantiene templada incluso cuando la olla está funcionando a pleno rendimiento, lo que reduce el riesgo de quemaduras accidentales.

También se destaca un efecto práctico: menos calor en la cocina mientras cocinas. Esto hace más agradable estar cerca de los fogones, especialmente en cocinas pequeñas donde el calor se acumula rápido. Y, además, el sistema incorpora sensores que apagan automáticamente la zona de cocción si no detectan un recipiente encima, reduciendo despistes e incidentes domésticos que los modelos antiguos no resolvían del todo.

¿Qué cambia en los hábitos de consumo y por qué también ganan terreno las placas híbridas?

El interés por estas alternativas no nace solo del “capricho” de modernizar la cocina. La idea que se repite es muy cotidiana: reducir gastos, aprovechar mejor la energía y evitar sistemas que generan más calor del necesario.

En esa misma línea, se señala que los consumidores están dejando de guiarse únicamente por la tradición de vitrocerámica o inducción y empiezan a valorar la velocidad, el control del calor y la seguridad. Y ahí entran también las placas híbridas, que van ganando espacio como punto intermedio para quienes no quieren abandonar del todo la tecnología conocida, pero sí buscan una transición hacia sistemas más precisos.

¿Qué puedes hacer si estás pensando en cambiar la placa en 2026?

Si estás en ese momento de “¿me lío la manta a la cabeza y cambio la placa?”, la información apunta a fijarse en cómo se gestiona el calor, cómo se integra en la encimera y qué mecanismos de seguridad incorpora. No es solo cuestión de potencia: también cuenta cuánto calor se desperdicia y qué tan cómodo es el uso diario, desde cocinar hasta limpiar.

Para aterrizarlo en pasos sencillos, aquí tienes una guía práctica basada en lo que se describe sobre estas nuevas opciones:

Piensa en tu rutina real: si cocinas a diario, el ahorro de minutos (y de consumo acumulado) puede notarse más de lo que parece. Valora la opción de infrarrojos bajo piedra o cerámica si te importa una encimera uniforme, sin bordes, y más fácil de limpiar. Fíjate en la seguridad: la idea de una superficie templada y el apagado automático por sensores puede reducir quemaduras y despistes. Si no quieres un cambio “radical”, considera una placa híbrida como alternativa intermedia para pasar a sistemas más precisos sin romper con lo conocido. En tienda, pregunta directamente por modelos que ya estén llegando en 2026 (no prototipos) y que funcionen enviando la energía al recipiente para evitar pérdidas alrededor.

En resumen: la inducción sigue ahí, pero ya no juega sola. En 2026, las placas por infrarrojos ocultas bajo piedra o cerámica y las híbridas se están haciendo un hueco con una propuesta muy concreta: calor donde toca, menos calor donde molesta y, en ciertas preparaciones, hasta un 50 % menos de tiempo frente a la vitro o incluso frente a algunas inducciones.