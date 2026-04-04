El nasciturus y el título de familia numerosa en Madrid, el cambio que permitiría adelantar descuentos y bonificaciones

La Comunidad de Madrid tramita un anteproyecto de ley para reconocer al nasciturus y adelantar el acceso a beneficios antes del parto.

El cambio afecta a las familias cuyo embarazo suponga pasar a ser familia numerosa (o a categoría especial). Desde la semana 12 de gestación podrán pedir un certificado de asimilación y, con él, solicitar descuentos y bonificaciones. ¿Estás en ese punto?

Semana 12 de embarazo: cuándo el nasciturus empezará a contar en Madrid

El texto en tramitación fija la semana 12 cuando el embarazo tenga efectos directos en la condición de familia numerosa. La memoria que acompaña el procedimiento lo justifica por motivos médicos: a partir de esa semana el riesgo de aborto se reduce.

¿Qué familias podrán ser numerosas durante el embarazo y en qué casos? En los hogares con dos hijos que estén esperando el tercero, el embarazo permitirá adquirir la condición de familia numerosa. Y si ya hay cuatro menores, se accedería a la categoría especial. Además, en gestaciones múltiples se tendrá en cuenta a cada uno de los concebidos para este cómputo.

Cómo acreditar el embarazo y solicitar el certificado de asimilación online

Para acceder a la asimilación habrá que acreditar el embarazo con un informe clínico actualizado. Debe constar la identificación del médico (y su número de colegiado), el tiempo de gestación y la fecha prevista de parto.

Con carácter general, no se exige una semana mínima para aportar la prueba. Eso sí: cuando el embarazo sea el que active la familia numerosa, habrá que esperar a la semana 12 y, desde entonces, la solicitud podrá hacerse de manera telemática.

La norma fija un plazo de un mes para resolver y, si no hay respuesta en ese tiempo, se entenderá estimada la solicitud. El certificado tendrá validez desde su expedición hasta los tres meses posteriores a la fecha prevista de parto. Tras el nacimiento, el título de familia numerosa deberá solicitarse de forma expresa.

Qué bonificaciones y descuentos se podrán pedir y qué trámite sigue la ley

Con el certificado, la norma abre la puerta a ventajas como las siguientes:

Bonificación en la factura del agua y posibles descuentos en ocio y espectáculos.

Rebajas fiscales por vivienda habitual (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).

Transporte público y tasas universitarias (100% de matrícula en categoría especial y 50% en la general).

En paralelo, el anteproyecto está en audiencia pública hasta el 16 de abril y después deberá pasar por el Consejo de Gobierno y el Pleno de la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva durante esta legislatura.