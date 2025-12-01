Abierto plazo para las Becas Manuela Solís de hasta 6.000 euros para estudiantes de grado o máster: requisitos y pasos para solicitarlas

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo abre la convocatoria 2025-2026 de las becas Manuela Solís, destinadas a estudiantes de universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana y del ISEACV. Su objetivo es apoyar a familias con menos recursos y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

El programa cuenta con una dotación estimada de 22 millones de euros y contempla una cuantía fija de 3.500 euros, con complementos ligados al rendimiento académico que pueden elevar la ayuda hasta 6.000 euros. El plazo de solicitud telemática estará abierto desde el 14 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025, a través del enlace habilitado.

Quién puede pedir las becas Manuela Solís en la Comunitat Valenciana

Estas ayudas están dirigidas al estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de grado, másteres habilitantes y estudios artísticos superiores del ISEACV o centros adscritos. ¿Quiénes pueden beneficiarse más? Quienes pertenezcan a familias con recursos económicos limitados y acrediten buen rendimiento académico, ya que la asignación se decide según renta y resultados.

Además de favorecer el acceso, la convocatoria busca promover el talento y la equidad en la educación superior valenciana. Dicho pronto y claro, se prioriza a quienes más lo necesitan sin renunciar a la excelencia.

Plazo de solicitud y cuantías fijas y variables que pueden alcanzarse

La presentación se realiza de forma telemática hasta el 15 de diciembre de 2025. La cuantía combina un importe fijo por beneficiario de 3.500 euros y complementos en función de la nota media, que pueden llevar la ayuda hasta 6.000 euros. ¿Cuánto te correspondería? Dependerá de tu renta familiar y de tu rendimiento académico.

Resumen de datos clave

Dato Detalle Convocatoria Curso 2025-2026 Destinatarios Estudiantes de universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, ISEACV y centros adscritos Enseñanzas Grado, másteres habilitantes y estudios artísticos superiores Presupuesto Hasta 22 millones de euros Cuantía fija 3.500 euros Complementos Hasta alcanzar 6.000 euros según nota media Solicitud Telemática, a través del enlace habilitado Plazo 14 noviembre a 15 de diciembre de 2025

Cómo tramitar la ayuda paso a paso y qué organismos intervienen

La tramitación es online mediante el enlace facilitado por la Conselleria. La convocatoria la impulsa la Dirección General de Universidades, que adelanta los tiempos para intentar resolver dentro del primer cuatrimestre del curso. Por tanto, el proceso pone el foco en reducir plazos y en valorar renta y resultados académicos. Además, estas becas son compatibles con las del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con otras convocatorias de la Generalitat.

¿Tienes dudas sobre el proceso? Recuerda que el criterio de concesión combina situación económica y rendimiento, por lo que conviene revisar ambos aspectos antes de solicitar.

Novedades en umbrales de renta y deducciones para garantizar equidad

La convocatoria incluye cambios para ampliar el acceso y ajustarlo a la realidad económica actual. En concreto:

Aumento notable de umbrales de renta para familias de uno y dos miembros, adecuándolos al salario mínimo interprofesional y a la convocatoria del Ministerio.

Incremento del 5% del resto de umbrales respecto a la convocatoria anterior.

Mejora de las deducciones para familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.

Mantenimiento de los requisitos académicos, equilibrando acceso, renta y excelencia.

En consecuencia, la Generalitat refuerza su compromiso con el estudiantado con mayores dificultades económicas y asegura un sistema más equitativo. ¿Vas a cursar estudios superiores en 2025-2026? Esta puede ser tu oportunidad.