ILUNION lanza 660 ofertas de empleo para trabajar en sus diferentes líneas de negocio: cómo enviar el CV

ILUNION, grupo empresarial vinculado al Grupo Social ONCE y referente en inclusión laboral de personas con discapacidad, tiene publicadas 660 ofertas de empleo en distintas provincias españolas y en sus diferentes líneas de negocio del grupo (Facility Services, TextilCare, VidaSénior, Contact Center, etc.). Se buscan perfiles muy diversos, desde personal de control de accesos y limpieza hasta conductores, recepcionistas, cajeros/as de gasolinera, fisioterapeutas o coordinadores/as comerciales, con contratos temporales e indefinidos.
Las jornadas van desde media jornada hasta jornada completa y los salarios oscilan, según el puesto, entre unos 11.000 y 25.000 euros brutos anuales. Te contamos los detalles para que sepas si encajas y cómo inscribirte.
Ofertas de empleo activas en ILUNION
Las nuevas vacantes combinan contratos de duración determinada para sustituciones y campañas concretas, con contratos indefinidos o de fomento de empleo con posibilidades reales de continuidad. La mayoría son a jornada completa, aunque también hay opciones de jornada parcial, especialmente en limpieza. Aquí mostramos una tabla con algunas de las ofertas de empleo de ILUNION:
|Ubicación + Puesto
|Requisitos
|Condiciones
|Toledo – Personal Auxiliar de Control de Accesos
|Certificado de discapacidad/incapacidad; experiencia en control de accesos; manejo de listados e incidencias.
|Contrato 15/12–08/01/26; jornada completa; turnos rotativos lunes–domingo; 1.197 € brutos/mes x 14 pagas + nocturnidad (16.000–18.000 €/año).
|Guadalajara – Fisioterapeuta (Centros de Día)
|Titulación universitaria en Fisioterapia; experiencia valorable; se valora certificado de discapacidad >33%.
|Sustitución 29/12–06/01; horario y jornada a convenir; salario no especificado.
|Cerdanyola del Vallès – Conductor/a–Repartidor/a
|Certificado de discapacidad; carné C; experiencia en transporte y reparto; gestión de albaranes.
|Jornada completa lunes–sábado; dos días de descanso; turnos mañana/tarde; contrato temporal; salario no detallado.
|Las Cabezas de San Juan (Sevilla Sur) – Conductor/a de Camión
|Certificado de discapacidad; carné C; capacidad de carga/descarga; orientación al cliente.
|Contrato de fomento 1 año prorrogable hasta 3; jornada completa continua; turnos rotativos; formación continua; beneficios sociales.
|Gijón – Coordinador/a Comercial
|Certificado de discapacidad; experiencia comercial; supervisión de equipos; manejo de datos y clientes.
|Jornada completa; contrato determinado; salario entre 23.000–25.000 € brutos/año.
|Colmenar Viejo (Madrid) – Cajero/a de Gasolinera
|Certificado de discapacidad/incapacidad; experiencia en caja y atención al cliente; manejo de TPV.
|Jornada completa; turnos rotativos mañana/tarde/noche; contrato de fomento 1 año; 1.197 €/mes x 14 pagas + nocturnidad.
|Madrid – Puerta de Toledo – Recepcionista
|Experiencia en recepción y atención telefónica; orientación al cliente.
|Contrato 17/12–04/01/26; lunes–viernes 7:00–16:00; 760 € brutos por el periodo.
|Las Rozas (Madrid) – Personal de Limpieza
|Certificado de discapacidad/incapacidad; experiencia en limpieza.
|Contrato indefinido; 25 h/semana; lunes–viernes 17:00–22:00; 759 €/mes x 15 pagas.
|Madrid – Suanzes – Personal de Limpieza de Oficinas
|Experiencia en limpieza de oficinas; disponibilidad horaria.
|Sustitución vacaciones; 39 h/semana lunes–viernes; turnos rotativos; 1.375,76 €/mes.
|San Agustín de Guadalix (Madrid) – Recepcionista
|Experiencia en recepción y atención al público; certificado de discapacidad valorable.
|Contrato 15/12–07/01/26; 30 h/semana; turnos 07–13h o 13–19h; 840 € brutos.
Requisitos para trabajar en ILUNION en estas vacantes
Aunque cada oferta tiene sus particularidades, ILUNION mantiene una clara apuesta por el empleo inclusivo y la diversidad. De forma general, para optar a estas vacantes se pide:
- Contar con certificado de discapacidad igual o superior al 33% o con una incapacidad permanente reconocida en la mayoría de los puestos (en otros, como Fisioterapeuta, se admite también personal sin discapacidad).
- Formación específica según el perfil: titulación universitaria en Fisioterapia para el centro de día de Guadalajara; carné de conducir C para los puestos de conductor/a; y manejo de herramientas ofimáticas y administrativas para puestos de recepción, caja o coordinación comercial.
- Experiencia previa en funciones similares (control de accesos, limpieza, transporte y reparto, atención al cliente, gestión comercial o fisioterapia) y clara orientación a las personas.
- Disponibilidad para trabajar a turnos (mañana, tarde y noche) y, en algunos casos, de lunes a domingo.
- Capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a entornos dinámicos y compromiso con los valores de diversidad, respeto e inclusión que caracterizan a ILUNION.
Cumplir con estos requisitos incrementa notablemente las posibilidades de superar los procesos de selección en las distintas líneas de negocio del grupo (Facility Services, TextilCare, VidaSénior, Contact Center, etc.).
Cómo enviar el currículum a ILUNION
Si encajas con el perfil solicitado y te gustaría optar a alguna de las vacantes disponibles en ILUNION, apuntarte es un trámite muy sencillo. Lo primero es acceder al portal de empleo donde están publicadas las posiciones o entrar directamente en el apartado de empleo de ILUNION. Una vez allí, localiza la oferta que más encaje contigo filtrando por provincia o por el nombre del puesto (por ejemplo: “Cajero/a de gasolinera Colmenar Viejo”, “Personal de Limpieza Las Rozas”, “Conductor/a Cerdanyola”, “Fisioterapeuta Guadalajara” o “Coordinador/a Comercial Gijón”).
Cuando encuentres la oferta que te interesa, ábrela para revisar toda la información: modalidad contractual, jornada disponible, tareas asignadas, requisitos concretos y, si figura, la remuneración. Después, haz clic en “Inscribirme” o “Enviar solicitud”, completa el formulario con tus datos personales y de contacto, señala tu formación y experiencia laboral, y adjunta tu currículum actualizado. En las vacantes donde sea necesario, deberás incluir también la acreditación de tu certificado de discapacidad o incapacidad y, si corresponde, documentación sobre permisos de conducción o titulaciones específicas.