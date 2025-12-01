Lista de los 25 municipios más baratos para alquilar en España en 2025: desde 5,6 euros el metro cuadrado

Buscar piso se parece a hacer la compra con calculadora: cada euro cuenta y la letra del alquiler no perdona. Para quien necesita ajustar el presupuesto, los datos del informe de precios del alquiler que damos en esta noticia, son publicados por idealista en el mes junio de 2025, por lo que son orientativos. ¿Quieres ubicarte rápido y comparar con el precio medio de tu comunidad? Aquí tienes los datos claros y al grano.

¿Cuáles son los 25 municipios más baratos para alquilar en junio de 2025?

Linares (Jaén) es el municipio más barato con 5,6 €/m2 al mes, seguido por Puertollano (Ciudad Real) con 5,7 €/m2 y Don Benito (Badajoz) con 5,9 €/m2. A partir de ahí, el resto sube por encima de 6 €/m2, pero ninguno del top 25 sobrepasa los 8 €/m2. Además, Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Extremadura se reparten la mayoría de estos mercados asequibles.

Todos los precios siguientes son euros por metro cuadrado y mes (€/m2/mes). Se incluye también el precio medio de la comunidad autónoma (CCAA) y la diferencia porcentual para ver de un vistazo cuánto más barato resulta cada municipio respecto a su entorno regional.

Puesto Municipio Provincia CCAA Precio jun 25 (€/m2) Precio CCAA (€/m2) Dif. (%) 1 Linares Jaén Andalucía 5,6 12,7 -56% 2 Puertollano Ciudad Real Castilla-La Mancha 5,7 7,9 -28% 3 Don Benito Badajoz Extremadura 5,9 7,3 -19% 4 Valdepeñas Ciudad Real Castilla-La Mancha 6,1 7,9 -23% 5 Almendralejo Badajoz Extremadura 6,3 7,3 -13% 6 Ontinyent Valencia Comunitat Valenciana 6,4 12,3 -48% 7 Ponferrada León Castilla y León 6,4 9,1 -29% 8 Lucena Córdoba Andalucía 6,5 12,7 -49% 9 Narón A Coruña Galicia 6,7 9,6 -31% 10 Langreo Asturias Asturias 6,7 9,8 -32% 11 Alcazar de San Juan Ciudad Real Castilla-La Mancha 6,7 7,9 -15% 12 Plasencia Cáceres Extremadura 6,7 7,3 -7% 13 Mérida Badajoz Extremadura 6,9 7,3 -5% 14 Tortosa Tarragona Cataluña 7,0 19,2 -64% 15 Mieres del Camino Asturias Asturias 7,0 9,8 -29% 16 Burriana Castellón Comunitat Valenciana 7,0 12,3 -43% 17 Elda Alicante Comunitat Valenciana 7,0 12,3 -43% 18 Molina de Segura Murcia Murcia Región 7,1 9,1 -22% 19 Ogijares Granada Andalucía 7,1 12,7 -44% 20 Alcoy Alicante Comunitat Valenciana 7,1 12,3 -42% 21 Xátiva Valencia Comunitat Valenciana 7,2 12,3 -41% 22 Alcantarilla Murcia Murcia Región 7,4 9,1 -19% 23 Ronda Málaga Andalucía 7,4 12,7 -42% 24 Ferrol A Coruña Galicia 7,5 9,6 -22% 25 Ciudad Real Ciudad Real Castilla-La Mancha 7,6 7,9 -4%

Por encima de los 6 €/m2 se sitúan, entre otros, Valdepeñas (6,1), Almendralejo (6,3), Ontinyent (6,4), Ponferrada (6,4), Lucena (6,5), Narón (6,7), Langreo (6,7), Alcazar de San Juan (6,7), Plasencia (6,7) y Mérida (6,9). Con 7,0 €/m2 aparecen Tortosa, Mieres del Camino, Burriana y Elda; con 7,1 €/m2 están Molina de Segura, Ogijares y Alcoy; les siguen Xátiva (7,2), Alcantarilla (7,4), Ronda (7,4), Ferrol (7,5) y Ciudad Real (7,6).

¿Qué diferencia hay frente al precio medio de cada comunidad?

En todos los casos la brecha con el precio medio autonómico es clara. El mayor salto lo marca Tortosa, con un 64% menos que Cataluña (7,0 €/m2 frente a 19,2 €/m2). También destacan Linares frente a Andalucía (-56%) y Lucena frente a Andalucía (-49%), así como varios municipios de la Comunitat Valenciana: Ontinyent (-48%), Burriana (-43%), Elda (-43%) y Alcoy (-42%).

En el extremo contrario, las menores diferencias se ven en Ciudad Real capital (-4% respecto a Castilla-La Mancha, 7,6 €/m2 vs 7,9 €/m2) y Mérida (-5% frente a Extremadura, 6,9 €/m2 vs 7,3 €/m2). Por tanto, aunque son más baratos que su media regional, lo son por un margen más ajustado.

¿Dónde están los alquileres más baratos por comunidad autónoma?

El listado de municipios más baratos por cada CCAA ofrece matices útiles: no siempre bajan de 8 €/m2, sobre todo en regiones tensas. Ejemplos claros son Manacor en Baleares (13,5 €/m2 frente a 20,2 €/m2,-33%), La Orotava en Canarias (9,5 €/m2 vs 15,1 €/m2, -38%), Colmenar Viejo en la Comunidad de Madrid (11,1 €/m2 vs 20,1 €/m2,-45%) o Vitoria-Gasteiz en Euskadi (12,3 €/m2 vs 14,9 €/m2, −17%). En cambio, hay territorios con niveles claramente más bajos: Langreo en Asturias (6,7 €/m2,-32%), Ponferrada en Castilla y León (6,4 €/m2,-29%), Puertollano en Castilla-La Mancha (5,7 €/m2,-28%) u Ontinyent en la Comunitat Valenciana (6,4 €/m2,-48%).

Además, el documento advierte que en La Rioja solo existe mercado analizado en la capital: Logroño figura con 9,1 €/m2, una diferencia del 1% respecto al precio medio de su comunidad (9,0 €/m2). De ahí que la comparación interregional deba leerse con este contexto.

¿Cómo se elaboró el estudio y qué límites tiene?

La metodología se basa exclusivamente en los municipios incluidos en el informe de precios de idealista, que exige una muestra mínima para ser estadísticamente fiable. En otras palabras, solo se consideran lugares con suficientes anuncios como para que la media refleje el mercado real y no quede distorsionada por pocas viviendas.

Esto implica que muchas poblaciones pequeñas queden fuera del ranking municipal (aunque sí cuentan para los cálculos provinciales). En consecuencia, en algunos casos son las propias capitales las que aparecen como mercados más asequibles dentro de su comunidad. Además, en La Rioja no hay mercados analizados distintos a la capital.

Pasos prácticos para aprovechar estos datos si buscas alquiler

Antes de ponerte a llamar a inmobiliarias, conviene ordenar el plan. Con este ranking y las comparativas por CCAA puedes acotar rápidamente dónde te compensa mirar.

Define tu rango de precio por metro cuadrado y el tamaño mínimo que necesitas, y usa el €/m2 para calcular tu presupuesto mensual de forma sencilla. Prioriza municipios con mayor diferencia respecto a su CCAA: esa brecha suele reflejar más margen para negociar. Revisa alternativas cercanas dentro de la misma provincia: a veces la capital es asequible por metodología, pero el municipio de al lado puede estar por debajo de 7 €/m2. Comprueba la disponibilidad real de anuncios recientes: la muestra mínima garantiza fiabilidad del índice, pero cada barrio puede moverse distinto. Lleva una hoja de ruta con tres destinos principales y dos de respaldo; evita improvisar, que luego el alquiler no perdona.

Con estos pasos filtras mejor, comparas con criterio y reduces desplazamientos y visitas inútiles. La idea es que el precio no te dé un susto a final de mes y que el cálculo del €/m2 juegue a tu favor.