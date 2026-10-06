74 personas mayores de Salamanca se quedan sin viaje a Benidorm después de pagar unos 775 euros por persona

La asociación La Golondrina reclama explicaciones por una salida prevista en septiembre. Si se contrató un viaje combinado, el certificado de garantía puede ayudar a identificar ante quién reclamar.

Los 74 socios de La Golondrina, en Salamanca, se quedaron sin su viaje a Benidorm. Estaba previsto del 21 al 30 de septiembre de 2026 y costaba unos 775 euros por persona, según su presidenta. Ella relató la cancelación a Salamanca24horas el 23 de septiembre; El Debate publicó su crónica el día 28. Si todos abonaron ese precio, la suma rondaría los 57.350 euros. Es una estimación, no una pérdida definitiva acreditada.

Los pagos de La Golondrina y el alojamiento cobrado de nuevo

La presidenta explicó que la asociación entregó 6.000 euros en enero, 16.000 en abril y el resto en junio. Los socios esperaban que esos pagos cubrieran transporte y alojamiento. Según El Debate, las reservas no constaban como pagadas. La asociación sostiene que otros colectivos de mayores afrontan problemas similares, pero no hay un balance oficial de afectados. Tampoco se conoce cuánto podrán recuperar los viajeros.

El Debate y La Crónica de Salamanca informan de otro grupo de 35 mayores del barrio de San José que sí llegó a Benidorm. Según esas crónicas, el hotel les pidió alrededor de 900 euros adicionales por el alojamiento que creían cubierto. Por separado, 66 viajeros de El Barraco, en Ávila, denunciaron ante la Policía Nacional otro viaje frustrado, según su asociación. Estos relatos describen posibles incumplimientos; determinar si existió un delito corresponde a la investigación.

El certificado de garantía que debe revisarse desde el primer pago

La combinación de transporte y alojamiento vendida por una agencia a un precio global puede ser un viaje combinado. Para determinarlo hay que revisar la oferta, el contrato y quién asumió la organización. El Centro Europeo del Consumidor distingue estos paquetes de las reservas independientes y de ciertos viajes ocasionales sin ánimo de lucro. Las fuentes consultadas tampoco identifican esta salida como parte de los viajes del Imserso.

Para las agencias establecidas en Castilla y León, el Decreto 10/2023 exige entregar un certificado al recibir el primer pago de un viaje combinado. Debe indicar las garantías, el derecho a reclamar y los datos de la entidad que ofrece la cobertura. La ley estatal también exige identificar a las entidades garantes en el contrato o su confirmación. Esos documentos permiten localizar una vía de reclamación aunque la agencia no responda.

Qué pueden reclamar quienes perdieron el viaje o pagaron el hotel

Si se confirma la cancelación de un viaje combinado por el organizador, los viajeros pueden reclamar la devolución de los pagos. La compensación adicional depende de las circunstancias. En los supuestos regulados por el artículo 160 de la ley de consumidores, el reembolso debe efectuarse dentro de los 14 días naturales siguientes a la terminación del contrato. El artículo 161 permite presentar la reclamación ante el organizador o la agencia minorista, que debe tramitarla e informar de su evolución.

Quienes pagaron de nuevo el hotel deben conservar su factura junto con el justificante del primer pago. El artículo 161 permite reclamar gastos necesarios si la empresa no corrige el incumplimiento; una solución urgente no exige concederle antes otro plazo. La garantía por insolvencia ofrece otra vía cuando la falta de servicios se debe a falta de liquidez. Esa causa no está acreditada en las fuentes consultadas, por lo que la cobertura debe examinarse con la documentación de cada viaje.

Cómo presentar la reclamación en Castilla y León

Los afectados pueden reunir contrato, folleto, recibos, transferencias y mensajes intercambiados con la agencia. Después, pueden reclamar por escrito la devolución o los gastos adicionales, precisando fechas y servicios incumplidos. También deben buscar el certificado de garantía entre la documentación recibida. Si falta, pueden solicitar sus datos a la agencia y señalar esa ausencia en la reclamación. Ante indicios de engaño, pueden acudir además a la Policía.

La Junta admite hojas de reclamación por actividades de intermediación turística y fija dos meses desde los hechos para presentarlas. Si se reclaman pagos, pide el justificante correspondiente, salvo que la empresa se haya negado a entregarlo. La hoja puede dar lugar a comprobaciones o sanciones, pero no garantiza por sí sola recuperar el dinero. Para reclamar cantidades, la sede autonómica señala el arbitraje de consumo o los tribunales ordinarios.

El trámite turístico de la Junta detalla la documentación y el plazo.